Những món "đại kỵ" mà nhiều người Việt nhất quyết không ăn trong ngày Tết, đặc biệt là mùng 1

Một nét văn hoá khá thú vị trong nền ẩm thực Việt Nam chính là các món ăn được lựa chọn theo từng dịp. Mà một trong những dịp quan trọng nhất chính là Tết Nguyên đán. Trong thời điểm đầu năm mới này, bên cạnh những món ăn truyền thống với các ý nghĩa may mắn thì người Việt còn có quan niệm kiêng kỵ một vài món ăn được cho là mang đến những điều không may. Đây là quan niệm của ông bà ta được truyền lại từ lâu đời, không những vậy, theo các chuyên gia nghiên cứu về văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, việc kiêng kị này cũng giúp chúng ta an tâm hơn và phần nào tránh được tai ương.

Những ngày đầu năm mới này, đặc biệt là trong ngày mùng 1 đầu năm, đây là những món mà người Việt ta thường tránh hoặc hạn chế ăn để tránh những điều không may mắn:

Mực

Đúng như câu mà người Việt thường hay nói: "Đen như mực", vào ngày đầu năm mới, mọi người thường tránh không ăn mực để tránh những điều đen đủi, không may mắn. Dù vậy, ở một số địa phương, do quan niệm có chút khác biệt nên có thể mực vẫn xuất hiện trong bữa cơm ngày Tết.

(Ảnh: Internet)

Thịt vịt

Theo quan niệm dân gian từ xưa, việc ăn thịt vịt trong năm mới thường mang ý nghĩa không may mắn, "tan đàn, xẻ nghé", công việc làm ăn không thuận lợi... Bởi thế mà trong những ngày Tết, người ta thường không ăn thịt vịt, nhất là những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

(Ảnh: Internet)

Sầu riêng

Từ cái tên, loại quả này đã có chữ "sầu" (buồn), nên ông bà ta từ xưa có quan niệm rằng ăn sầu riêng đầu năm thì sẽ gặp nhiều chuyện buồn, khiến cả năm u sầu, đau khổ. Bởi thế, dù thích loại quả này thì mọi người cũng sẽ chờ qua những ngày đầu năm mới ăn.

(Ảnh: theculturetrip)

Trứng vịt lộn

Tuy là món khoái khẩu của nhiều người nhưng ngày đầu xuân năm mới, người Việt sẽ kiêng ăn trứng vịt lộn (hay tương tự với trứng cút lộn). Nguyên do là vì người ta cho rằng ăn món này đầu năm sẽ không may mắn, mọi thứ xảy ra trái với ý mình.

(Ảnh: Internet)

Thịt chó

Ăn thịt chó đầu năm được cho là mang lại những điều xui xẻo, không may mắn. Hơn nữa, với người Việt, chó cũng được coi là vật nuôi thân thiết, bởi thế càng ngày, người ta càng hạn chế giết mổ loài động vật này.

(Ảnh: Internet)

Mắm tôm

Không chỉ trong những ngày đầu năm, việc ăn mắm tôm đầu tháng cũng được cho là mang đến xui xẻo, bởi thế mà người ta gần như không để sự xuất hiện của mắm tôm trong những ngày này.