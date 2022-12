Những màn "lột xác" ấn tượng cho vai diễn để đời

1. Matt Damon trong phim The Informant!

Nam diễn viên của Bourne Identity đã phải từ bỏ thân hình cân đối và tăng gần 14kg để vào vai nhà hóa sinh Mark Whitacre. “Rất, rất dễ tăng cân. Nó rất, rất vui”, Matt Damon thừa nhận, “Tôi chỉ ăn tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy”. Và những gì anh ấy thấy bao gồm rất nhiều bữa ăn và đồ ăn vặt của McDonald. “Tuy nhiên, tôi sẽ không làm nhiều hơn”, nam diễn viên cho biết thêm.

2. Brie Larson trong phim Room

Khi Brie Larson đảm nhận vai một người phụ nữ bị giam giữ như một tù nhân trong nhà kho, cô quyết định đặt mình vào vị trí của nhân vật. Cô ấy đã tự cô lập mình trong một tháng và đào sâu để tìm hiểu thêm về chấn thương do bị giam cầm.

Nữ diễn viên cũng nhập tâm vào nhân vật của mình và viết 3 cuốn nhật ký khi cô ấy ở tuổi 10, 14 và 17. “Phần lớn thời gian đó là một dòng ý thức”, Larson chia sẻ, “Tôi thực sự say mê và bị mắc kẹt trong tâm trí của một đứa trẻ 10 tuổi hàng giờ đồng hồ”. Nhưng tất cả đều xứng đáng với nỗ lực cô đã bỏ ra, vì màn trình diễn của Brie Larson đã mang về cho cô ấy giải Oscar đáng thèm muốn.

3. Tom Hardy trong phim Bronson

Trước khi quay bộ phim Bronson, Tom Hardy đã phải giảm 12kg cho một vai diễn trước đó. Nhưng khi đồng ý trở thành nam diễn viên chính cho bộ phim tiểu sử về “tù nhân bạo lực nhất nước Anh”, Hardy phải lấy lại toàn bộ số cân nặng mà anh ấy đã giảm và hơn thế nữa.

Anh ấy giải thích: “Tôi phải nhanh chóng dồn rất nhiều trọng lượng lên cẳng tay, ngực và cổ”. Vì vậy, anh ấy đã xây dựng cơ bắp bằng cách tập các bài tập thể hình, rèn luyện sức đề kháng và nốc một ít kem và nước ngọt để có biện pháp tốt.

4. Mariah Carey trong phim Precious

Nữ diva nổi tiếng là người luôn toát lên vẻ tuyệt vời và lộng lẫy. Nhưng hình ảnh mà cô ấy duy trì trong nhiều năm đã bị lột xác đến mức tối thiểu khi đóng vai bà Wess. Để thuyết phục khán giả rằng mình là một người phụ nữ đồng cảm, giúp đỡ một thiếu niên gặp khó khăn trong thập niên 80, đội ngũ sản xuất đã đeo bọng mắt, để ria mép, trang điểm màu xám và thậm chí còn nịt ngực cho cô ấy.

5. Dwayne Johnson trong phim Black Adam

Cơ thể của The Rock luôn bị xé toạc, nhưng cựu đô vật này đã phải nỗ lực nhiều hơn để có được cơ thể siêu anh hùng của mình. Trong một bài đăng trên Instagram, anh ấy chia sẻ rằng mình đã loại bỏ tất cả phần độn cơ và đưa vào công việc tập luyện thực sự.

Anh ấy có một nhóm đầu bếp và một huấn luyện viên điều hòa, những người đã tính toán chính xác lượng chất dinh dưỡng đa lượng cần thiết cho vóc dáng mong muốn của anh ấy. Johnson cũng nói rằng việc hóa thân thành Black Adam là “một trong những cam kết mệt mỏi, căng thẳng và đòi hỏi khắt khe nhất trong toàn bộ sự nghiệp của tôi”.

6. Lupita Nyong’o trong phim Black Panther: Wakanda Forever

Vai diễn Nakia đoạt giải Oscar trong bộ phim Marvel liên quan đến một số phân cảnh được quay trong bối cảnh giống Atlantis. Và Lupita Nyong’o đã cho những người theo dõi cô ấy thấy được sự chuẩn bị kỹ càng của mình cho vai diễn này bằng cách chia sẻ một số clip hậu trường. Quá trình huấn luyện của cô bao gồm hoàn thành một loạt các bài tập dưới nước, chẳng hạn như bò và đi dưới hồ bơi. Và như thể điều đó không đủ thách thức, cô ấy phải mang theo những quả tạ bên mình.

7. Chris Hemsworth trong phim Limitless

Dự án mới nhất của nam diễn viên không hẳn là một bộ phim điện ảnh mà là một bộ phim tài liệu về thử thách trí óc và cơ thể con người để khám phá cuộc sống và tuổi thọ. Nam diễn viên thừa nhận rằng những chuẩn bị cho bộ phim trước của anh ấy, như việc lấy lại vóc dáng và có cơ bụng, cảm thấy hời hợt so với lần này.

Hemsworth đã nhịn ăn trong 4 ngày để kiểm tra giới hạn của bản thân, ngâm mình trong làn nước lạnh giá, treo lơ lửng trên một hẻm núi và tự “già đi”. Anh ấy mặc một bộ đồ do MIT thiết kế, hạn chế khả năng nghe, nhìn và cử động, nhờ đó giúp anh ấy hình dung trước được cảm giác của mình nếu đến tuổi 80.

8. Michelle Williams trong phim My Week with Marilyn

Để trở thành hiện thân của một biểu tượng như Marilyn Monroe, Williams đã đọc ngấu nghiến những cuốn tự truyện, những lá thư và lắng nghe các cuộc phỏng vấn. Nhưng để bắt chước động tác ngọ nguậy đặc trưng của Monroe, Williams đã quyết định thắt một chiếc thắt lưng quanh đầu gối của cô trong khi thực hành động tác khệnh khạng nổi tiếng.

9. Viola Davis trong phim The Woman King

Nữ diễn viên của How to Get Away With Murder đã phải thực hiện một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và trải qua quá trình rèn luyện thể chất khắc nghiệt để trở thành Tướng quân Nanisca mạnh mẽ. Cô có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nên cứ 3 tiếng lại ăn thành nhiều phần nhỏ để dự trữ năng lượng tốt hơn. Cô cũng tập luyện ít nhất 5 giờ mỗi ngày trong 3 tháng. Thói quen của cô bao gồm chạy, võ thuật và tăng cường sức mạnh.

10. Mark Wahlberg trong phim Father Stu

Nam diễn viên được biết đến với thói quen tập luyện vào sáng sớm trước 4 giờ sáng mỗi ngày. Nhưng những người theo dõi anh đã nhìn thấy một Wahlberg hoàn toàn khác khi nam diễn viên biến đổi từ một người đàn ông vạm vỡ thành một “ông bố”. Như anh ấy giải thích, “Tôi đã tăng gần 14kh và từ một chàng trai lực lưỡng thành một chàng trai phải ngồi xe lăn, mắc một căn bệnh thoái hóa cơ hiếm gặp.”

Nam diễn viên cho biết mình đã tiêu thụ 11.000 calo mỗi ngày, gấp 4-5 lần so với mức khuyến nghị cho người bình thường. Anh ăn cả khi đã no, với thực đơn hàng ngày bao gồm hàng chục quả trứng và thịt xông khói, khoai tây nướng, bít tết, 2 bát cơm trắng và một ly dầu ô liu. Wahlberg thừa nhận rằng thói quen ăn uống không lành mạnh này cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.