Những ngôi sao đình đám từng bị gia đình phản đối theo đuổi nghệ thuật: Từ siêu sao phòng vé cho tới mỹ nam Ký Sinh Trùng

Trở thành người nổi tiếng là giấc mơ của rất nhiều người và tất nhiên điều đó cũng chưa bao giờ là dễ dàng. Bên cạnh tài năng, sự may mắn bạn cần rất nhiều sự chăm chỉ và nỗ lực. Nhưng cũng không phải người nổi tiếng nào ngay từ đầu đã nhận được sự ủng hộ và cổ vũ từ phía người thân của mình.

Từ Choi Woo Sik, Ahn Hyo Seop cho đến ngôi sao đa năng Yoo Hae Jin, ba ngôi sao đình đám của làng giải trí Hàn từng nhận phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình khi theo đuổi nghệ thuật. May mắn rằng, sự kiên trì theo đuổi giấc mơ đã giúp họ theo đuổi nghệ thuật và gặt hái được thành công.

Choi Woo Sik

Choi Woo Sik biết đến nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim Ký Sinh Trùng vào năm 2019. Bộ phim đã giúp điện ảnh Hàn "nở mày nở mặt" trên toàn thế giới. Tại liên hoan phim Cannes 2019, Ký Sinh Trùng đã giành giải Cành cọ vàng, trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử đã làm được điều này. Đây cũng là bộ phim không sử dụng tiếng Anh đầu tiên trong lịch sử giành được giải Oscar cho Phim hay nhất.

Những chiến thắng này của Ký Sinh Trùng đã giúp tên tuổi của Choi Woo Sik đến gần hơn với người hâm mộ trong và ngoài nước.

Mặc dù nổi tiếng là một ngôi sao Hallyu nhưng nam diễn viên điển trai 32 tuổi tiết lộ rằng ban đầu cha mẹ anh phản đối việc anh theo đuổi nghệ thuật.

Cha làm kỹ sư ở Canada nên Choi Woo Sik đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cũng sẽ tiếp bước cha mình. Sau khi vào Đại học Simon Fraser, một trong những trường đại học hàng đầu ở Canada, Choi Woo Sik quyết định quay trở lại Hàn Quốc để theo đuổi diễn xuất. Thời điểm đó, Choi Woo Sik đã nhận phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Mãi về sau, nam diễn viên này mới nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ.

Ahn Hyo Seop

Ngôi sao A Business Proposal từng chia sẻ về việc gia đình phản đối ước mơ trở thành diễn viên. Trong lần xuất hiện với tư cách khách mời ở chương trình Happy Together của đài KBS vào năm 2017, Ahn Hyo Seop tiết lộ rằng anh từng là thực tập sinh của JYP Entertainment trong ba năm. Thời điểm đó, Ahn Hyo Seop được đào tạo cùng với các thành viên GOT7 nhưng cuối cùng không thể ra mắt.

Từ kế hoạch làm một ngôi sao K-pop, Ahn Hyo Seop đã thử vận may của mình trong lĩnh vực diễn xuất và cuối cùng trở thành một phần của bộ phim truyền hình MBC năm 2016 One More Happy Ending.

Tuy nhiên, thời gian đầu, cha của Ahn Hyo Seop không muốn con trai trở thành diễn viên và muốn tập trung vào việc học.

Yoo Hae Jin

Không thể phủ nhận rằng Yoo Hae Jin là một trong những ngôi sao đa năng nhất làn sóng Hallyu, tuy nhiên, cũng giống như Choi Woo Shik và Ahn Hyo Seop, bố mẹ ngôi sao này từng phản đối con trai mình theo đuổi đam mê.

"Vào thời điểm đó, các diễn viên nổi tiếng là những chàng trai đẹp trai nhất. Bạn bè tôi nói rằng diễn viên phải là những chàng trai xinh đẹp. Tôi đã bị trêu chọc rất nhiều", Yoo Hae Jin chia sẻ khi trò chuyện với Yoo Jae Suk trong You Quiz on the Block.

Bố mẹ Yoo Hae Jin cho rằng diễn xuất không phải là một công việc ổn định và cuộc sống sẽ khó khăn nếu anh không thành công.

Mặc dù vậy, Yoo Hae Jin vẫn theo đuổi ước mơ của mình và nói với cha rằng mình rằng anh thật sự muốn diễn xuất. Thấy được quyết tâm của con trai, cha của Yoo Hae Jin tin chắc rằng đó là điều con trai mình mong muốn và chúc con mình thành công.

Nguồn: KDRAMA STAR