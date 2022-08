Những sự thật thú vị về Leonardo DiCaprio

Tên của anh được đặt theo tên thiên tài thời Phục hưng, Leonardo da Vinci

Leonardo DiCaprio và mẹ

Khi mẹ của Leo đang mang thai anh, lần đầu tiên bà cảm nhận được những cú đạp của anh khi đang ngắm bức tranh của Leonardo da Vinci trong bảo tàng Uffizi ở Florence, Italy. Cha mẹ anh coi đây là một dấu hiệu nào đó, và đó là lý do tại sao họ quyết định đặt tên anh là Leonardo.

Tên của Leo khiến anh gặp khó khăn trong sự nghiệp

Khi bắt đầu sự nghiệp, Leo gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một người đại diện, và cuối cùng khi làm được điều đó, người đại diện đã đề nghị đổi tên anh thành Lenny Williams để thu hút nhiều khán giả Mỹ hơn. Leo từ chối và điều đó không có lợi cho anh, vì anh đã thất nghiệp trong một năm rưỡi, ngay cả sau khi tham gia 100 buổi casting. Nhưng thật may mắn, 2 năm sau, Leo cuối cùng cũng tìm được người đại diện chấp nhận tên thật của mình, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với anh.

Leonardo DiCaprio đã phải chống chọi với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế suốt cuộc đời

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một rối loạn sức khỏe tâm thần, trong đó một cá nhân cảm thấy cần phải lặp lại một hành động nào đó để "đối phó" với những ám ảnh của họ. Tuy nhiên, Leo không muốn tình trạng này chi phối cuộc sống của mình và cố gắng hết sức để chống lại nó. Anh liên tục đi bộ qua các ô cửa nhiều lần và buộc bản thân không được giẫm lên từng vết kẹo cao su khi đi dọc vỉa hè.

Năm 2009, Leo mua một hòn đảo với ý định tạo ra một khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường

Leo đã chi một con số khổng lồ 1,75 triệu USD với kế hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng hoàn toàn có thể tự duy trì và bao gồm 36 biệt thự chỉ dựa vào năng lượng tự nhiên. Tuy nhiên, kế hoạch của anh không suôn sẻ cho lắm vì nhiều lần bị hoãn xây dựng. Mãi sau này, giấy phép xây dựng mới được cấp.

Leo đã nhận nuôi một cô bé Nam Phi khi anh đang ở Mỹ quay bộ phim Blood Diamond

Mặc dù không đưa cô bé về nhà ở Los Angeles, nhưng Leo gửi tiền và hỗ trợ cô bé cùng ngôi nhà tập thể nơi cô bé hiện đang sống.

Leonardo DiCaprio từng bị bêu riếu ở Mâm xôi vàng

Trong suốt sự nghiệp của mình, Leo đã giành được một số giải thưởng, bao gồm cả giải Mâm xôi vàng. Năm 1999, anh giành giải "Cặp đôi màn ảnh tệ nhất" khi thể hiện vai vua Louis trong bộ phim The Man In The Iron Mask.

Leo đã giải cứu những chú chó của mình khỏi một hồ nước đóng băng

Điều này xảy ra trên phim trường khi đang quay bộ phim Don't Look Up. Khi nhìn thấy một trong những con chó của mình trong hồ, Leo nhảy xuống cứu, con chó khác của anh cũng theo anh nhảy xuống. Rất may, cuối cùng cả 3 đều bình an vô sự.

Leo chưa bao giờ hẹn hò với phụ nữ lớn hơn 25 tuổi

Ngay cả bây giờ, ở tuổi 47, Leo dường như không bận tâm đến khoảng cách tuổi tác với các bạn gái của mình. Anh hiện đang hẹn hò với Camila Morrone, kém 22 tuổi. Cả hai đã bên nhau 4 năm. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh ấy hẹn hò với một phụ nữ trẻ hơn nhiều tuổi.

Leo từng hẹn hò với Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Toni Garrn, Erin Heatherton, Blake Lively, Bar Refaeli, Gisele Bündchen và những người khác, không ai trong số họ quá 25 tuổi vào thời điểm đó.

Leo và Kate Winslet đã giúp trả tiền viện dưỡng lão cho nạn nhân cuối cùng còn sống trên tàu Titanic để cô ấy không phải bán vật lưu niệm của mình

Millvina Dean, hành khách nhỏ tuổi nhất của Titanic và là người cuối cùng sống sót trên Titanic, bắt đầu sống trong viện dưỡng lão khi cô bị gãy xương hông. Nhưng cô ấy không có đủ nguồn lực để trả các khoản phí, vì vậy cô ấy buộc phải bán các kỷ vật của Titanic để gây quỹ. Một quỹ thay mặt cô ấy đã được thành lập, và Kate cùng Leo đã quyên góp 30.000 USD để trả phí cho viện dưỡng lão.

Theo Brightside