Những kỹ năng PCCC và thoát nạn cần nắm rõ khi có cháy tại các quán bar, karaoke

Vào 20h50 tối ngày 6/9, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Lực lượng chức năng ngay sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. 13 xe chuyên dụng, 66 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian để có thể khống chế hoàn toàn đám cháy cũng như tìm kiếm những nạn nhân còn sót lại.

Tối 7/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận, 32 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán. Cụ thể, 32 người tử vong tại hiện trường (15 nữ, 17 nam). Lực lượng chức năng cũng đã giải cứu 12 người mắc kẹt trên sân thượng và cứu hơn 20 người thoát hiểm.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.