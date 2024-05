Những ngành học sẽ lên ngôi và "hái ra tiền" trong thời gian tới

Kỹ sư AI

Cuộc đua khai thác AI trên khắp thế giới đã khiến nhân tài có kỹ năng AI trở nên "đắt giá". Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ phải chi thêm tiền để cạnh tranh giành giật những nhân tài giỏi nhất.

Tờ Business Insider đã đưa tin rằng, một số công ty đầu tư đang cung cấp các gói lương trị giá lên tới 2 triệu USD cho các giám đốc điều hành AI để triển khai công nghệ này tại các công ty thuộc danh mục đầu tư.

Ngoài ra, theo một báo cáo của Indeed, Kỹ sư Máy học đứng ở vị trí thứ nhất trên danh sách Top 25 công việc tốt nhất, ghi nhận sự tăng trưởng 344% trong số lượng tin tuyển dụng trong những năm gần đây.

Công nghệ chip, bán dẫn

Từ nay đến 2030, Việt Nam sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD để đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn. Theo tính toán của Bộ KH&ĐT, việc đào tạo đội ngũ nhân lực bán dẫn này sẽ gián tiếp tạo nguồn thu khoảng 15 - 16 tỷ USD cho nền kinh tế.

Thực tế, ngành công nghiệp chip bán dẫn đã rất phát triển trên thế giới, đem về lợi nhuận hàng nghìn tỷ USD cho nhiều quốc gia. Tại thị trường Việt Nam, cơn sốt trong lĩnh vực dần nóng lên là vì nhiều gã khổng lồ sản xuất chip trên thế giới bắt đầu chọn Việt Nam làm nhà máy sản xuất. Đây chính là cơ hội lớn cho ngành nghề này trong thời gian tới.

Ngành kinh doanh kỹ thuật số, thương mại điện tử

Nhóm ngành kỹ thuật số, thương mại điện tử là nhóm ngành liên quan đến kinh doanh, bán hàng online trên các sàn giao dịch điện tử (Shopee, Lazada, Tiki…) hoặc các mô hình kinh doanh dựa trên các ứng dụng, app công nghệ.

Theo thống kê của Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương), thị trường thương mại điện tử của Việt nam tăng trưởng ổn định ở mức 30% trong giai đoạn 2016 – 2020. Mục tiêu đến năm 2025, 55% dân số sẽ mua sắm online. Do đó, nhóm ngành kinh doanh kỹ thuật số, thương mại điện tử sẽ là nhóm ngành phát triển trong tương lai, nhờ vào sự thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng.

Ngành an toàn thông tin

Trong thời đại công nghệ số, an toàn thông tin là một vấn đề quan trọng của xã hội. Trong 5 năm qua, đã phát hiện xử lý hơn 2.300 chuyên án, với hơn 1.000 đối tượng liên quan đến chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Đặc biệt, một số đối tượng còn tấn công vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân như để ăn cắp mật khẩu, biển thủ công quỹ hoặc bán thông tin cho công ty đối thủ.

Do đó, các công ty rất chú trọng vào việc đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin. Chính vì vậy, ngành học an toàn thông tin sẽ trở thành ngành nghề được trọng dụng trong thời gian tới.

Nguồn: Business Insider, Indeed...