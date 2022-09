Những 'tay ngang' độc đáo của thể thao Việt Nam

Từ giã thảm đấu, nữ võ sỹ Vũ Trà My bước chân sang lĩnh vực DJ với nghệ danh Mya

Múa kiếm rất cừ, làm MC cũng “nét”



Trong số các môn thể thao Việt Nam, bên cạnh bóng chuyền thì Wushu có lẽ là môn có nhiều VĐV tài năng, quyến rũ nhất. Có thể kể đến những cái tên như Thuý Vi hiện nay hay Vũ Trà My, Vũ Thuỳ Linh rồi thế hệ xa hơn của những Đàm Thanh Xuân, Nguyễn Thuý Hiền…Nhìn họ múa kiếm, đi quyền trên sàn đấu, giới mộ điệu chỉ biết xuýt xoa.

Nhiều người trong số trên không chỉ giỏi võ thuật mà còn tỏ ra rất có duyên khi thử sức ở các lĩnh vực khác. Đầu tiên phải kể đến Vũ Thuỳ Linh, tài năng gây nhiều tiếc nuối nhất của wushu Việt Nam. Xuất thân trong gia đình có truyền thống, mẹ chính là HLV Wushu lừng danh Nguyễn Phương Lan, Thuỳ Linh sớm cho thấy những phẩm chất hiếm người có.

Ở độ tuổi đôi mươi, Thuỳ Linh đã sở hữu bộ sưu tập đáng nể gồm HCV SEA Games 2007, HCB thế giới và HCV châu Á 2008. Nhưng cũng trong thời gian ở đỉnh cao phong độ, chấn thương khiến cô phải bỏ dở sự nghiệp thể thao.

Đó hoá ra lại là một bước ngoặt đưa Thùy Linh đến với một lĩnh vực hoàn toàn mới: BTV-MC truyền hình. Khó khăn với các VĐV thể thao là khả năng làm quen với các không gian ngoài sàn đấu, vốn chỉ thuần tuý chuyên môn. Nhưng Vũ Thuỳ Linh vượt qua rất nhanh.

Với kiến thức thể thao sẵn có, cô nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình ở các chương trình thể thao rồi lại gây ngạc nhiên khi “nhảy” sang VTV2, dấn thân với những nội dung rất mới.

Sau khi chia tay Wushu do chấn thương, Thuỳ Linh cũng nổi danh ở vai trò MC truyền hình. Ảnh: Cao Oanh

Bên cạnh công việc ở đài truyền hình Việt Nam, cô còn tranh thủ thời gian thử hoạt động kinh doanh cà phê, tham gia các cuộc thi, hoạt động xã hội. Có lẽ những năm tháng tập luyện võ thuật đã tạo nên tố chất vươn lên không biết mệt mỏi của Vũ Thuỳ Linh.



“Sống là phải chiến đấu, cuộc sống tự lập từ nhỏ giúp em hiểu được cuộc sống luôn có nhiều chông gai, nỗi buồn và cả thất bại…nhưng phải nỗ lực để bước về phía trước” - Vũ Thuỳ Linh từng chia sẻ. Làm cho truyền hình và kinh doanh cũng chính là mơ ước của Linh khi còn trẻ.

Một cái tên khác không kém phần cuốn hút người yêu thể thao là Vũ Trà My. Khi giải nghệ ở tuổi 28, cô gái vàng wushu Việt Nam đã nắm trong tay bộ sưu tập hơn 50 huy chương các loại, từ trong nước đến quốc tế. Tương tự Thuỳ Linh, Trà My đã có lúc dấn thân vào nghiệp MC truyền hình. Vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính tạo nên sức hút rất lớn của Trà My.

Nhưng cũng “đùng một cái”, cô “nhảy” sang một lĩnh vực mới lạ: DJ. Mya, nghệ danh của Vũ Trà My, sớm trở thành cái tên tạo nên sức hút với các tụ điểm giải trí đất Hà thành. Trên trang cá nhân, Trà My luôn gây ấn tượng với nguồn năng lượng tích cực, đam mê và tự do. My từng chia sẻ, thời gian làm MC truyền hình và cả DJ là những trải nghiệm quý đối với cô. Thừa nhận nghề DJ luôn nhiều cám dỗ và thường cũng tạo thị phi, Vũ Trà My vẫn vượt lên để theo đuổi đam mê của mình.

