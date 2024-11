Những địa điểm hẹn hò gây thương nhớ trong Sex and the City

Bộ phim "Chuyện ấy là chuyện nhỏ" (Sex and the City) đã đồng hành cùng biết bao cô gái tuổi đôi mươi vượt qua những thăng trầm của tuổi trẻ và trưởng thành. Phim vẫn luôn giữ được sức hút như ngày nào. Nhiều người thích xem lại những phân đoạn yêu thích như một một nguồn cảm hứng mới về tình yêu và hy vọng.

Bộ phim đầu tiên được quay toàn bộ tại New York, nơi bốn cô gái xinh đẹp sinh sống. Nơi đây có bầu không khí sôi động, có thể hiện thực hóa giấc mơ thành thị, và cũng là nơi có những địa điểm quay phim mà các cô gái yêu thích "Chuyện ấy là chuyện nhỏ" (Sex and the City) nhất định phải check-in.

Địa điểm đầu tiên phải kể đến là khách sạn Hotel Giraffe. Đây là nơi quay cảnh Carrie chân thành đọc thơ tình cho Mr. Big, mặc dù anh không mấy hứng thú với những điều lãng mạn. Tuy nhiên, tình yêu của họ là sự bình đẳng, và cảnh phim này cũng là tiền đề cho lời thề nguyện đám cưới sau này. Căn hộ “nằm ở khu Upper East Side” trong phim thực chất không phải ở Upper East Side mà được quay tại Hotel Giraffe ở khu Gramercy Park. Nếu đi trăng mật, việc đọc những bài thơ tình yêu thích cho người ấy nghe trong căn phòng Penthouse Piano Suite trên tầng thượng của khách sạn sẽ rất lãng mạn.

Kế đến là Thư viện Công cộng New York, một trong những thư viện công cộng lớn nhất nước Mỹ, tọa lạc trên Đại lộ số 5 sầm uất. Nơi đây giống một cung điện được trùng tu tỉ mỉ hơn là một bảo tàng, với vẻ ngoài hùng vĩ và tráng lệ. Mặc dù mang vẻ đẹp cổ điển và sang trọng, thư viện vẫn thực hiện các hoạt động thân thiện với người dân như mọi thư viện khác, với vô số sách được cho mượn miễn phí và thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, giao lưu.

Cảnh Carrie bị bỏ rơi trong đám cưới, cô ấy khóc lóc cầu xin bạn bè đưa mình đi khiến trái tim của những người phụ nữ xem phim đều thắt lại. Khi sự từ bỏ được công khai, nỗi tuyệt vọng của người phụ nữ yếu đuối trong tình cảm là điều mà ngay cả những người đàn ông coi trọng sĩ diện cũng không thể chịu đựng được.

Cảnh Carrie thông báo tin kết hôn với nhóm bạn được quay tại nhà hàng The Modern của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York (MoMA). Charlotte vui mừng hét lên và chia sẻ tin vui với mọi người trong nhà hàng, một hình ảnh vừa đáng yêu vừa quen thuộc. Nó gợi nhớ đến thời đại học, khi cô bạn thân ở xa gọi điện báo tin chàng trai cô ấy thầm thương trộm nhớ đã tỏ tình, tôi cũng nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Có lẽ, chúng ta đều là Charlotte, khi người chị em không cùng huyết thống gặp được người đàn ông của đời mình, chúng ta đều vui mừng và đồng cảm. Sau khi chiêm ngưỡng bức tranh “Đêm đầy sao” của Van Gogh và những chiếc lon của Andy Warhol tại MoMA, hãy tìm đến nhà hàng The Modern đạt chuẩn Michelin hai sao nằm trong bảo tàng để thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn trong không gian nghệ thuật, một trải nghiệm vô cùng xứng đáng. Nhà hàng chuyên về ẩm thực Pháp sáng tạo và các món ăn Mỹ mới. Bạn nên đặt bàn trước để có thể ngồi ở khu vực The Dining Room, vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn điêu khắc Rockefeller bên ngoài cửa sổ, một trải nghiệm độc đáo.

Cuối cùng là nhà hàng Juniors, nơi diễn ra tiệc cưới của Carrie và Mr. Big. Khác với sự tiếc nuối trong phim truyền hình, trong phim điện ảnh, Carrie đã được toại nguyện khi kết hôn với Mr. Big. Việc chứng kiến tình yêu của họ chỉ đơn giản là một bữa cơm thân mật với những người bạn quan trọng nhất, đối với nhau, họ đã là người thân thực sự. Địa điểm tổ chức tiệc cưới lại là một tiệm bánh cheesecake địa phương, đúng chất người New York. Juniors được cho là có món cheesecake ngon nhất New York, những tín đồ hảo ngọt và mê phô mai khi đến New York nhất định phải ghé qua.