Những người xuất phát điểm thấp hơn vẫn có thể đạt tự do tài chính nhờ lợi thế này

Tự do tài chính trở thành mục tiêu nhiều người trẻ muốn đạt được, bởi vì đây được cho là bước đệm để họ có thể lựa chọn làm những điều mình thích. Chẳng hạn, bạn có thể tự do làm công việc mình mong muốn dù nó không đưa lại thu nhập cao, hoặc đơn giản là mong muốn nghỉ hưu sớm.

Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất trên hành trình tự do tài chính đó là cách tư duy của mỗi người. Cho dù xuất phát điểm ở đâu, bạn bước chân vào con đường tài chính với một núi tiền hay rỗng túi, cách bạn tư duy sẽ quyết định kết quả cuối cùng bạn đạt được trên chặng đường này. Thấu hiểu điều đó, suốt 50 số của chương trình MONEYTalk Tự Do Tài Chính đã đưa ra cách tư duy sao cho đúng để đạt kết quả tốt nhất.

Đến với số Gala của MONEYTalk, host Dương Ngọc Trinh và khách mời quen thuộc của chương trình: anh Hans Nguyễn - Quản lý Cao cấp Đào tạo kênh phân phối Dragon Capital Việt Nam điểm lại những điều đáng nhớ trên hành trình suốt 1 năm không ngừng nghỉ của MONEYTalk Tự Do Tài Chính và ôn lại những bài học bổ ích trong 50 số của chương trình!

Host Ngọc Trinh

Anh Hans Nguyễn cho rằng cái khó nhất trên hành trình đạt được tự do tài chính là có kế hoạch và kiên trì với nó. Phương pháp đầu tư và kiến thức chuyên môn mà 1 chuyên gia tài chính cần sở hữu là rất rộng. Tuy nhiên, để 1 cá nhân bình thường đầu tư có kết quả tốt không cần quá nhiều kỹ năng, chỉ cần một số kiến thức cơ bản, sau học cách áp dụng và kiên trì thực hiện nó là đủ.

Trong câu chuyện tự do tài chính này, có quan điểm rằng xuất phát điểm thấp, tiền làm không đủ ăn, làm sao có thể nghĩ đến mục đích lớn lao như vậy. Song, vị chuyên gia này chia sẻ: “Thật sự con đường đi tới tự do tài chính mở rộng cho tất cả mọi người. Đương nhiên, những người có kiến thức, có vốn sẽ có lợi thế. Tuy nhiên, với những người khác, họ vẫn có cách để đạt được tự do tài chính. Lợi thế của những người yếu thế là họ tập trung hơn vì không có nhiều chọn lựa. Họ biết bản thân chỉ có 1 con đường này thôi, và chỉ tập trung để thực hiện điều đó thay vì ngó ngang ngó dọc. Cái khó của những người nhiều lựa chọn là họ thường lan man”.

Để thành công đạt tự do tài chính không nhất thiết phải lao tâm khổ tứ. Cố gắng tập nó thành thói quen, không cần phải suy nghĩ, bận tâm quá nhiều mà vẫn hiệu quả, chẳng hạn như đánh răng. Các khóa làm giàu có thể là 1 con đường để đạt tự do tài chính nhưng không phải an toàn, và khả thi nhất. Có 1 vài cơ hội đặc biệt và một vài người có thể biến nó thành công cụ để kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng thường rất khó, những người làm được như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy, đây không thể là con đường chính, chỉ nên mang tính chất tham khảo.

Anh Hans Nguyễn

Bên cạnh đó, anh Hans Nguyễn nhấn mạnh rằng con số bao nhiêu để đạt được tự do tài chính không quan trọng bằng sự hài lòng của bản thân. Bởi vì phong cách sống của mỗi người rất khác nhau, sẽ có những định nghĩa khác biệt về tự do tài chính. Do vậy, cột mốc tự do tài chính chỉ mang tính tượng trưng giúp người ta có được động lực để làm việc và hướng tới. Còn 5 tỷ, 10 tỷ hay 100 tỷ là đạt được tự do tài chính tùy thuộc vào phong cách sống của mỗi người.

“Cột mốc tự do tài chính có những đặc điểm cơ bản. Một, điều này không chỉ dành cho những người làm về tài chính mà dành cho tất cả những ai có phẩm chất chăm sóc cho tiền bạc của mình. Thứ hai, giàu nhanh, nghèo nhanh hay giàu chậm mà chắc đều là lựa chọn của chính bạn. Khi đã lựa chọn, chúng ta phải chịu nếu như tầm chưa xứng với tiền. Thứ ba, đừng bao giờ xem tự do tài chính là áp lực mà hãy xem đó là động lực”, host Ngọc Trinh chia sẻ.

Ảnh: MONEYTalk