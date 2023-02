Những điều cần lưu ý để bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử

Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử chứa thông tin của công dân. Vì vậy, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an khuyên cáo, khi thông tin cá nhân bị rò rỉ, những thông tin cá nhân mang tính bí mật không muốn công khai bị kẻ gian lợi dụng, chiếm đoạt sử dụng nhằm mục đích xấu. Một số mục đích xấu điển hình như: tống tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ, xâm phạm danh dự, nhân phẩm…

Theo Bộ Công an, để đảm bảo an toàn cho tài khoản định danh điện tử, công dân cần đặc biệt lưu ý: - Không chia sẻ thông tin tài khoản cho người khác. - Đăng xuất tài khoản khi cho người khác mượn thiết bị. - Luôn cập nhật các thông tin về ứng dụng để nắm được các tin tức, thông báo mới nhất về các hướng dẫn an toàn thông tin. Trong trường hợp mất thiết bị đang sử dụng tài khoản định danh điện tử, công dân có thể thực hiện yêu cầu khóa tạm thời tài khoản để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của mình theo một trong hai cách: - Yêu cầu khóa tài khoản trên trang thông tin Định danh điện tử Quốc gia. - Liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ khóa tạm thời tài khoản.

Theo các điều 8, 9, 12 Nghị định 59, tài khoản định danh điện tử của cá nhân đều có các thông tin cơ bản quan trọng để xác định danh tính. Trong đó, tài khoản định danh điện tử cá nhân được chia thành 2 mức độ với thông tin và giá trị sử dụng không giống nhau.

Thông tin tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 1

Tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 1 gồm các thông tin: Số định danh cá nhân; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính. Trường hợp là người nước ngoài thì có thêm thông tin về số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Thông tin tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2

Tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 có đầy đủ thông tin cá nhân như cấp độ 1, ngoài ra còn có thêm thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung, vân tay.