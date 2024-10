Những phát ngôn khó "gột rửa" nhất

Những ngày vừa qua, khi phát ngôn: “Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?” của rapper Negav nhận về nhiều tranh cãi, thì những phát ngôn gây sốc liên quan đến chuyện học vấn nhiều gương mặt nổi tiếng cũng “hot” trở lại.

Ở trường hợp của Negav dù đã xin lỗi, bào chữa hay thậm chí hứa hẹn sửa sai thì netizen vẫn cho rằng: Đây là phát ngôn sai lầm khó “gột rửa” nhất của rapper sinh năm 2001. Bởi, trước đó đã từng có những trường hợp nhận "trái đắng" tương tự.

Dù qua nhiều năm, tất cả họ đã có những thành công nhất định, tư duy cũng khác đi... song, phát ngôn cũ khó nghe về việc học vẫn trở thành “vết nhơ” chưa bao giờ được gột rửa sạch sẽ, cứ có chuyện gì là lại bị đem ra chế nhạo.



Đầu tiên, có thể nhắc Xoài Non (Trang Phạm) từng gây sốc ở năm 2020 khi có chia sẻ: "Học *** mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi, các bạn hiểu không?".

Ở thời điểm đó lẫn hiện tại, không phủ nhận việc Xoài Non xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền và nổi tiếng trên mạng xã hội, song việc Xoài Non đem so sánh và “hạ thấp” giá trị của việc học, đề cao giá trị của đồng tiền nhận về vô vàn “gạch đá” từ cộng đồng mạng.



Cùng thời điểm và cũng là một hot girl có tiếng trên mạng xã hội, Trần Thanh Tâm cũng có phát ngôn sẽ đi theo cô cùng năm tháng: "Thà học *** mà kiếm ra tiền còn hơn là thi 25,30 điểm mà không kiếm được đồng nào".

Thời điểm này, cô bạn 20 tuổi, có thể có những suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn. Song, không vì thế mà phát ngôn này được “xí xóa”, bởi với nhiều người điều này thể hiện việc đặt nặng vật chất thay vì nỗ lực học tập, phát triển bản thân của cô gái này. Càng không thể dễ dàng cho qua khi Thanh Tâm vốn là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, phát ngôn của cô có thể cổ suý lối suy nghĩ lệch lạc của giới trẻ.

Có lẽ ở thời điểm 4 năm trước, cả Xoài Non và Trần Thanh Tâm không thể lường trước được phát ngôn việc học sẽ "bám theo" mình nhiều năm và có thể theo suốt đời như vậy.

Có lẽ, sau 4 năm, khi lướt mạng xã hội và vẫn thấy phát ngôn này của mình đem ra bàn tán mỗi khi topic về học vấn trở nên sôi nổi, cô chỉ ước giá như mình đừng nói ra.

Lý do netizen không ngừng nhắc đến những phát ngôn thiếu chín chắn về việc học là vì: "Phải nhắc cho nhớ, đừng nghĩ nổi tiếng, kiếm được tiền thì có đánh giá thiếu đúng đắn về việc học. Điều này nằm ở tư duy, nếu quên đi thì sẽ ảnh hưởng cả một thế hệ nói chung và chính bản thân của người nổi tiếng đó nói riêng”.

Cả Xoài Non và Trần Thanh Tâm đều đã thừa nhận mình còn nông nổi và có phần nóng vội trong suy nghĩ.

Linh Ka cũng từng rơi vào trường hợp tương tự. Thậm chí, người đẹp này còn gây phẫn nộ hơn khi có tư tưởng cổ súy việc mua điểm, hạ thấp trường Đại học. Cụ thể, trong video, Linh Ka đã nêu quan điểm về điểm thi: "Bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và đại học mà!"

Linh Ka ở hiện tại có thể đã nổi tiếng, được đánh giá cao với các sản phẩm âm nhạc song người hâm mộ cũng khó lòng quên được câu gây mất điểm năm xưa của cô. Đa số cho rằng suy nghĩ của cô nàng có phần nông cạn và thiếu chín chắn. Sau đó, Linh Ka phải đăng đàn xin lỗi và đính chính lại câu nói của mình trên mạng xã hội.

Ai cũng có lúc vạ miệng. Nhưng nếu bạn là người nổi tiếng, phát ngôn của bạn dễ dàng tiếp cận đến hàng trăm nghìn người thì chuyện được tha thứ gần như khó hơn rất nhiều so với người không nổi tiếng. Đặc biệt, học vấn và chuyện học hành vốn là 1 đề tài nhạy cảm, nếu không ý thức được vị trí của mình và sức nặng của vấn đề mình đang đề cập đến, chắc chắn hậu quả sẽ không chỉ thấy ngay lúc đó mà còn bị "nhắc đời" về sau. Chẳng ai muốn một sai lầm của mình cứ bị nhắc đi nhắc lại từ năm này qua năm khác, nhưng cũng chẳng ai có thể dễ dàng cho qua được thái độ coi thường việc học, kiến thức của những người vốn được xem là "hình tượng" cho người khác học theo. Thế nên, sai lệch trong phát ngôn về việc học là một trong những điều khó "gột rửa" nhất từ trước đến nay.