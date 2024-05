Bài văn miêu tả nghề của bố gây bão mạng, nguyên nhân khiến cả gia đình lâm vào cảnh "bi đát" hóa ra là tại một... chú chó

Chắc hẳn bạn đã từng có cơ hội đọc qua những áng văn "bất hủ" của học sinh tiểu học. Mới làm quen với thể loại văn miêu tả, nên các em thường bộc bạch vào trong từng lời văn sự ngây thơ, hồn nhiên của mình. Cũng chính vì thế mà trong nhà có bao chuyện là các em lại lôi ra kể rồi tả sạch sành sanh, không sót một chi tiết nào. Vậy nên, chẳng may được ưu ái trở thành nhân vật chính trong những "tác phẩm" để đời của con, chắc phụ huynh nào cũng được phen cười... chảy nước mắt.

Mới đây, cộng đồng mạng "dậy sóng" trước bài văn của học sinh lớp 2 với yêu cầu "kể về công việc của một người mà em biết". Rất vinh dự, nhân vật chính trong "tác phẩm" của em học sinh lớp 2 này chính là bố của em.

Bài văn tả công việc của bố do một em học sinh lớp 2 sáng tác

Cụ thể, em học sinh này kể như sau: "Bố em làm nghề bốc vác. Mỗi ngày bố em làm được 2 triệu, nhưng do là bố em đi nhanh quá, nên bố em đã đâm vào một con chó nên bố em phải nghỉ làm. Em mong rằng bố em sẽ khỏe mạnh để tiếp tục đi làm".

Trong bài làm văn này, em học sinh có mắc phải một vài lỗi chính tả. Nhưng đó cũng không phải là điều quá to tát, bởi sự thành thật của em mới khiến netizen chú ý hơn cả. Hóa ra lý do khiến cả gia đình lâm vào cảnh... "bi đát" là do ông bố đi quá nhanh nên đã đâm vào một chú chó.

Sau khi đọc xong bài này thì chắc ông bố cũng cạn lời, không thốt ra được một câu nào nữa. Nhưng dù sao, ông bố hẳn vẫn được an ủi phần nào khi cuối bài con đã có lời động viên rất chân thành. Còn cư dân mạng thì khỏi nói, cười từ đầu đến cuối. Có thể nói, điểm mạnh của em học sinh này chính là sự thành thật, chính điều đó đã khiến dân tình cười ngặt nghẽo.

Tổng hợp