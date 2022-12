Đây là mỹ nhân suýt vào vai nữ chính bom tấn Avatar: Nàng "tắc kè hoa" biến hóa khôn lường trên màn ảnh

Avatar: The Way of Water đang "càn quét" phòng vé Việt Nam lẫn quốc tế, đánh dấu sự trở lại hoành tráng của thương hiệu "tỷ đô". Bên cạnh nam chính Jake Sully, cô nàng chiến binh Neytiri cũng gây ấn tượng mạnh với vai trò mới - một người mẹ. Diễn xuất của Zoe Saldana tiếp tục được khen ngợi, giúp cô tiến gần hơn đến một cột mốc doanh thu khủng mới. Thế nhưng cơ hội hiếm có này đã suýt không thuộc về Saldana nếu ekip Avatar lựa chọn cái tên sau đây.

Thực chất dự án Avatar đã được bật đèn xanh từ tận năm 2006, thu hút nhiều diễn viên tham gia tranh vai. Đối với Neytiri, Zoe Saldana không phải là ứng viên duy nhất được James Cameron để mắt đến. Điều bất ngờ là nữ diễn viên đình đám Emily Blunt cũng từng tham gia quá trình casting, mong muốn trở thành đả nữ của tộc Na’vi.

Emily Blunt

Tuy được mệnh danh là "tắc kè hoa" của màn ảnh Hollywood, ghi dấu ấn với nhiều kiểu vai và nhất là thể loại giật gân, hành động nhưng Emily Blunt của thập niên 2000 vẫn chưa phải cái tên đáng chú ý. Vai diễn nổi bật trong Yêu Nữ Hàng Hiệu không đủ để giúp cô chiếm lấy trái tim của ekip Avatar, và thế là không đậu. Về sau, Zoe Saldana cùng kinh nghiệm đóng vai "cường nữ" đã giúp cô chiến thắng vai nữ chính bom tấn.



Emily Blunt trong Yêu Nữ Hàng Hiệu

Thế nhưng Emily Blunt không phải cái tên duy nhất tiếp cận vai diễn Neytiri. Vào thập niên 90 khi James Cameron bắt đầu "thai nghén" ý tưởng cho Avatar, nữ diễn viên Charisma Carpenter chính là hình dung trong đầu ông về nhân vật Neytiri. Mỹ nhân 7X được xem là "biểu tượng gợi cảm" trong hàng loạt dự án hành động Hollywood như Biệt Đội Đánh Thuê 2, Khắc Tinh Ma Cà Rồng… nên cũng khá hợp để gia nhập thế giới Pandora. Song, vì dự án mất quá lâu để thực hiện nên ý tưởng mời Carpenter tham gia dần trôi vào quên lãng.



Charisma Carpenter

Mặt khác, trước khi Emily Blunt tiết lộ tham gia thử sức vai Neytiri thì Q’orianka Kilcher là ứng viên được bản thân James Cameron cân nhắc đầu tiên. Không chỉ có diễn xuất ấn tượng mà Kilcher còn có xuất thân đặc biệt, là màu sắc mới của màn ảnh.



Q’orianka Kilcher

Thế nhưng sau tất cả, "nàng Colombiana" Zoe Saldana mới là Neytiri chính thức của Avatar. Diễn xuất và nhan sắc nổi bật của cô đã giúp nhân vật trở nên cực kì sống động, được yêu thích không kém gì Jake Sully. Giờ đây khi tái xuất ở Avatar: The Way of Water, Zoe Saldana vẫn giữ nguyên phong độ, thậm chí còn gây ấn tượng hơn với nhiều phân đoạn hành động hấp dẫn.



Avatar: The Way of Water đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Nguồn ảnh: 20th Century Fox