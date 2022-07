Những trò chơi tập thể vừa vui vừa không cần "cởi để gắn kết"

Phần lớn dân văn phòng hiện nay ai cũng cảm thấy ái ngại khi tham gia team building trong những buổi du lịch cùng công ty. Lý do không phải sợ nắng hay sức khỏe không đảm bảo mà vì những trò chơi quái dị khiến họ cảm thấy không thoải mái

Teambuilding từ lâu đã là một hoạt động quen thuộc của các bạn sinh viên, những doanh nghiệp thậm chí là cả gia đình khi muốn gắn kết tinh thần tập thể, tạo không khí vui vẻ, năng động và khí thế. Nhưng ngày càng nhiều người bây giờ không hưởng ứng hoạt động này, nên khối nhân sự cũng đang khá áp lực và nhận định rằng trò chơi càng độc lạ, nhạy cảm thì sẽ càng thú vị và tăng tính hài hước cho người tham gia. Ví dụ như một số trò chơi cần phải cởi đồ, va chạm cơ thể với người khác giới… Tuy nhiên, nhiều người lại cảm thấy ngượng chín mặt, thậm chí không dám tham gia teambuilding, đặc biệt là những người đã có gia đình và các chị em phụ nữ.

Vậy thì những trò chơi nào đang được lòng nhân viên mà đáp ứng được mục đích gắn kết của bậc quản lý?

ĐẠP BONG BÓNG

Có lẽ, đạp bong bóng là trò chơi không còn quá xa lạ, thường xuyên được góp mặt trong các buổi teambuilding bởi tính chất phù hợp trong mọi hoàn cảnh. Tuy quen thuộc nhưng không thể phủ nhận được sự hấp dẫn của trò chơi này. Với đạo cụ đơn giản là những quả bóng bay nhiều màu sắc, cùng luật chơi dễ dàng thực hiện, trò đạp bong bóng luôn tạo được nhiều tiếng cười và sự thích thú cho người tham gia.

Ảnh: Linh Hồ

Không những là trò chơi yêu thích trong những buổi teambuilding ngoài bãi biển mà đây cũng là trò chơi “quốc dân” trong môi trường học đường dành cho cả giáo viên và học sinh. Luật chơi có thể biến tấu về luật chơi tùy vào ý đồ của người quản trò, sao cho thú vị nhất. Tuy nhiên thông thường thì quả bóng sẽ được buộc vào chân của người chơi mỗi đội, sau đó các thành viên sẽ đạp bể bóng của đội đối thủ. Cuối cùng, đội nào còn lại bong bóng thì đội đó sẽ chiến thắng.

ĐƯA BÓNG VÀO KHUNG THÀNH

Đạo cụ: Chiếc quần khổng lồ gồm 8 ống đủ cho 4 người mặc, một quả bóng, một khung thành nhỏ.

Luật chơi: Chia thành các đội, mỗi đội khoảng 12 người hoặc tùy vào số lượng người chơi. Sau khi quản trò hô bắt đầu, mỗi lượt sẽ gồm 4 người của một đội nhanh chóng mặc chiếc quần khổng lồ, làm sao di chuyển quả bóng và đá vào khung thành. Sau đó, cầm chiếc quần, quả bóng chạy về đập tay đồng đội và tiếp tục lượt di chuyển tiếp theo. Nếu như không đá bóng vào khung thành thì phải quay trở lại vị trí ban đầu và thực hiện lại. Sau 5 phút, đội nào ghi được nhiều bàn thắng nhất sẽ chiến thắng.

Ảnh: Fb TBYT Bảo Minh

Gây cản trở và tính thú vị ở trò chơi này đó chính là các thành viên phải cùng di chuyển trong một chiếc quần. Điều này sẽ khiến các thành viên cần phải phối hợp nhịp nhàng với nhau thì mới có thể đưa quả bóng vào khung thành. Đây không phải là một trò chơi quá khó nhưng lại đòi hỏi nhiều kỹ năng và cực kì thú vị.

KÉO CO

Kéo co là một trò chơi dân gian quen thuộc với nhiều người từ già đến trẻ. Tưởng chừng đơn giản nhưng kéo co cũng có những mẹo riêng để bạn dễ dàng giành được chiến thắng. Nếu như để tìm kiếm một trò chơi thiên về thể lực và kịch tính thì kéo co là lựa chọn hoàn hảo. Với đạo cụ và luật chơi quen thuộc, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tham gia trò chơi này.

Fb Wonder Tour-Teambuilding-Events

Đạo cụ: Dây thừng, dây đỏ đánh dấu giữa sợi dây thừng, bột để giảm trầy xước, tăng độ bám dính cho tay.

Luật chơi: Chia số người chơi thành 2 đội bằng số lượng và cân sức nhau, đứng đối mặt nhau ở hai bên vạch theo hàng dọc. Mỗi độ sẽ cầm vào dây ở 2 bên, dây thừng sẽ được chia đôi cho mỗi đội bằng dây đỏ đánh dấu. Trọng tài đứng ở giữa vạch xuất phát, cầm cờ và hô to 1...2...3 bắt đầu thì hai đội chơi bắt đầu kéo. Đội nào kéo được điểm mốc đánh dấu trên dây về phía mình thì đó là đội chiến thắng.

ĐƯA NƯỚC VỀ LÀNG

Trò chơi này vô cùng đơn giản, tuỳ số lượng nhân sự mà chia đội đều nhau. Mỗi đội xếp thành một hàng dài, dùng tay xuống biển lấy nước và chuyền sang tay nhau, chuyền đến người cuối cùng đứng ngay chỗ đựng nước có nhiệm vụ đổ nước vào bình.

Trò chơi này dùng sự khéo léo và áp lực thời gian để tạo tính cạnh tranh, vui vẻ, gắn kết giữa mọi người.

Ảnh: AHHA Teambuilding & Event

XÂY THÁP

Luật của trò chơi này như sau: Mỗi đội sẽ nằm theo hình tròn, chân để ở tâm, cùng đẩy một người trong đội đứng thẳng. Tuỳ theo quy định của ban tổ chức, mà người đứng lên được nhanh nhất và lâu nhất sẽ dành chiến thắng. Tuy nhiên trò chơi này phải cần nhân lực nhiều một chút, vì điểm quan trọng để chiến thắng trò chơi là các thành viên phải phối hợp nâng người đứng thẳng bằng đôi chân.

Ảnh: AHHA Teambuilding & Event.





