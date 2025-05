Giữa mùa phim hè ngập tràn bom tấn, Yadang: Ba Mặt Lật Kèo bất ngờ ghi điểm nhờ một kịch bản căng như dây đàn và loạt cú twist không kịp trở tay. Không có chính – tà rạch ròi, chỉ có những màn đấu trí ngấm ngầm giữa các thế lực ngầm, bộ phim Hàn này khiến khán giả vừa chóng mặt vừa phấn khích giữa trận chiến ba mặt không khoan nhượng!

Yadang: Ba mặt lật kèo (Yadang: The Snitch) là bộ phim hành động – tội phạm Hàn Quốc do đạo diễn Hwang Byeong Gug thực hiện. Phim xoay quanh Lee Kang Su (Kang Ha Neul), một người đàn ông bình thường tình cờ bước vào thế giới ma túy ngầm và vươn lên trở thành một yadang khét tiếng – kẻ chỉ điểm chuyên cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật. Anh hợp tác với công tố viên Ku Gwan Hee (Yoo Hae Jin), người đầy tham vọng và sẵn sàng thao túng luật pháp để thăng tiến. Đối đầu với họ là đội trưởng đội điều tra ma túy Oh Sang Jae (Park Hae Joon), người quyết tâm phá án bằng mọi giá. Phim còn có sự tham gia của Ryu Kyung Soo và Chae Won Bin. Tác phẩm không chỉ mang tính giải trí mà còn phản ánh những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại như đạo đức, quyền lực và sự thật.

Ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 16/4/2025, Yadang nhanh chóng giữ vị trí top 1 phòng vé suốt 4 tuần liên tiếp, đạt doanh thu 24 tỷ won (tương đương 450 tỷ đồng). Tính đến thời điểm hiện tại, phim đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem, trở thành bộ phim điện ảnh Hàn có doanh thu nội địa cao nhất năm 2025. Tại Việt Nam, phim chính thức khởi chiếu vào ngày 16/5/2025 và nhanh chóng thu về hơn 12 tỷ tiền doanh thu chỉ trong vài ngày.

Trò chơi cân não trong thế giới ngầm

Dưới lớp vỏ của một bộ phim tội phạm – hình sự thuần Hàn, Yadang: Ba mặt lật kèo thực chất là một mê cung chính trị đen tối, nơi cái gọi là công lý chỉ là mặt nạ của sự thao túng. Tác phẩm mở đầu với hình ảnh Lee Kang Su (Kang Ha Neul) – một “yadang” đúng nghĩa, tay chỉ điểm sống bằng cách bán rẻ người khác, nay lại bị chính hệ thống mà mình phục vụ đẩy vào vòng xoáy của phản bội, truy sát và thao túng. Khi vụ án ma túy tưởng chừng đơn giản dần lộ ra bóng dáng của giới chính trị cấp cao, “cuộc chơi ba mặt” mà Kang Su dấn thân vào cũng biến thành một ván cờ sinh tử, nơi không có phe nào là phe thiện hoàn toàn – và chọn sai đồng minh đồng nghĩa với mất mạng.

Cái hay của phim nằm ở chỗ: không ai là nhân vật chính diện tuyệt đối. Công tố viên Ku Gwan Hee (Yoo Hae Jin) – vốn là người thực thi pháp luật, lại là kẻ biến hệ thống thành công cụ leo thang quyền lực. Đội trưởng cảnh sát Oh Sang Jae (Park Hae Joon) – tưởng là chính nghĩa, lại sẵn sàng hợp tác ngầm nếu cần thiết. Còn Kang Su – dù là kẻ lươn lẹo sống bằng tin mật – cuối cùng lại là người duy nhất gắng giữ một chút nhân tính trong một thế giới mục ruỗng. Ba nhân vật đại diện cho ba lớp quyền lực – hành pháp, công tố, và gián điệp – cùng giằng co trong một mạng lưới những cái bắt tay ngầm và những cú đâm sau lưng. Không có phe tốt – chỉ có phe tỉnh táo hơn.

