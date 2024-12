Những hình ảnh gây ám ảnh tại hiện trường vụ cháy quán hát ở Hà Nội khiến 11 người chết

Clip: NXH

Vụ cháy quán cà phê hát cho nhau nghe trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đêm 18, rạng sáng 19/12 đã khiến 11 người tử vong.

Đến sáng nay, nhiều người dân sinh sống gần hiện trường vụ cháy vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc. Gần ngôi nhà xảy ra hoả hoạ, nhiều người dân vẫn tập trung bên ngoài, hỏi han nhau về tình hình sự việc cũng như số người thương vong đêm qua.

Chia sẻ với chúng tôi, bà L. - một hộ dân sống cách hiện trường khoảng 200m cho biết, "Hôm qua đi ngủ cũng chẳng nghe thấy gì. Đến sáng dậy mới nghe tin có hơn 10 người tử vong. Trời ơi, tôi rùng mình, sợ lắm. Thương những người gặp nạn quá.

Tôi cũng không rõ quán ở đây mở lúc mấy giờ, chỉ thỉnh thoảng đi qua thôi. Nghe bảo có nhiều người thiệt mạng, tôi sợ lắm, nên ra xem tình hình. Cả đời tôi chưa từng chứng kiến chuyện gì như thế này, giờ nghĩ lại vẫn nổi hết da gà".

Đêm qua, vụ cháy nhà 4 tầng ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã khiến 11 người chết. Hiện trường vụ cháy đã được lực lượng chức năng dựng rào phong toả xung quanh.

Các ô cửa sổ bên hông căn nhà cũng bị cháy xém, ám khỏi nhuộm đen sau vụ hoả hoạn kinh hoàng đêm qua.

Là một trong những người có mặt chứng kiến vụ cháy, anh Nguyễn Trung Hiếu cho hay, "Khoảng hơn 23h00, tôi nghe thấy mọi người hô hoán “có cháy, có cháy”. Thấy vậy, tôi chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đã bùng lên rất dữ dội. Nhà tôi ở ngay phía sau hiện trường, nên tôi lập tức chạy về báo cho mọi người trong nhà chạy ra ngoài".

Theo anh Hiếu, thời điểm ngọn lửa vừa bùng phát, một số người đã chạy lên tầng cao và ra hiệu kêu cứu nhưng do ngọn lửa bùng dữ dội đã bít lối ra tầng 1 nên mọi người không thể làm được gì.

Anh Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ với PV.

"Lúc đó có 1-2 người ở trên tầng cao kêu cứu. Tôi thấy một thanh niên dùng điện thoại soi đèn rọi xuống để ra hiệu, nhưng phía dưới đông người quá, không ai làm được gì. May mà đội cứu hỏa đến, họ vừa phun nước vừa đưa thang lên thì mới cứu được vài người.

Lúc đó, ai cũng hoảng loạn và lo lắng. Có vài chiếc ô tô gần đó, chúng tôi phải cố gắng đẩy đi để tránh lửa lan sang. Ngọn lửa ngày càng cháy to hơn, có tiếng nổ lớn như pháo. Xe cứu hỏa đến rất đông, nhưng nước không đủ để dập lửa ngay, mọi người lúc đó chỉ biết đứng nhìn bất lực.

Tôi chưa từng chứng kiến vụ cháy nào kinh khủng như thế!", anh Hiếu bàng hoàng nói.

Các ô cửa kính bị vỡ vụn, thủng lỗ chỗ.

Phần mặt trước của căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản. Lực lượng chức năng phủ tạm một tấm bạt khổ rộng để che chắn.

Ngọn lửa từ quán cà phê sau khi bùng phát đã cháy lan sang một cửa hàng bán đồ máy móc nông nghiệp ở kế bên. Do bên ngoài nhà bị cháy có "lồng sắt" nên việc tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Theo người dân cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ tầng 1 đã bịt hết lối ra cộng thêm phía trước dựng nhiều xe máy nên công tác cứu hộ và chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều xe máy để gần hiện trường vụ cháy cũng đã bị thiêu rụi, còn trơ lại khung sắt.

Sáng sớm nay (19/12) nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ cháy để lại thiệt hại quá lớn khiến 11 người tử vong.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn mặt trước đều được hàn chuồng cọp kiên cố, ngôi nhà liền kề cũng được quây tôn kín khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều đồ đạc bên trong căn nhà bị cháy lan sang cũng đã bị hư hỏng, ám khói nhuộm đen trần nhà

Những chiếc khung xe máy nằm ngổn ngang bên ngoài vỉa hè sau vụ cháy kinh hoàng đêm qua

Một chiếc ô tô đậu gần hiện trường vụ cháy cũng bị ngọn lửa bén sang, hư hỏng nặng

Trước đó, khoảng 23h ngày 18/12, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố và Công an quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an nhận định nghi vấn quán cà phê bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án. Đến khoảng 0h ngày 19/12, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là C.V.H.

Tại cơ quan Công an, C.V.H bước đầu khai nhận đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán cà phê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, H. bỏ đi.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định và xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.