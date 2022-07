Vào năm 2018, Á hậu Huyền My đã sang Myanmar tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay có tên "Cây cầu trên mây" được sản xuất bởi một trong những công ty truyền thông hàng đầu của Myanmar. Trong phim, Huyền My đóng cặp cùng Nay Toe - một nam diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Myanmar Academy Awards 2009. Huyền My thoại bằng tiếng Anh và được phụ đề tiếng Myanmar.