Điểm sáng rực rỡ nhất của Yadang là kịch bản. Mỗi phân cảnh đều như một lát cắt sắc lạnh vào hệ thống điều tra – công tố tưởng như chính danh nhưng thực chất bị điều khiển bởi lòng tham, toan tính và tham vọng cá nhân. Những cú twist được rải dọc theo mạch truyện không mang tính “hù dọa” hay giật gân rẻ tiền mà hoàn toàn logic, khiến người xem liên tục tự hỏi: “Thế lực nào mới là trung tâm thật sự?”, “Ai đang điều khiển ai?”. Từ một vụ án tưởng như “chỉ là ma túy”, phim mở rộng thành một trận chiến nhiều tầng giữa truyền thông, quyền lực, luật pháp và mạng người – nơi sự sống còn đôi khi chỉ là trò chơi mặc cả giữa hai con dấu.

Cùng với đó, không thể không nhắc đến cách đạo diễn Hwang Byeong Gug sử dụng nhịp phim – tiết tấu của Yadang được xây dựng như một ván bài poker: đầu phim tung quân bài dễ đoán, giữa phim đánh vào tâm lý bằng những cú lật tình huống, và cuối phim thì xoay chuyển cả bàn cờ. Dưới bàn tay của ông, những đoạn hội thoại dài – thường là yếu điểm của dòng phim điều tra – lại trở thành nơi diễn ra những trận đấu trí căng thẳng đến nghẹt thở, nơi mà mỗi lời nói có thể ngầm ẩn một lời đe dọa, một cú ép phe hoặc một nước đi chính trị.

Càng đáng nói hơn khi phim không né tránh việc châm biếm và lật tẩy mặt tối của bộ máy quyền lực: công tố viên mua chuộc cảnh sát, giới chức lũng đoạn truyền thông, và cả hệ thống chỉ vận hành vì một mục tiêu duy nhất – bảo vệ lợi ích của kẻ nắm quyền. Những hình ảnh như cảnh camera an ninh “bị mất tín hiệu đúng lúc”, đoạn ghi âm “bị cắt ghép”, hay cả cái bắt tay sau cánh cửa văn phòng đều là chi tiết đắt giá cho thấy mức độ “nội gián hóa” của hệ thống mà Lee Kang Su đang cố tìm đường thoát ra – dù biết rằng cánh cửa nào cũng dẫn đến một vòng xoáy khác.

Phim không dạy đạo lý, cũng chẳng cố gắng thanh minh cho bất kỳ nhân vật nào. Thay vào đó, Yadang buộc người xem phải quan sát và tự chọn phe – trong một thế giới nơi chân lý không còn chỗ đứng, và sự sống sót phụ thuộc vào việc bạn lật bài khi nào. Trong bối cảnh điện ảnh Hàn đang có xu hướng quay về những đề tài đậm tính xã hội, Yadang nổi bật bởi tính gãy gọn, nhịp chặt và không một phút dư thừa. Đây là kiểu phim mà ngay cả khi bạn nghĩ mình đã đoán được cái kết, thì vẫn còn một cú lật nữa đang chờ đến tận cuối phim.

Bộ ba tỏa sáng cùng ván cờ tâm lý

Trong một bộ phim mà lòng tin là món hàng xa xỉ và mọi liên minh đều có thể phản chủ, dàn diễn viên chính của Yadang chính là linh hồn điều phối nhịp thở căng thẳng ấy. Kang Ha Neul, trong vai Lee Kang Su – một “tay trong” sống sót nhờ sự lươn lẹo và miệng lưỡi nhanh nhạy – tiếp tục cho thấy chiều sâu diễn xuất đáng nể. Nhân vật của anh vừa gây cười với sự cợt nhả, láu cá trong từng tình huống, vừa khiến người xem lạnh gáy khi bất ngờ bộc lộ sự sắc lạnh và mưu mô. Hành trình tâm lý từ hoang mang, sợ hãi đến chủ động thao túng tình thế được Kang Ha Neul thể hiện uyển chuyển qua ánh mắt, thần thái và những khoảng lặng hiếm hoi. Mỗi lần nhân vật này rơi vào góc tối của lựa chọn, ánh mắt và biểu cảm của Kang Ha Neul đều như một lời cảnh báo: “Tôi có thể phản bội bất cứ lúc nào, kể cả khán giả”. Cái hay của Kang Su là sự bất định – và Kang Ha Neul đã hóa thân trọn vẹn vào điểm đó, khiến người xem không thể thở phào dù chỉ một phân cảnh.

