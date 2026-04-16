Những người không nên uống nước mía

Người bị bệnh tiểu đường

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Times Now News cho biết, nước mía chứa hàm lượng đường tự nhiên cao, chủ yếu là sucrose, fructose và glucose. Khi uống nước mía, các loại đường này nhanh chóng được hấp thụ vào máu, có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, gây nguy hiểm cho người bị tiểu đường.

Lượng đường trong máu cao không kiểm soát cũng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường như bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương thần kinh, suy thận, mù lòa... Do đó, bệnh nhân tiểu đường tuyệt đối không nên uống nước mía.

Người có hệ tiêu hóa kém

Nước mía có tính hàn, dễ gây lạnh bụng, tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu,... Vì vậy, những người có hệ tiêu hóa kém, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa nên tránh uống nước mía.

Ngoài ra, nước mía thường được ép và bán ở các quán vỉa hè, không đảm bảo vệ sinh. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa kém, dễ bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn gây bệnh.

Nước mía tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được

Trẻ dưới 1 tuổi

Hệ tiêu hóa và thận của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, không phù hợp để xử lý lượng đường và vi khuẩn có thể tồn tại trong nước mía. Cho trẻ uống sớm có thể gây tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng răng miệng.

Người đang dùng thuốc điều trị

Báo Lao động dẫn nguồn trang Health Site cho biết, một số thành phần trong nước mía có thể tương tác với thuốc, làm giảm hiệu quả hấp thụ - đặc biệt với thuốc kháng sinh nhóm doxycycline và các loại bổ sung khoáng chất. Người đang điều trị nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Người bị bệnh thận

Nước mía chứa nhiều đường và các chất khác, khi vào cơ thể sẽ tạo gánh nặng cho thận trong quá trình lọc và đào thải. Điều này có thể làm suy giảm chức năng thận và làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Ngoài ra, nước mía chứa một lượng lớn kali. Đối với người bị bệnh thận, đặc biệt là suy thận, khả năng lọc và đào thải kali của thận bị suy giảm. Việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu, gây ra các triệu chứng như yếu cơ, rối loạn nhịp tim, thậm chí là ngừng tim.

Người đang giảm cân

Một ly nước mía 300ml có thể chứa đến 250 - 300 calo, tương đương một bát cơm trắng. Đây là lượng calo rỗng không cung cấp dưỡng chất, dễ tích mỡ và làm chậm quá trình giảm cân.