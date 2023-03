Những lý do bạn sẽ cần một chai toner trong tủ

Toner (hay còn gọi là nước hoa hồng) được dùng ngay sau bước rửa mặt để cân bằng lại độ pH trên da hoặc làm lotion mask cấp ẩm nhẹ nhàng. Các beauty blogger lẫn các chuyên viên chăm sóc sắc đẹp cũng đã đưa ra lời khuyên rằng dùng toner là cách tạo điều kiện để các dưỡng chất ở những bước sau trong routine skincare thẩm thấu vào da tốt hơn.



Đáp ứng nhu cầu chăm da ngày càng cao, các thương hiệu mỹ phẩm đã "nâng cấp" toner bằng việc chọn lọc kỹ lưỡng thành phần cũng như đa-zi-năng công dụng. Thời tiết đã bắt đầu chuyển sang nắng nóng báo hiệu hè sắp bắt đầu, tham khảo ngay top 5 toner Hàn Quốc lành tính và đặc biệt phù hợp khi sử dụng trong mùa hè này nhé.

1. Làm sạch sâu và tẩy da chết nhẹ nhàng

Với những bạn có nhu cầu sử dụng toner như một bước làm sạch sâu và hỗ trợ loại bỏ lớp dày sừng trên da, Mandelic Acid 5% Skin Prep Water của nhà By Wishtrend sẽ là một gợi ý ổn áp. Với 5% chiết xuất AHA từ hạt hạnh nhân kết hợp cùng các thành phần làm dịu và tốt cho da mụn như Centella Asiatica, Beta-glucan, chiết xuất rau diếp cá, sản phẩm giúp dưỡng ẩm, mang lại làn da mịn màng, tươi sáng.

Cặp đôi Toner của By Wishtrend giúp loại bổ sung độ ẩm giúp làm dịu và cải thiện tình trạng bã nhờn, dầu thừa trên da

Đối với da khô, hãy sử dụng toner trên từ 2-3 lần/tuần vào buổi tối, làn da sẽ được làm sạch nhẹ nhàng mà vẫn đủ ẩm. Da dầu và da có mụn có thể sử dụng với tần suất nhiều hơn, từ 4-5 lần/tuần vào buổi tối hoặc đắp lotion mask ở những vùng có dầu và mụn để hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn và kiểm soát lượng bã nhờn trên da tốt hơn.

Ngoài ra, nếu bạn có sử dụng peel trong routine của mình thì Toner Origin Red Salicylic Acid của thương hiệu Nacific là một lựa chọn đáng thử. Chứa thành phần BHA ở nồng độ thấp và phức hợp 8 loại Hyaluronic Acid giúp làm sạch bụi bẩn và bã nhờn ở lỗ chân lông, củng cố hàng rào bảo vệ da.

Bạn có thể sử dụng toner này sau bước peel da như là một chất trung hòa, vừa tăng hiệu quả làm sạch, vừa làm dịu da và hạn chế khô da sau khi peel.

2. Làm dịu, hỗ trợ ngăn ngừa mụn cho da dầu mụn nhạy cảm

Da dầu mụn nhạy cảm luôn là loại da khó chiều vì rất dễ biểu tình với sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Vì thế, việc lựa chọn toner cho loại da này cũng cần nhiều sự cẩn thận hơn. Hãy ưu tiên những loại toner có kết cấu lỏng nhẹ và thành phần có các hoạt chất giúp làm dịu để hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn trên da.

9 Wishes Pine Treatment Skin sẽ là toner chân ái cho những bạn da dầu, hỗn hợp thiên dầu. Nhờ vào 67% chiết xuất lá thông giúp hạn chế được tình trạng bí tắc lỗ chân lông và gây mụn. Ngoài ra, toner còn chứa những chiếc gai sinh vật biển siêu nhỏ cỡ nano tác động sâu, cuốn sạch bụi bẩn, thanh lọc lỗ chân lông.

Toner chiết xuất lá thông của 9 Wishes hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông rất tốt

Thêm ngay toner của 9 Wishes vào routine để da thông thoáng hơn, các hoạt chất ức chế nốt mụn được sử dụng ở các bước tiếp theo cũng phát huy công dụng tốt hơn.

