Những mẫu xe dưới 1 tỷ đồng bạn tuyệt đối không nên bỏ qua - cỗ máy "made in Việt Nam" sở hữu nhiều tính năng vượt đối thủ

Thị trường ô tô Việt liên tục sôi động trong những năm gần đây với đa dạng các loại xe và giá cả khác nhau. Bên cạnh đó, xu hướng chọn xe dưới 1 tỷ đang được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Dưới đây là những mẫu ô tô bạn tuyệt đối không nên bỏ qua nếu lựa chọn xe dưới 1 tỷ đồng.

VinFast VF 7 (từ 850 triệu đồng)

Trình làng thị trường Việt vào cuối năm 2023, VinFast VF 7 được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho người tiêu dùng quan tâm đến công nghệ cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Về kích thước, VF 7 sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 mm cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm. Trục sơ cở của VF 7 hiện thuộc nhóm tốt nhất phân khúc SUV cỡ C với 2.840 mm, vượt qua Honda CR-V (2.660 mm), Mazda CX-5 (2.700 mm), Ford Territory (2.726 mm)...

Xe có 2 phiên bản gồm bản S và Plus. Trong đó, bản tiêu chuẩn được trang bị mâm 19 inch, 1 động cơ điện ở cầu trước cho công suất tối đa 130kW (khoảng 174 mã lực) và mô-men cực đại 250Nm. Xe đạt tốc độ tối đa 150km/h và mất khoảng 10-11 giây để tăng tốc 0-100km/h. Quãng đường đi được cho 1 lần sạc đầy pin là 375km.

Phiên bản Plus sử dụng mâm 20 inch, dẫn động 2 cầu toàn thời gian công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, vận tốc tối đa được nâng lên 175km/h và thời gian tăng tốc 0-100km/h rút còn 5,8 giây. Bộ pin lớn hơn (75,3kWh so với 59,6kWh) nên VF 7 Plus đi được 431km sau mỗi lần sạc đầy.

Ảnh minh họa.

Trong phân khúc C-SUV, thông số trên của VinFast VF 7 vượt trội so với nhóm xe xăng cùng phân khúc như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross... Đơn cử như Mazda CX-5 phiên bản động cơ 2.0L có công suất 155 mã lực, phiên bản động cơ 2.5L cũng chỉ lên tới 188 mã lực. Hyundai Tucson động cơ 1.6L Turbo có công suất 180 mã lực, động cơ xăng 2.0L mang công suất 155 mã lực.

Đáng chú ý, VinFast VF 7 còn được trang bị loạt tính năng an toàn đắt giá như ADAS, trợ lý ảo thông minh hỗ trợ tiếng Việt, giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù...

Không chỉ đem tới động cơ mạnh mẽ và tính năng an toàn vượt trội VinFast mới đây còn công bố có thêm tùy chọn gói thuê pin cho nhu cầu di chuyến dưới 1.500 km dành cho VF 7. Theo đó, gói thuê pin VF 7 dành cho khách hàng di chuyển từ 1.500 km trở xuống mỗi tháng là 1,7 triệu đồng/tháng, quãng đường di chuyển không quá 3.000 km tăng lên 2,9 triệu đồng/tháng và cao nhất 4,8 triệu đồng cho nhóm khách hàng di chuyển hơn 3.000 km.

Ngoài ra, trên thị trường, VinFast là hãng xe duy nhất tại Việt Nam áp dụng chương trình bảo hành lên tới 10 năm cho một mẫu xe trong phân khúc C-SUV.

Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng)

Mazda CX-5 đang được THACO Việt Nam trực tiếp lắp ráp trong nước và có giá bán ưu đãi chỉ từ 749 - 979 triệu đồng.

Xe có ngoại hình đẹp mắt với những chi tiết thiết kế tinh tế, bắt mắt như dàn đèn pha công nghệ LED tự động cân bằng góc chiếu với tính năng thích ứng thông minh Adaptive LED Headlights (ALH).

CX-5 còn được trang bị hàng loạt tính năng tiện nghi và an toàn nổi bật trong phân khúc như hệ thống giải trí Mazda connect thông minh cho phép kết nối một cách tiện lợi nhất đến người lái.

Ảnh minh họa.

Mazda CX-5 tại Việt Nam hiện có 2 tùy chọn hệ truyền động. Với các phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, xe được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp.

Với phiên bản Signature, xe sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 6 cấp.

Mazda 6 (từ 744 triệu đồng)

Mazda 6 cũng là một trong những cái tên hấp dẫn ở phân khúc những mẫu ô tô dưới 1 tỷ đồng. Tại thị trường Việt, xe được phân phối với 3 phiên bản gồm Mazda 6 2.5 Signature Premium có giá niêm yết 874 triệu đồng, Mazda 6 2.0L Premium GTCCC giá là 790 triệu đồng và Mazda 6 2.0L Premium giá 744 triệu đồng.

