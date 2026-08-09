266 chủ phương tiện vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Tại thông báo này, cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Bình ngày 9/8/2026 vừa công bố danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, từ ngày 30/7 - 4/8, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Công an phát hiện có 266 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục "Tra cứu vi phạm", nhập biển số xe để xem vi phạm.