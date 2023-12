Những món trang sức đẹp nhất năm 2023

Chiếc váy lấp lánh mà Beyoncé mặc ở Toronto trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới không được làm từ pha lê. Đó là những viên kim cương thật của Tiffany & Co. Chiếc váy là một trong những thiết kế mang tính biểu tượng của hãng Diamonds By The Yard. Phải mất hơn 200 giờ để tạo ra chiếc váy đắt giá này.