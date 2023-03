Những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới đối với khách doanh nhân

Trang CNBC dẫn tin, nghiên cứu giá cả hàng ngày mới nhất của tổ chức tư vấn quản lý quốc tế ECA International đã xếp hạng những thành phố chi phí đắt đỏ nhất đối với khách doanh nhân trong các chuyến công tác. Tiêu chí xếp hạng bao gồm giá phòng khách sạn 4 sao, bữa ăn, giặt là, đồ uống có cồn, nước ngọt, hành trình taxi và các chi phí phát sinh.

Ảnh minh họa (Nguồn: CNBC)

Nghiên cứu này, dựa trên thông tin thu thập vào năm 2022 từ 457 điểm đến ở hơn 190 quốc gia, nhằm mục đích giúp dự đoán chi phí các chuyến công tác ngắn ngày của giới doanh nhân. Chi phí cho chuyến đi có giá trung bình 520 USD/ngày ở Hong Kong - thành phố được biết đến có chi phí đắt đỏ thứ 16 trên thế giới.

"Chi phí khách sạn tiếp tục chiếm phần lớn trong tổng phí công tác và mặc dù tỷ lệ kín phòng khách sạn đã thấp hơn vào năm 2022 nhưng giá phòng ở Hong Kong vẫn không giảm mạnh. Diễn biến này có thể là do nhu cầu của người dân địa phương tăng lên cũng như các khách sạn phải duy trì giá phòng để trang trải chi phí bổ sung liên quan đến dịch vụ trong đại dịch Covid-19", ông Lee Quane - Giám đốc khu vực châu Á của ECA International nói trên CNBC.

Singapore vượt Tokyo trở thành thành phố đắt đỏ thứ hai châu Á sau Hong Kong

Singapore tăng một bậc trong bảng xếp hạng của ECA International, vượt qua Tokyo để trở thành thành phố đắt đỏ thứ hai châu Á dành cho khách doanh nhân. Singapore cũng là điểm đến xếp hạng thứ 19 trên toàn cầu về chi phí đắt đỏ. ECA International cho biết một chuyến công tác tới Singapore hiện có chi phí trung bình là 515 USD/ngày - đắt hơn 34 USD so với năm ngoái. Chi phí tăng mạnh ở Singapore là do nước này sớm loại bỏ các hạn chế nhằm kích thích nhu cầu đi lại.

"Nhu cầu tăng mạnh đã góp phần làm tăng chi phí lưu trú tại khách sạn trong khi chi phí liên quan đến các nhu yếu phẩm hàng ngày khác cũng tăng với tốc độ nhanh hơn so với các địa điểm khác trong khu vực", ông Quane chia sẻ.

Trong khi đó, Tokyo đã giảm một bậc trong xếp hạng, rơi xuống thứ 3 trong danh sách những thành phố đắt đỏ của châu Á.

"Sự mất giá của đồng yên so với đồng đôla Mỹ dẫn đến sự sụt giảm xếp hạng của thành phố Nhật Bản trong năm nay. Với chi phí trung bình hàng ngày là 424/USD mỗi ngày, chuyến công tác đến Tokyo được đánh giá là rẻ hơn khoảng 20% so với Hong Kong", ông Quane nói.

Lạm phát và tiền tệ mất giá

Tổ chức ECA International cho biết lạm phát ở nhiều điểm đến trên khắp châu Á đã góp phần làm gia tăng đáng kể chi phí đi công tác tính theo đồng nội tệ. Báo cáo cho biết Sri Lanka, Lào và Pakistan có mức tăng chi phí cao nhất đối với khách du lịch. Chi phí đi công tác ở Colombia, Sri Lanka cũng cao hơn 75% so với năm ngoái.

"Điều này chủ yếu xuất phát từ lạm phát cao và đồng tiền mất giá, vì một số chi phí liên quan đến việc đi công tác… thường trả bằng đồng đôla Mỹ khi những người đi công tác nước ngoài đến đây. Tuy nhiên, không phải tất cả các điểm đến ở châu Á đều tăng chi phí giống nhau. Những điểm đến du lịch nổi tiếng ghi nhận ít thay đổi hơn về chi phí chuyến đi trong năm ngoái", ECA International cho biết.

"Các thành phố như Pattaya và Chiang Mai ở Thái Lan, cùng với Denpasar ở Indonesia đều ghi nhận tốc độ tăng chi phí bằng đồng nội tệ không đáng kể vào năm 2022, dao động từ 1% đến 3%", ông Quane nói.

Bởi vì nhu cầu thấp hơn ở những điểm đến này - so với mức trước đại dịch - đã giúp giảm giá phòng khách sạn.

"Ngay cả một trung tâm du lịch như Bangkok, nơi thường đón nhiều khách doanh nhân cũng ghi nhận chi phí đi công tác tăng vừa phải là 4%", ông Quane nói thêm.

Ngược lại, Singapore đang chứng kiến mức tăng 10% trong phí công tác hàng ngày của khách doanh nhân tính bằng nội tệ.

Ngoài ra, thành phố New York (Mỹ) cũng được xếp hạng là điểm đến đắt đỏ nhất thế giới dành cho khách doanh nhân trong năm nay. Theo báo cáo, chi phí trung bình hàng ngày cho chuyến đi công tác ở New York hiện là 796 USD/ngày. Ông Quane cho biết chi phí đi lại đã giúp thành phố New York phục hồi kinh tế mạnh mẽ trong năm qua bởi nhu cầu đi công tác và du lịch tăng cao sau đại dịch Covid-19.

Các thành phố khác ở Mỹ cũng thống trị danh sách top 10 những thành phố đắt đỏ nhất thế giới là Washington D.C., San Francisco và Los Angeles. Trong khi ở châu Âu, Thụy Sĩ vẫn là thành phố đắt đỏ nhất trong những chuyến công tác của doanh nhân./.