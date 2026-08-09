Những người từng mua thuốc đông y gia truyền qua các số điện thoại này khẩn trương liên hệ Công an

Công an Thái Nguyên đề nghị người từng mua các sản phẩm đông y qua những fanpage và số điện thoại sau nhanh chóng liên hệ để phục vụ điều tra vụ án.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên (Phòng Cảnh sát Hình sự) đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" phát hiện ngày 22/5/2025 tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tiến hành điều tra đối với nhiều bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4/2024 đến ngày 22/5/2025 bị can Đỗ Tiến Hùng, sinh năm 1993, trú tại xóm Đoàn Kết, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (nay là xóm Đoàn Kết, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) đã mua các sản phẩm thuốc đông y dạng viên hoàn màu nâu, vàng, dạng xịt..... không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được cơ quan chức năng công nhận là bài thuốc. Sau đó Hùng tự đóng gói các sản phẩm trên vào túi ZIP hoặc lọ nhựa, thiết kế và dán tem, nhãn lên bao bì đựng thuốc.

Những hộp thuốc chữa bệnh giả bị Công an tỉnh Thái Nguyên thu giữ năm 2025. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Thời gian đầu Hùng sử dụng tem, nhãn ghi nội dung thuốc điều trị bệnh xương khớp gia truyền dân tộc Dao của Lương y Triệu Thị Thanh, địa chỉ tại thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Sau đó Hùng chuyển sang sử dụng tên Lương y Lý Thị Mo (là người không có thật) và làm tem, nhãn với nội dung "Thuốc xương khớp gia truyền - Lương y Lý Thị Mo, thuốc đặc trị các bệnh về xương khớp"; "Đặc trị xương khớp bà Lý Thị Mo" kèm các thông tin về thành phần, tác dụng, cách sử dụng của thuốc kèm 02 số Hotline là: 0326.019.985 và 0886.536.891.

Để quảng cáo thuốc Hùng lập các Fanpage trên mạng xã hội FACEBOOK có tên "Xương khớp bà Mo - dược liệu quý tặng miễn phí 0326.019.985" và "Lương y Lý Thị Mo - tặng miễn phí thuốc xương khớp 0326.019.985". Từ các Fanpage trên, Hùng đã tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân của những người có nhu cầu mua thuốc chữa bệnh. Hùng tập hợp và thuê nhân viên gọi điện tư vấn bán thuốc. Quá trình tư vấn các đối tượng nói mình là nhân viên, người thân của lương y Triệu Thị Thanh, Lý Thị Mo để khách hàng tin tưởng. Hùng thuê Bưu điện huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên là đơn vị giao hàng, thu tiền COD của khách rồi chuyển tiền lại cho Hùng.

Đối tượng Hồ Thị Hoa (áo đen) và hàng giả là thuốc chữa bệnh bị cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Cùng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2024 đến ngày 22/5/2025, Hồ Thị Hoa, sinh năm 1989 và Ngô Thị Nhung, sinh năm 1998, cùng trú tại: Tổ 6, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (nay là tổ dân phố Cam Giá 6, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) đã mua các loại sản phẩm thuốc đông y dạng viên hoàn màu nâu đen, vàng không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan chức năng công nhận là thuốc về tự đóng gói vào các túi ZIP, hộp nhựa. Sau đó các đối tượng thiết kế các tem nhãn ghi nội dung: "Đông y gia truyền Việt Nam - Dạ dày bà Thanh"; "Đông y gia truyền Việt Nam - Tiêu trĩ bà Thanh"; "Nhà thuốc nam gia truyền độc quyền dân tộc Dao thuốc đặc trị dạ dày, đại tràng Bà Thanh" kèm các số Hotline: 0976.295.661; 0983.844.398 dán lên bao bì sản phẩm.

Để tiếp cận khách hàng, Hoa thuê người lập 3 Fanpage trên mạng xã hội Facebook quảng cáo thuốc gồm "Lương y Triệu Thị Thanh - Dứt điểm ung thư dạ dày, đại tràng - 0976.295.661"; "Lương y Triệu Thị Thanh - chuyên điều trị trĩ nội, trĩ ngoại - 0976.295.661"; "Lương y Triệu Thị Thanh - Chuyên điều trị dạ dày, đại tràng - 0976.295.661".

Từ các Fanpage trên, Hoa, Nhung tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân của những người có nhu cầu mua thuốc chữa bệnh, sau đó Hoa và Nhung trực tiếp gọi điện tư vấn bán hàng. Các đối tượng thuê dịch vụ chuyển phát nhanh EMS chuyển hàng, nhận tiền COD của khách hàng rồi chuyển tiền lại cho các đối tượng.

Với thủ đoạn nêu trên, Hùng, Hoa, Nhung đã bán sản phẩm cho nhiều cá nhân trên phạm vi cả nước.

Để phục vụ cho việc điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo ai là người bị hại, liên quan đến vụ án nêu trên thì liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên (Phòng Cảnh sát Hình sự), địa chỉ: Số 29, ngõ 100 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại 02083.855.232 hoặc liên hệ Thiếu tá Nguyễn Quốc Trung, số điện thoại 0384.055.608 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.