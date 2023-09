Những điều cần biết nếu bạn có ngân sách eo hẹp

+ Elizabeth Dunn - Tiến sĩ, giáo sư tâm lý học tại Đại học British Columbia và là tác giả của cuốn sách Happy Money: The Science Of Happier Spending (tạm dịch: Đồng Tiền Hạnh Phúc).

+ Gretchen Rubin, chuyên gia về hạnh phúc và tác giả của cuốn sách The Happiness Project And Better Than Before.

+ Khoa học Tâm lý, tạp chí hàng đầu của Hiệp hội Khoa học Tâm lý: "Tiền mua được hạnh phúc khi chi tiêu phù hợp với tính cách của chúng ta"