"Kích ứng", "mẩn đỏ" luôn là nỗi lo của những bạn da mụn nhạy cảm khi dùng các thành phần acid để trị mụn. Vậy thì tại sao không thử bắt đầu với Daily Purifying Treatment Toner của Axis-Y? Toner chỉ chứa 0.5% BHA, đảm bảo làm sạch sâu lỗ chân lông cũng như lấy đi lớp da chết gây bí tắc, xỉn màu nhưng vẫn cực dịu nhẹ trên da.

Những bạn mới tập tành sử dụng acid nên trải nghiệm ngay toner của Axis-Y

Ngoài ra, toner còn được bổ sung thêm nhiều thành phần thiên nhiên giúp làm dịu và phục hồi làn da nhạy cảm như chiết xuất rau má, diếp cá và hoa diều hâu. Đây sẽ là một khởi đầu nhẹ nhàng cho team da mụn nhạy cảm muốn thử làm quen với các hoạt chất "nặng đô" hơn trong routine của mình.

Một lựa chọn khác cũng rất hợp ý với các bạn da dầu mụn nhạy cảm chính là toner "quốc dân" Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner. Từng làm mưa làm gió khắp các diễn đàn làm đẹp bởi khả năng giảm mụn thần tốc sau 30 ngày sử dụng, toner của Some By Mi vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định trong lòng những tín đồ skincare.

Toner best seller của Some By Mi là lựa chọn hàng đầu dành cho những ai có da mụn nhạy cảm

Với 3 thành phần quen thuộc AHA - BHA - PHA tác động sâu vào lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết cứng đầu, từ đó giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, giảm nguy cơ gây ra mụn. Bên cạnh đó, toner còn được bổ sung thêm thành phần tràm trà, rau má có khả năng làm dịu cực tốt. Đây cũng là 2 thành phần nổi tiếng với khả năng giảm mụn, làm sạch và dịu da đang mẫn cảm.

Kết cấu sản phẩm mỏng nhẹ và thấm nhanh, khi sử dụng sẽ cho cảm giác da được thanh lọc ngay lập tức. Kiên trì dùng để da khỏe hơn mỗi ngày nhé.

3. Cấp ẩm tức thì, bảo vệ màng ẩm

Mùa hè là thời điểm da dễ thiếu ẩm và tiết dầu nhiều hơn. Khí trời nóng bức kết hợp với khói bụi ô nhiễm cũng khiến da trở nên nhạy cảm hơn. Để chăm sóc da hiệu quả trong thời tiết này, bạn nên bổ sung vào routine một loại toner có khả năng dưỡng ẩm tốt nhưng phải thẩm thấu nhanh và không gây nhờn bí da.

Dear, Klairs nước hoa hồng Supple Preparation Unscented Toner chính là toner cấp ẩm thích hợp cho mùa hè. Bảng thành phần lành tính, không mùi, không hương liệu, phù hợp với tất cả các loại da, kể cả da nhạy cảm nhất.

Toner Klairs chưa bao giờ hết hot trong giới skincare bởi khả năng cấp ẩm tuyệt vời

Ngoài ra, Hyaluronic Acid và Beta-glucan có trong toner sẽ giúp bổ sung độ ẩm ngay tức thì cho làn da, đồng thời làm dịu da bị khô căng, tránh được các hiện tượng bong tróc hay kích ứng do trời nắng gắt.

Kết cấu sản phẩm là dạng lỏng nhưng lại có một độ sánh nhất định, nên sau khi thoa bạn sẽ cảm thấy da được cung cấp một lượng nước và độ ẩm đầy đủ. Với những loại toner cấp ẩm như trên, bạn nên đắp lotion mask để dưỡng chất được thẩm thấu tốt hơn.

Toner chính là bước đệm hoàn hảo để da được cải thiện các vấn đề nhanh chóng nên đừng bỏ qua. Với những gợi ý trên, hy vọng bạn đã tìm được toner chân ái cho làn da của mình trong mùa hè này.

Các sản phẩm đang được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế Thùy Dung.

Địa chỉ: Số 5, ngõ Hoàng An A, đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.