Yoo Hae Jin, không còn là gương mặt quen thuộc của những vai hài duyên dáng, lần này anh mang đến một nhân vật lạnh lùng và nguy hiểm đến gai người. Vai công tố viên Koo Gwan Hee của anh là hình ảnh thu nhỏ của quyền lực ngầm: không cần nói nhiều, chỉ cần xuất hiện là đủ khiến cả khung hình nín lặng. Cách anh tung ra từng câu thoại – nhẹ tênh nhưng ngầm đe dọa – cho thấy đẳng cấp “lật kèo” trong từng cái nhíu mày. Đây là dạng vai mà chỉ những diễn viên đã “chín muồi” về trải nghiệm và tiết chế mới có thể mang lại hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy.

Trái ngược với hai thế lực kia, Park Hae Joon trong vai Oh Sang Jae – cảnh sát đứng giữa ranh giới đúng-sai – mang đến một lực kéo đầy cảm xúc. Anh không giấu giếm sự giận dữ, mệt mỏi và bất lực khi bị cuốn vào hệ thống mục ruỗng. Nhân vật của anh vừa cục súc vừa chân thành, và khi phải đối đầu với công tố viên Koo Gwan Hee, cả hai tạo nên những màn đấu trí – đấu thần thái căng như dây đàn. Một người lạnh, một người nóng – nhưng cả hai đều toát ra quyền lực. Tương tác giữa họ, dù chỉ bằng ánh nhìn, cũng đủ sức kể cả một câu chuyện đằng sau.

Cùng nhau, ba diễn viên chính như ba đỉnh của một tam giác không cân bằng, luôn chực chờ đổ sập lên nhau. Không ai chiếm trọn spotlight, nhưng mỗi lần xuất hiện đều đủ sức khiến không khí thay đổi – khi thì căng thẳng như thuốc súng, lúc lại lặng như một âm mưu đang hình thành. Những vai phụ như Ryu Kyung Soo hay Chae Won Bin cũng không bị nhấn chìm, mà mỗi người đều để lại nét riêng nhờ diễn xuất mộc mạc nhưng sắc sảo.

Chính sự hòa hợp không cần gồng, cùng diễn xuất sắc nét đến từng biểu cảm, đã giúp Yadang: Ba Mặt Lật Kèo không chỉ là một phim điều tra – tội phạm thường thấy, mà trở thành sân khấu cho một trận chiến tâm lý thật sự giữa những con người không còn gì để mất.

Chấm điểm: 4/5 - Ra rạp thưởng thức ngay!

Yadang: Ba Mặt Lật Kèo là tác phẩm tội phạm hiếm hoi giữ được nhịp căng từ đầu đến cuối mà không sa vào lối mòn. Kịch bản sắc sảo, diễn xuất chắc tay và những cú twist được cài cắm hợp lý khiến phim trở thành một “ván bài” nghẹt thở giữa ba thế lực không ai hoàn toàn chính nghĩa. Một điểm thú vị là Yadang khéo léo lồng ghép yếu tố văn hóa bản địa khi kết thúc bằng một bất ngờ dành riêng cho khán giả Việt Nam: ca khúc “Kiếp Đỏ Đen” của Duy Mạnh vang lên trong phân đoạn cuối, như một sự châm biếm ngầm nhưng duyên dáng về vòng xoáy quyền – tiền – phản bội. Âm nhạc u ám, lời ca có phần... “đời”, nhưng chính sự đối lập này lại tạo nên một khoảnh khắc gây sốt rạp chiếu: khán giả vừa sửng sốt, vừa bật cười, rồi nhận ra nó lại rất… hợp với tinh thần bộ phim. Chi tiết này không chỉ cho thấy sự am hiểu thị trường của nhà phát hành, mà còn biến Yadang trở thành một trải nghiệm vừa kịch tính vừa có tâm.

Tóm lại, Yadang: Ba Mặt Lật Kèo là bộ phim xứng đáng để ra rạp thưởng thức, nhất là với những ai yêu thích thể loại tội phạm tâm lý nhiều tầng, nhiều nghĩa. Không cần cháy nổ hay rượt đuổi hoành tráng, phim vẫn đủ lực để bóp nghẹt cảm xúc người xem bằng những mưu mô tinh vi và các màn “lật mặt” liên hoàn. Đây chắc chắn là tác phẩm sẽ còn được nhắc lại mỗi khi nói đến điện ảnh Hàn năm 2025.