Mazda 6 được tích hợp với nhiều tính năng tiện nghi nhằm cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc trong đó có thể kể tới như màn hình DVD giải trí 8 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh chất lượng từ 6 - 11 loa, khả năng kết nối AUX/ USB/ Bluetooth tốt, lẫy chuyển số trên vô lăng, Khởi động bằng nút bấm, phanh điện tử tích hợp khả năng giữ phanh, cửa sổ trời có tính năng chỉnh điện...

Ảnh minh họa.

Xe được trang bị các tính năng an toàn đạt chuẩn và giúp người lái và khách hành khách rất an tâm khi di chuyển trên đường. Những tính năng bao gồm: 6 túi khí, cảm biến trước sau, camera lùi, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh thông minh.

Xe Mazda 6 được trang bị 2 loại động cơ gồm động cơ 2.0L sản sinh ra công suất 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên tới 200Nm ở 4000 vòng/phút. Và động cơ 2.5L sản sinh công suất tối đa 188 mã lực ở 6000 vòng/ phút cùng 252 Nm mô men xoắn cực đại ở 4000 vòng/ phút.

Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng)

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Tucson sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 mm (Dài x rộng x cao) và chiều dài cơ sở 2.755mm.

Trang bị ngoại thất trên xe khá nổi bật trong phân khúc với đèn pha dạng LED, đèn chiếu hậu LED, đèn chạy ban ngày LED, gương chiếu hậu gập điện và chỉnh điện, cốp xe đóng mở điện hiện đại, mở cốp rảnh tay,... Thân xe chia mảng khối dập nổi cùng với ốp vòm bánh xe vuông nét cạnh làm nổi bật vẻ mạnh mẽ. Ngoài ra Hyundai Tucson còn được trang bị bộ mâm 17 inch, gương chiếu hậu đặt trụ A, cùng những tuỳ chọn thiết kế khác như: anten vây cá mập và thanh giá nóc sơn đen thể thao.

Ảnh minh họa.

Bên trong nội thất, Hyundai Tucson màn hình cảm ứng 10,25 inch, ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng kèm tính năng sưởi / làm mát / massage, đồng hồ tài xế dạng LCD, chìa khóa thông minh, điều hòa nhiệt độ tự động 2 vùng, sạc không dây, lẫy chuyển số...

Trang bị an toàn nổi bật có thể kể đến như cảnh báo điểm mù, cảm biến lùi, hỗ trợ đổ đèo và khởi hành ngang dốc, camera 360 độ, cân bằng điện tử, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tài xế mất tập trung, camera quan sát điểm mù.

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Tucson là động cơ Smartstream G2.0, sản sinh công suất 156 mã lực cùng 192 Nm mô-men xoắn, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Toyota Corolla Cross (từ 820 triệu)

Được đánh giá cao trong phân khúc B+/C-, Toyota Corolla Cross sau khi ra mắt tại Việt Nam đã nhanh chóng được ưa chuộng.

Về ngoại thất, đầu xe sở hữu một thiết kế mạnh mẽ, liền mạch được nhấn mạnh bởi đường gân nổi hai bên hông qua chắn bùn phía trước. Cụm lưới tản nhiệt hình thang được thiết kế khá theo phong cách trẻ trung đi cùng với những mảng gồ cao ở đầu xe tạo cảm giác cơ bắp, khỏe khoắn.

Trên bản 1.8V và 1.8HV, phần đầu xe sẽ có thêm những chi tiết thêm những chi tiết được mạ crom sáng bóng, đi kèm với đó là toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng phía trước đều sử dụng công nghệ LED, cũng như được trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại như: Tự động điều chỉnh góc chiếu, tự động chiếu sáng… Trong khi đó ở bản 1.8G sẽ chỉ là đèn bóng Halogen.

Ảnh minh họa.

Ở phần đuôi của Toyota Corolla Cross 1.8V thì được trang bị cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED. Xe có ăng-ten kiểu vây cá mập cùng cánh lướt gió phía trên đi kèm với đèn báo phanh trên cao. Ngoài ra Corolla Cross cũng được trang bị đầy đủ camera lùi và hệ thống cảm biến phía sau xe.

Dưới nắp ca-pô, bản Xăng của Toyota Corolla Cross 2024 được trang bị động cơ 1.8L, hút khí tự nhiên, kết hợp với hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 172Nm.

Hệ truyền động hybrid trên bản HEV gồm máy 1.8L có thông số 97 mã lực và 142Nm, kết hợp với mô-tơ điện (71 mã lực và 163Nm). Hộp số trên biến thể này là loại e-CVT.