Những "hồn ma" trong Among Us sẽ tiếp tục được chơi với một vai trò mới

Có thể nói, năm 2020 như cột mốc đánh dấu sự thành công của Among Us. Từ tựa game không ai biết đến, Among Us bất ngờ đánh bật cả PUBG và những tựa game khác với số lượng người chơi tăng cao bất ngờ. Không những thế, nó còn lập nên nhiều thành tích như có lượt tải xuống nhiều nhất năm 2020 hay 3,8 triệu người chơi trong cùng thời điểm.



Chính sự phổ biến ngày càng rộng của Among Us đã đặt ra nhiều yêu cầu hơn cho InnerSloth với tư cách là nhà phát triển. Trước đó, họ đã quyết định hủy bỏ phần 2 để tập trung phát triển phần 1 thật tốt và hiện tại, InnerSloth đang lên kế hoạch cho vai trò mới trong game.

Ngoài việc trở thành Impostor hay Crewmate, những người bị hạ sẽ trở thành hồn ma và tiếp tục cuộc chơi bằng cách làm nhiệm vụ hay đơn giản là quan sát người còn sống. Tuy nhiên, không nhiều người kiên nhẫn như vậy. Họ thường rời phòng ngay khi bị hạ. Vì thế, nhà phát triển đang cố thêm vai trò "Guardian Angel" vào trò chơi.

Trong Twitch Weekly Gaming Show, thành viên của InnerSloth đã chia sẻ về kế hoạch trong tương lai bao gồm chế độ chơi mới và vai trò của các hồn ma.

Theo đó, những hồn ma này có thể sở hữu khả năng bảo vệ những người chơi còn sống. Tuy nhiên, điều này sẽ khó để thực hiện vì các hồn ma đã biết ai là Impostor.

Dù đưa vai trò này vào Among Us là thử thách nhưng chúng ta vẫn có thể trông chờ những điều mới lạ sắp xuất hiện trong tương lai.

Ảnh: Internet.