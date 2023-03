Tiếp viên mang vali chứa ma túy được Cục Hải quan TP.HCM phát hiện như thế nào?

Ma túy trong tuýp đánh răng được chia đều qua 4 vali xách tay và ký gửi

Chiều ngày 17/3, thông tin tại cuộc họp báo về vụ việc phát hiện 4 tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines, lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM cho biết, sáng ngày 16/3 trên chuyến bay số hiệu VN10 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam đã được tiến hành kiểm tra.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM

Khi tiến hành soi chiếu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu đã phát hiện nghi vấn hành lý của 4 đối tượng. Ngay sau đó Cục Hải quan đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng gồm Đội Kiểm soát Ma túy - Cục Hải quan TP HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC04), Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để tiến hành kiểm tra trọng điểm 4 đối tượng nêu trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy có tổng cộng là 8.400 gam viên nén màu xám và 3.080 gam chất bột màu trắng (theo cân điện tử tại Đội Thủ tục Hành lý nhập khẩu). Các đối tượng cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng.

Tiến hành lấy mẫu thử nhanh (bằng valy thuốc thử). Kết quả thử nhanh mẫu thử có phản ứng dương tính với thuốc thử Methamphetamine, Ketamine.

Cụ thể, bà Võ Tú Quỳnh mang 2 valy xách tay, trong đó 1 valy nhựa màu đen đựng 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White". Trong đó có 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18. 12 hộp bên trong chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg chất bột màu trắng.

Còn 1 trong 2 valy xách tay của bà Võ Thị Thu Ngân bên trong đựng 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White". Trong đó có 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18 kg. 12 hộp bên trong chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg chất bột màu trắng.

Bà Nguyễn Thanh Thủy mang 1 valy nhựa màu đen, bên trong đựng 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White". Trong đó có 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18 kg. 12 hộp bên trong chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg chất bột màu trắng.

Còn bà Bà Đặng Phương Vân cũng bị phát hiện trong 1 kiện ký gửi chứa mỹ phẩm, kem đánh răng, nước súc miệng. Phát hiện mang 2.020 gram viên nén màu xám và 2.000 gram chất bột màu trồng.

Tiếp viên hàng không mang ma túy là nhóm đối tượng mới

Theo Lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM, khi bị phát hiện các tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong kem đánh răng. Họ khóc và khai rằng khi ở Pháp đã được một người (chưa xác định danh tính) nhờ "xách tay một số hàng hóa về nước" và trả công hơn 10 triệu đồng. Đồng thời do quá mệt mỏi khi vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường nên đồng ý xách về.

Cục Hải quan TP HCM cho biết từ đầu năm đến nay đã phát hiện 44 vụ vi phạm về lĩnh vực Hải quan tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Hiện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành trưng cầu giám định tang vật nghi vấn là ma túy đã thu giữ trong vụ việc trên, sau khi có kết quả giám định, đơn vị sẽ có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an TP HCM tiếp nhận điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Cục Hải quan TP HCM cho biết từ đầu năm đến nay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 44 vụ vi phạm về lĩnh vực Hải quan, trong đó bắt giữ vi phạm về ma túy 8 vụ khối lượng tang vật là gần 15 kg ma túy các loại.

Số ma túy trong hành lý của tiếp viên Đặng Phương Vân

Cục Hải quan TP HCM đã chỉ đạo đơn vị Hải quan Tân Sơn Nhất (đặc biệt đội Thủ tục Hành lý nhập khẩu) tập trung kiểm tra, kiểm soát các đối tượng với tần suất di chuyển thường xuyên, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm từc Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... để sàng lọc, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Các loại đối tượng có sự thay đổi từ những đối tượng ngoài xã hội có mối quan hệ phức tạp, thành phần là khách nước ngoài, người Việt Nam, khách du lịch... đến nay xuất hiện nhóm đối tượng mới như tiếp viên hàng không. Đây là nhóm đối tượng có công việc ổn định, có nhận thức pháp luật... nhưng vẫn tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy. Do vậy việc quản lý, sàn lọc, phân loại đối tượng để tiến hành đấu tranh gặp nhiều khó khăn.