Cặp đôi vô địch

Năm 2015, Đỗ Thị Thảo tuyên bố chia tay sự nghiệp. Quyết định được đưa ra sau khi cô bảo vệ thành công chức vô địch cự ly 1.500m ở giải vô địch quốc gia. Trước đó, Đỗ Thị Thảo cũng giành 2 HCV các cự ly 800m và 1.500m tại SEA Games 28 (Singapore).

Nhà vô địch SEA Games cự ly trung bình chia tay đường chạy để trở thành bà chủ nhãn hàng coffee TDH cùng loạt đồ uống tự pha chế hấp dẫn

Dân thể thao nói Thảo “theo chồng bỏ cuộc chơi”, chồng cô không ai khác chính là tay đấm nổi danh Trương Đình Hoàng. Quyết định bị nhiều người đánh giá có thể là sai lầm đó của cô hoá ra lại mở ra một cuộc sống mới. Chia tay điền kinh, Đỗ Thị Thảo lùi về làm hậu phương cho chồng tiếp tục thăng hoa trên sàn đấu, cô đồng thời cũng chung tay với chồng thử kinh doanh: bán cà phê.



TDH Coffee &Pub, quán cà phê được vợ chồng Đỗ Thị Thảo-Trương Đình Hoàng mở ra tại Buôn Mê Thuột nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, khách hàng. Tại đây, không chỉ được thưởng thức ly cà phê đậm hương vị do 2 nhà vô địch pha chế, khách còn có thể tìm hiểu thêm về boxing, thậm chí thử “so găng” với ông chủ. Trên trang cá nhân, cả hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về hoạt động kinh doanh của mình, với các món đồ uống hấp dẫn không chỉ cà phê.

Không chỉ mở cà phê, Trương Đình Hoàng còn mở TDH Boxing Club, thu hút nhiều thanh thiếu niên đến rèn luyện sức khoẻ. Hoàng chia sẻ 6 năm trước, anh đã ấp ủ xây dựng một CLB boxing và cho đến nay, hoạt động của TDH đang ngày càng phát triển hơn. “Mỗi người dân khoẻ mạnh là cả nước khoẻ mạnh”, Trương Đình Hoàng nói.

Vừa là nhà quản lý giỏi chuyên môn ở Liên đoàn bắn súng Việt Nam, HLV Nguyễn Thị Nhung đồng thời là doanh nhân với những đóng góp tích cực cho thể thao Việt Nam và các VÐV còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Bùi Lượng

Nhắc đến những nhân vật lừng lẫy của thể thao Việt Nam thì khó có thể bỏ qua “bông hồng thép” Nguyễn Thị Nhung. Cho tới nay, chiến tích đoạt 1 HCV, 1 HCB Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, gắn liền với tên tuổi HLV Nguyễn Thị Nhung, vẫn là đỉnh cao của thể thao Việt Nam. Không chỉ chuyên môn, HLV Nguyễn Thị Nhung cũng cho thấy khả năng quản lý rất giỏi ở vai Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn bắn súng Việt Nam. Chẳng thế mà khi vừa chia tay bắn súng, bà Nhung lập tức được Liên đoàn Boxing mời về góp sức.



Ít người biết, HLV Nguyễn Thị Nhung cũng là một “tay” kinh doanh rất cừ. HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ, cái máu kinh doanh có lẽ đã có sẵn từ thời còn đang học tập tại Liên Xô (cũ). Lúc đó, kinh tế khó khăn, bà Nhung cũng như các bạn của mình đều phải rất cố gắng để vượt qua.

Năm 2020 khi còn làm ở Liên đoàn Bắn súng và HLV trưởng Đội tuyển quốc gia, bà Nhung đã tham gia thành lập SENAVI, mô hình trung tâm chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp cộng đồng, hướng tới gắn liền với thể thao Việt Nam. Xuất thân là dân thể thao, HLV Nguyễn Thị Nhung rất thấu hiểu những khó khăn của VĐV. SENAVI vì vậy luôn dành chế độ ưu đãi đối với các VĐV, tạo cơ hội việc làm cũng như tham gia tài trợ, động viên tinh thần VĐV đạt thành tích, trong đó có môn bắn súng.

Khi chuyển qua Liên đoàn boxing, HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ, bà muốn được làm những việc mình thích sau khi đã đạt được gần như mọi mơ ước gắn với thể thao Việt Nam.