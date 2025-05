Những hình ảnh không bao giờ được lên sóng của Thùy Tiên

Liên quan vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố bị can đối với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, ở TPHCM). Theo thông tin từ VTV Thời Sự, Thuỳ Tiên được hưởng lợi nhuận theo thoả thuận góp vốn tương đương 30%, 4 cổ đông còn lại góp 70% cổ phần. Thông tin này khiến dư luận chấn động vì con số hưởng lợi nhuận của Thùy Tiên thực sự quá lớn so với những thông tin trước đó.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức bị khởi tố (Ảnh: VTV Thời Sự)

Tình hình hiện tại của Hoa hậu Thùy Tiên khiến cho một ekip làm phim bị ảnh hưởng trực tiếp. Cái tên được nhắc tới ở đây là Chốt Đơn, bộ phim do Thùy Tiên đóng chính, Bảo Nhân - Nam Cito đầu tư sản xuất. Phim được ấn định ra mắt trong tháng 6 tuy nhiên, từ thời điểm Thùy Tiên vướng phải lùm xùm, ekip dừng mọi hoạt động quảng bá cũng không có phát ngôn chính thức nào về lịch công chiếu của dự án.

Poster phim Chốt Đơn

Hiện tại, chúng tôi đã liên hệ với phía đơn vị phát hành phim để hỏi về lịch trình phát hành của dự án này nhưng không được trả lời. Những hình ảnh hiếm hoi của Thùy Tiên trong phim (đã được nhá hàng trong đợt quảng bá trước đó) cũng được nhiều người chia sẻ lại. Nếu dự án Chốt Đơn thực sự bị hủy thì đây sẽ là những hình ảnh vĩnh viễn không thể ra mắt chính thức trên màn ảnh của Thùy Tiên.

Những hình ảnh hiếm hoi của Thùy Tiên ở dự án Chốt Đơn

Theo như những thông tin hiếm hoi đã tiết lộ thì trong Chốt Đơn, Thùy Tiên đảm nhận vai nữ chính Hoàng Linh - giám đốc một công ty chuyên livestream đang trên đà ăn nên làm ra. Cuộc sống của một nữ CEO startup vô cùng bộn bề với hàng tá những rắc rối mà một mình cô không thể tự giải quyết được. Nhất là khi cô đụng độ phải đối thủ cũng là một chiến thần livetream có thể thu về 100 tỷ trong 1 phiên live. Vô tình khi bộ phim này cũng về ngành nghề livestream, bán hàng trực tuyến - giống công việc mà Thùy Tiên cùng Chị Em Rọt đã làm trước đó.

Tạo hình trong phim cũng khá gần với Thùy Tiên ngoài đời

Chốt Đơn là dự án điện ảnh thứ 2 mà Thùy Tiên tham gia nhưng lại là lần đầu tiên cô có cơ hội đóng chính, lại còn dẫn dắt dự án toàn những tên tuổi gạo cội như NS Quyền Linh, NS Hồng Vân, NS Hồng Đào,... Đây có lẽ là cơ hội lớn để Thùy Tiên chứng minh được thực lực sau vai diễn còn gây nhiều tranh cãi về mặt biểu cảm ở Linh Miêu. Trước đó, trong buổi công bố dự án, các thành viên trong ekip cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thùy Tiên. Thế nhưng hiện tất cả lại đang dừng lại ở một lệnh khởi tố và không ai biết số phận của dự án Chốt Đơn sẽ đi về đâu.

Thùy Tiên trước đó tham gia quảng bá dự án phim Chốt Đơn

Nguồn ảnh: NSX