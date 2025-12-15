Những người dân nào sẽ nhận được các khoản tiền từ 1 đến 2 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hỗ trợ tối đa 1,3 triệu đồng

Theo Kế hoạch số 34/KH-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 15/10/2025, hàng triệu đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc sẽ được nhận suất quà trị giá 1,3 triệu đồng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nguồn kinh phí được trích từ quỹ hoạt động thường xuyên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời khuyến khích sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong xã hội.

Đặc biệt, tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, Công đoàn sẽ chủ động hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/suất, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TP.HCM hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã chính thức công bố kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn. Dự kiến, khoảng 350.000 người lao động sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt và nhiều hình thức thiết thực khác trong dịp tết năm nay, đặc biệt chú trọng đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Theo LĐLĐ TP.HCM, công tác chăm lo tết được triển khai sâu rộng tại các công đoàn cơ sở, ưu tiên đoàn viên và người lao động trực tiếp sản xuất, cũng như những trường hợp bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị giảm hoặc mất việc làm, bị nợ lương – thưởng và các hoàn cảnh đặc biệt khác.

Các khoản hỗ trợ tết được trích từ nguồn kinh phí dự phòng và quỹ hoạt động thường xuyên của LĐLĐ TP.HCM. Theo kế hoạch, mức chăm lo được chia theo nhiều nhóm đối tượng:

Hà Nội hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sẽ có 60.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình chăm lo Tết năm nay, nhằm bảo đảm mọi công nhân, lao động đều có một mùa xuân đủ đầy, ấm áp.

Theo kế hoạch, LĐLĐ Hà Nội ưu tiên hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bị mất việc, giảm giờ làm hoặc bị nợ lương, nợ thưởng. Người thuộc diện gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa về quê đón Tết hoặc phải ở lại doanh nghiệp làm việc dịp Tết cũng được đưa vào danh sách ưu tiên. Riêng các trường hợp được lãnh đạo thành phố trực tiếp thăm, chúc Tết sẽ nhận thêm suất quà trị giá 300.000 đồng.