Những khách sạn tốt nhất thế giới trong năm 2023

Theo hãng CNN, khách sạn Passalacqua, nhìn ra Hồ Como, đã vượt qua các ứng viên "cạnh tranh gay gắt" để giành vị trí dẫn đầu trong danh sách 50 Khách sạn tốt nhất Thế giới được công bố tại lễ trao giải ở Anh vào tối ngày 19/9.

Khách sạn Passalacqua. Ảnh: Vogue

Mở cửa từ tháng 6/2022, khách sạn Passalacqua có 24 phòng thuộc sở hữu của gia đình De Santis là một trong 21 khách sạn ở Châu Âu có tên trong danh sách top 50 khách sạn tốt nhất thế giới, cùng với Four Seasons Firenze ở Florence, đứng ở vị trí thứ 9.

Valentina De Santis, Chủ sở hữu khách sạn Passalacqua đoạt giải cao nhất đã tự hào nói rằng chúng tôi là một khách sạn độc lập do gia đình sở hữu. Khách sạn của chúng tôi khá nhỏ và chỉ mới khai trương mới được một năm.

"Giải thưởng thật sự là bất ngờ lớn. Trước đó, chúng tôi từng nghĩ để lọt vào top 25 còn nằm ngoài ước mơ của chúng tôi. Vì vậy, bởi sự công nhận này, chúng tôi không thể tự hào hơn", ông Valentina De Santis nói.

Trong khi đó, Tổng giám đốc khách sạn Passalacqua - ông Silvio Vettorello nói rằng giải thưởng là "món quà tuyệt vời nhất".

Gia đình De Santis, đã mua bất động sản có từ thế kỷ 18. Họ đã cải tạo nơi này thành một khách sạn kiểu boutique chỉ với 24 phòng và chính thức mở cửa vào tháng 6/2022. Khách sạn Passalacqua vừa mở cửa vào năm ngoái sau khi trải qua 3 năm cải tạo và đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ông De Santis đã mô tả khách sạn Passalacqua như một "mối tình", ví von "đây là biệt thự nơi dành cho một gia đình rất quý tộc ở Hồ Como đang nghỉ lễ". Lời khen nhiều nhất mà chúng tôi có thể nhận được là du khách cảm thấy như ở nhà khi đến đây."

Sau khách sạnPassalacqua, châu Á cũng có thành tích tốt trong bảng xếp hạng lần này, với thống kê 18 khách sạn lọt vào danh sách, trong đó các vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm xếp theo vị trí tương ứng là Rosewood Hong Kong, Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, The Upper House ở Hong Kong và Aman Tokyo.

Danh sách Khách sạn Tốt nhất Thế giới do 580 chuyên gia trong ngành khách sạn bình chọn, bao gồm các chủ khách sạn và nhà báo du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh đó, xếp vị trí thứ 25, Aman New York là khách sạn có xếp hạng cao nhất tại Hoa Kỳ trong khi khách sạn 5 sao Equinox New York, tọa lạc tại Hudson Yards xếp ở vị trí 48.

Trong khi đó, các khách sạn ở London (Anh) cũng nổi bật với những tên tuổi mạnh mẽ như Claridge's (vị trí thứ 16), The Connaught ( 22) và The Savoy ( 47) và NoMad London (46) lọt vào danh sách.

Rosewood São Paulo, một khu phức hợp y tế trước đây từng được vinh danh là khách sạn sang trọng, được xếp ở vị trí thứ 27 trong khi khu nghỉ dưỡng đô thị The Calile ở Brisbane đứng ở vị trí thứ 12.

Giải thưởng đặc biệt

Capello Bangkok chiếm vị trí số 11 và cũng được vinh danh là Khách sạn mới tốt nhất. Ảnh: CNN

Một số khách sạn đã nhận được giải thưởng đặc biệt, trong đó có hai khách sạn ở Vương quốc Anh. Gleneagles (xếp vị trí thứ 32) đã nhận được Giải thưởng Nghệ thuật Khách sạn. Và The Newt ở Bruton, Somerset, đứng ở vị trí thứ 37, đã được trao Giải Khách sạn Boutique Tốt nhất.

Ở vị trí thứ 11, The Capella Bangkok, nằm dọc theo sông Chao Phraya của Bangkok, là khách sạn đã nhận được giải thưởng Khách sạn mới xuất sắc nhất.

Singita Lodges ở Công viên Quốc gia Kruger ở Nam Phi, xếp ở vị trí thứ 15 và cũng nhận được Giải thưởng Khách sạn Sinh thái.

Hay The Lodge at Blue Sky, một nhà nghỉ hẻo lánh ở Dãy núi Wasatch ở Utah, được đặt tên là "One To Watch", được ghi nhận là khách sạn tiềm năng.

"Sau khi chứng kiến tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành khách sạn, chúng tôi rất lấy làm cảm kích khi rất nhiều chủ khách sạn từ khắp nơi trên thế giới tới London tham gia lễ trao giải đầu tiên vinh danh 50 khách sạn tốt nhất thế giới," Tim Brooke-Webb, Giám đốc điều hành của 50 khách sạn tốt nhất thế giới cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi gửi lời chúc mừng chân thành đến từng khách sạn trong danh sách và hy vọng danh sách này sẽ truyền cảm hứng cho những người yêu thích du lịch đặt chỗ trong những chuyến đi tiếp theo của họ", ông Tim Brooke-Webb nhấn mạnh.

Dưới đây là top 15 khách sạn tốt nhất thế giới trong năm 2023:

1. Passalacqua (Moltrasio, Italy)

2. Rosewood (Hong Kong, Trung Quốc)

3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River ( Thái Lan)

4. The Upper House (Hong Kong, Trung Quốc)

5. Aman Tokyo (Nhật Bản)

6. La Mamounia (Marrakech, Morocco)

7. Soneva Fushi (Maldives)

8. One&Only Mandarina (Puerto Vallarta, Mexico)

9. Four Seasons Firenze (Florence, Italy)

10. Mandarin Oriental Bangkok

11. Capella Bangkok

12. The Calile (Brisbane, Australia)

13. Chablé Yucatán (Chocholá, Mexico)

14. Aman Venice

15. Singita Lodges (Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi)

16. Claridge's (London)

17. Raffles Singapore

18. Nihi Sumba (Wanokaka, Indonesia)

19. Hotel Esencia (Tulum, Mexico)

20. Le Sirenuse (Positano, Italy).