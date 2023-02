Những ồn ào của O Sen Ngọc Mai sau khi vụt sáng từ Ca Sĩ Mặt Nạ

Sau chương trình Ca sĩ mặt nạ, O Sen Ngọc Mai vụt sáng trở thành cái tên được chú ý nhiều nhất. Cô trở thành tâm điểm bàn tán không chỉ bởi khả năng ca hát tài tình của cô mà còn vì những ồn ào không đáng có về chuyện đời tư.

Đáp trả đanh thép khi bị tố hát nhạc chưa xin phép

Vào ngày 23/12/2022, nữ ca sĩ/ nhạc sĩ Xesi đã thể hiện sự bức xúc của cô khi ca khúc Tuý Âm bị O Sen Ngọc Mai trình diễn mà chưa xin phép. Thậm chí, cô còn cho rằng Ngọc Mai đã làm sai lệch đi ý nghĩa lời bài hát do Xesi chắp bút. Thời điểm đó, đã có rất nhiều lời bàn tán xoay quanh Ngọc Mai.

Bài đăng gây nên ồn ào của Xesi

Sau chia sẻ của Xesi, Ngọc Mai liền đanh thép khẳng định cô đã nhận được email từ Xesi và đã hồi đáp để có phương hướng giải quyết nhưng không nhận được câu trả lời. Ngọc Mai cũng cho biết ca khúc này được Xesi kí với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và Ngọc Mai đã xin tác quyền thông qua trung tâm này nên việc cô mang ca khúc đi trình diễn về lí không sai.

Trích đoạn bài đăng của Ngọc Mai

Ngọc Mai cũng lí giải về vấn đề Xesi đề cập cô đã không liên hệ trực tiếp với chính chủ mà thông qua một nghệ sĩ khác, "O Sen" cho biết: "Về ý kiến của Xesi nói rằng Mai đã liên hệ một người không phải tác giả để xin phép. Đúng là phía ekip Mai luôn chủ động làm việc trực tiếp với tác giả (dù về lý, đây là công việc mà BTC sự kiện sẽ làm việc với Trung tâm). Tuy nhiên, thời điểm đó, ekip của Mai đã liên hệ với một người mà ekip nghĩ là tác giả, đó là Masew. Lý do là vì khi tìm hiểu về người phải liên hệ về bản quyền, ekip Mai nhận thấy official video của ca khúc Tuý Âm được đăng trên kênh YouTube chính thức của Masew có dòng 'Bản quyền thuộc về MASEW'. Ở phần thông tin cũng chỉ ghi Xesi là ca sĩ, không phải tác giả. Đây là hiểu lầm ngoài ý muốn, cũng không có sự đính chính gì từ phía Masew để Mai kịp thời biết rằng Xesi cũng là tác giả bài hát, bởi nếu biết Mai đã chủ động liên hệ bạn. Mai không hề cố ý phớt lờ bạn, vì sau chương trình The Masked Singer, Mai luôn chủ động làm việc với các nhạc sĩ đứng sau các ca khúc được khán giả yêu mến để có thể trình diễn các ca khúc một cách hợp pháp.

Mai rất tiếc vì đã xảy ra mâu thuẫn này với tác giả Xesi. Mai cũng buồn, bởi thay vì có thể trò chuyện cùng nhau và đưa ra giải pháp hợp tình hợp lý nhất cho đôi bên, chúng ta lại phải chọn cách đưa ra những quan điểm có thể gây tổn thương nhau trên mạng xã hội như thế này. Một lần nữa Mai vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến tác giả Xesi vì những hiểu lầm đã khiến tác giả nghĩ Mai không tôn trọng tác giả."

Ngọc Mai kết luận không có chuyện cô biểu diễn ca khúc chưa xin phép mà vấn đề ở chỗ Xesi đã chưa hiểu rõ về luật: "Cuối cùng, mong khán giả hiểu rằng, không có chuyện 'NGỌC MAI BIỂU DIỄN CA KHÚC CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP', mà thật ra sự việc chỉ là 'TÁC GIẢ CHƯA HIỂU RÕ VỀ LUẬT KHI ĐÃ KÝ ỦY QUYỀN VỚI TRUNG TÂM TÁC QUYỀN'. Xesi có thể tham khảo, học hỏi kiến thức về tác quyền nhé".

Dù đã lên tiếng giải thích rõ ràng song ồn ào này vẫn ảnh hưởng đến danh tiếng của Ngọc Mai

Ồn ào bị chê sân si, trịch thượng

Mới đây, họa sĩ, nhà văn nổi tiếng cũng gây chú ý khi có dòng trạng thái dài chia sẻ về O Sen Ngọc Mai. Nhà văn này cho biết anh đã theo dõi Ngọc Mai và khẳng định cô không thể trở thành ngôi sao vì giọng hát không cảm xúc, thiếu bản hit và giọng hát chưa đến mức "thượng thừa", thiếu cá tính riêng,...

Điều đáng chú ý hơn ca, anh cho rằng Ngọc Mai đang có những nét tính cách không tốt cho 1 người nghệ sĩ: "Con người nghệ sĩ mà Mai thể hiện sau cuộc thi đầy hằn học, hận thù và mong muốn trả đũa. Mai à, ngôi sao nào cũng từng không toả sáng. Và khi ấy, bị bóng tối hay hào quang của những ngôi sao khác che lấp, âu cũng lẽ thường".

Anh nói thêm: "Em có biết nhìn em bây giờ rất hung dữ không? Đôi mắt em, thật lạ, thay vì ánh ngời niềm viên mãn, lại chỉ thấy long lên những cay nghiệt. Đôi khi, tôi sợ. Mai sân si và trịch thượng. Sân si không biết vì lẽ gì nhưng trịch thượng có thể vì Mai quen mình là cô giáo, quen nhìn xuống mà nói chuyện". Anh cũng cho rằng nữ ca sĩ hẹp hòi khi liên tiếp chia sẻ lại câu chuyện bị chèn ép, xúc phạm từ nhiều năm trước.

Sau ồn ào này, Ngọc Mai đã lên tiếng cho biết cô chưa đọc bài viết nào liên quan đến vấn đề trên nên chưa nắm. Cô nói thêm: "Tính cách tôi cha sinh mẹ đẻ sao thì như vậy rồi, chỉ biết sửa đổi hàng ngày thôi". Cuối cùng, nữ ca sĩ từ chối chia sẻ thêm vì không rõ mình đang được hỏi về vấn đề gì.

Ngọc Mai tiếp tục gặp ồn ào sau quan điểm của họa sĩ, nhà văn nổi tiếng