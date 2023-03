Những vụ vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không

Tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển hơn 10 kg ma túy

Những ngày vừa qua, vụ việc 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, trên chuyến bay mang số hiệu VN10 đã gây xôn xao dư luận.

Vụ việc được phát hiện vào sáng 16/3 bởi Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi Cục Hải quan Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TPHCM) khi soi chiếu hành lý của phi hành đoàn chuyến bay mang số hiệu VN 10 từ sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) về sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Các hộp kem đánh răng giấu ma túy dạng viên và bột được chia ra, cất giấu trong hành lý của 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines. Ảnh: Hải quan TPHCM

Theo đó, khi tiến hành soi chiếu, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu đã phát hiện nghi vấn trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không (TVHK) nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện các đối tượng đã cất giấu, ngụy trang số lượng ma túy trong các tuýp kem đánh răng. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra trực tiếp, thử mẩu, kết quả cho thấy có 4 TVHK cất giấu trong hành lý thuốc lắc và ketamin. Gồm 8,3 kg dạng viên nén (thuốc lắc), hơn 3 kg (ketamin), tổng trọng lượng hơn 11,3 kg.

Ma túy dạng viên và dạng bột được cất giấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Qua kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 vali hành lý của tiếp viên Đ.P.V (sinh năm 1996) gồm 2 vali xách tay và 1 kiện hàng ký gửi. Trong kiện hàng ký gửi, lực lượng chức năng phát hiện có 2,02 kg viên nén màu xám (dạng thuốc lắc) và 2 kg bột trắng dương tính với chất cocain. Tổng trọng lượng thuốc lắc và ma túy của tiếp viên P.V. mang là 4,02 kg, nhiều nhất trong 4 tiếp viên. V. cũng là tiếp viên trẻ tuổi nhất, sinh năm 1996, mới bay hơn 1 năm.

Quá trình làm việc ban đầu, 4 TVHK này cho rằng tại Pháp có một người (chưa xác định danh tính) nhờ "xách tay một số hàng hóa về nước" và trả công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuýp kem và không thấy có gì bất thường. Khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Đến nay, Công an TPHCM phối hợp cùng Cục Hải quan TPHCM và các đơn vị liên quan đã lấy lời khai chi tiết của 4 nữ tiếp viên và làm rõ về đường đi của hơn 11kg ma túy. Tuy nhiên, công an đang tập trung xác minh, điều tra về lời khai của 4 nữ tiếp viên, những người liên quan và truy tìm người nhận hàng tại Việt Nam, để làm rõ bản chất vụ việc.

Trước đó, cũng đã có không ít vụ vận chuyển ma tuý qua đường hàng không đã bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.

Đường dây vận chuyển gần 100kg ma tuý từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không

Ngày 6/1/2023, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam số lượng lớn.

Ma tuý dạng "Nước vui" được vận chuyển qua đường hàng không. Ảnh: PC04 Hà Nội

Qua công tác nắm bắt tình hình tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Cục Hải quan TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, phát hiện các kiện hàng nghi vấn chứa ma túy. Kết quả, lực lượng chức năng tìm thấy 3 vận đơn, gồm 8 kiện, thùng carton có tổng trọng lượng hơn 205 kg, được gửi từ Cộng hòa liên bang Đức. Trong các kiện, thùng này cất giấu 98 kg ma túy tổng hợp, gồm 45 kg MDMA, 53 kg Ketamine và 2.000 gói "nước vui".

Nhóm đối tượng bị bắt và số ma tuý công an thu giữ. Ảnh: PC04 Hà Nội

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM và Cục Hải quan TP Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bàn giao các đối tượng và vật chứng cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Thu giữ 127 kg ma túy trong đường dây "khủng" từ châu Âu về Việt Nam

Tháng 4/2021, qua công tác nắm tình hình, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ châu Âu qua đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ.

Tiến hành xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định ma túy được các đối tượng cất giấu trong hàng hóa rồi gửi về Việt Nam. Một trong số đối tượng nhận hàng có Phan Hữu Thành, SN 1991, ở Chí Linh, Hải Dương. Thành là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Ma tuý tang vật được giấu trong các hộp sữa. Ảnh: Công an TP.HCM

Các đối tượng đã ngụy trang rất tinh vi. Ảnh: Công an TP.HCM

Cùng thời gian trên, lực lượng Hải quan Hà Nội phát hiện một lô hàng, gồm 36 kiện trọng lượng hơn 400kg, được gửi từ Amsterdam - Hà Lan qua đường hàng không về Nội Bài. Trên bưu kiện có ghi địa chỉ của người nhận ở Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương, TPHCM. Trong đó, một đối tượng trùng với thông tin đối tượng do C04 đang đấu tranh. Lực lượng chức năng tình nghi có 13 kiện hàng chứa ma túy.

Thủ đoạn của tội phạm là lấy tên giả, địa chỉ giả, dùng số sim rác để giao nhận ma túy. Chính vì vậy, nếu phát hiện việc vận chuyển có bất thường, các đối tượng sẵn sàng bỏ hàng, không ra nhận. Do đó, yêu cầu quan trọng của chuyên án là phải xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, khẩn trương, và đặc biệt tránh "rút dây động rừng".

Chiều 9/4/2021, tại Hà Nội, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Huy Hồng (SN 1988, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) và Lê Thị Thoa (SN 1997, trú tại Tân Sơn, Phú Thọ) thu giữ 12,7 kg ma túy.

Tại Hải Dương, lực lượng bắt quả tang Hoàng Hữu Thành, thu giữ 8,8 kg ma túy tổng hợp. Làm việc với cơ quan công an, Thành khai còn 5 kiện hàng trong đó có 4 kiện chứa ma túy đang vận chuyển từ Đức về Việt Nam, trong 4 kiện chứa 27 kg ma túy.

Ma túy giấu trong thùng hàng chuyển phát nhanh. Ảnh: Công an TP.HCM

Chiều 13/4/2021, tại Bình Dương, Ban chuyên án bắt quả tang Đặng Văn Vàng (SN 1996, trú tại Yên Thành, Nghệ An) đang nhận một kiện hàng bên trong cất giấu 4,1 kg ma túy và Nguyễn Duy Thường (SN 1999, trú tại Lộc Ninh, Bình Phước) đang nhận 1 kiện hàng chứa 5 kg ma túy.

Tại các địa điểm ở TPHCM, Ban chuyên án bắt quả tang Lâm Tài (SN 1972, trú tại Quận 5, TPHCM) thu giữ 15,6 kg ma túy; Trần Mạnh Tiến (SN 1991, trú tại Nam Định) đang nhận 2 kiện hàng bên trong chứa 24 kg ma túy; Nguyễn Phan Hiệp (SN 1980) cùng một thùng bưu kiện chứa 9 kg ma túy tổng hợp; Nguyễn Quỳnh Đức (SN 1999, trú tại Gia Lai) thu giữ 4,5kg ma túy.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Minh Hoàng (SN 1992, trú tại Quận 8, TPHCM) thu giữ 2,6 kg ma túy. Qua đấu tranh khai thác những người bị bắt quả tang, kết hợp với tài liêu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 8 người khác.

Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 8 vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng, thu giữ hơn 127 kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan.