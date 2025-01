Những dấu ấn và thách thức của ngành du lịch Quảng Ninh

Siêu bão Yagi đổ bộ khiến trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh chịu thiệt hại nặng nề. Hàng loạt nhà hàng đổ sập, hàng chục con thuyền du lịch chìm đắm; nhiều điểm tham quan phải tạm thời đóng cửa... Nhưng bằng sự quyết tâm của chính quyền, doanh nghiệp và mỗi người dân, đường phố Hạ Long đã được dọn dẹp sạch sẽ sau 1 tuần. Vịnh Hạ Long mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/9/2024, chỉ 3 ngày sau khi siêu bão càn quét thành phố biển Hạ Long...

Ngay sau siêu bão gần nửa thế kỷ mới xuất hiện một lần, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu đón 19 triệu lượt du khách trong năm 2024. Bằng sự sáng tạo và chủ động ngay từ đầu năm, nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế đã được tổ chức thành công tại Quảng Ninh như Carnaval Hạ Long, cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024; giải chạy quốc tế bên bờ di sản; đón đoàn du khách MICE của các tỷ phú Ấn Độ; Liên hoan ẩm thực... đã góp phần giúp du lịch Quảng Ninh hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nhiều sản phẩm mới, cao cấp mang tên “Hành trình di sản” hướng đến dòng khách có chi tiêu cao đã được triển khai trên vịnh Hạ Long

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia đánh giá Quảng Ninh đã có một năm đáng tự hào khi nỗ lực vượt qua bão số 3 và cán đích thành công 19 triệu lượt khách, trong đó có 3,8 triệu lượt khách quốc tế: “So sánh với năm 2023 du lịch Việt Nam đã có sự tăng trưởng gần 40%. Đây là mức tăng trưởng rất cao so với rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tổng thu cao hơn năm trước là khoảng hơn 10%. Đấy là những con số mà thể hiện được du lịch Việt Nam hoàn toàn phục hồi sau đại dịch Covid-19. Chúng tôi rất vui mừng Quảng Ninh là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước đã phục hồi rất nhanh chóng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của du lịch Việt Nam trong năm 2024”.

Năm 2024, ngành du lịch Quảng Ninh sôi động với nhiều sự kiện đẳng cấp quốc tế

Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, mức chi tiêu của du khách năm 2024 tăng 14% so với năm 2023, đạt 2.450.000đ/lượt. Thời gian lưu trú bình quân/lượt khách du lịch cũng cao nhất từ trước đến nay, đạt 2,56 ngày, đưa doanh thu từ du lịch đóng góp vào GRDP của Quảng Ninh năm 2024 là 9,64%.

Dù vậy, theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng viện Kinh tế Việt Nam thì doanh thu từ du lịch của Quảng Ninh chưa "xứng tầm" với lợi thế sở hữu các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

“Quả thật là du lịch Quảng Ninh hiệu quả chưa cao, nếu không muốn nói là thấp, có nhiều lý do đưa ra. Nhưng những lý do khách quan ấy phải được khắc phục bằng chiến lược, chứ không thể lấy lý do khách quan để ỷ lại. Cái phải thay đổi là chiến lược thu hút khách, cơ cấu lại nguồn khách và làm thế nào để khách đến Quảng Ninh tiêu tiền nhiều. Nếu chỉ trông chờ vào khách tắm biển thì không được mà phải có các dịch vụ như tắm khoáng. Xoay chuyển được cơ cấu thì tổng thu của Quảng Ninh sẽ nhiều hơn. Muốn khách ở nhiều ngày hơn thì tour tuyến, các dịch vụ phải khác, mua sắm ở Quảng Ninh bây giờ còn thiếu nhiều”, PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết.

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023 -2024 có 11 thuyền đua đến Vịnh Hạ Long, trong đó có thuyền đua đội Quảng Ninh với tên gọi “Hạ Long Bay, Viet Nam”.

Trong những năm qua, Quảng Ninh có sự bứt phá về hạ tầng giao thông với đầy đủ cảng biển, sân bay, đường cao tốc. Đây là yếu tố giúp tiếp cận được với nhiều thị trường khách nội địa, quốc tế. Tuy nhiên, cơ cấu khách quốc tế đến Quảng Ninh có 75% từ thị trường châu Á; 16% từ châu Âu; 5% từ châu Mỹ và châu Đại Dương chiếm 4%.

Bà Nguyễn Huyền Anh - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho rằng để tăng chi tiêu và lưu trú của du khách, cần đẩy mạnh các sản phẩm, loại hình dịch vụ về đêm gắn với văn hóa, thể thao: “Việc cung ứng các sản phẩm du lịch mới vẫn là yếu tố quyết định ngày càng thu hút khách du lịch nhiều hơn. Riêng với kinh tế đêm, cũng cần có tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế. Vì nhà nước chỉ đóng vai trò dẫn dắt, còn doanh nghiệp mới là trung tâm sáng tạo, cung ứng ra thị trường những sản phẩm du lịch, thì đến thời điểm này cũng chưa mạnh, vẫn còn vướng mắc chưa được tháo gỡ”.

Cơ cấu khách quốc tế đến Quảng Ninh 75% là khách khách châu Á; khách châu Âu là 16%, châu Mỹ (5%) và châu Đại Dương (4%).

Còn ông Vũ Kiên Cường - Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long thừa nhận một thời gian dài, vịnh Hạ Long không có thêm nhiều sản phẩm mới, độc đáo để thu hút du khách. “Trong mười năm nay, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận là chúng ta chưa có nhiều đổi mới và cũng chưa khai thác được một cách tối đa những giá trị đặc sắc khác của vịnh Hạ Long. Các giá trị mới khai thác được 10-20% tài nguyên du lịch. Việc phải thực hiện ngay là nâng cấp các sản phẩm du lịch đang có và phát triển các sản phẩm du lịch mới theo hướng lựa chọn những sản phẩm du lịch đẳng cấp phục vụ cho các dòng khách cao cấp, có chi trả cao nhất là khách quốc tế.”

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, với tổng thu từ hoạt động du lịch khoảng 50 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh các mục tiêu về mặt số lượng, địa phương cần định vị lại giá trị của điểm đến, để có những sản phẩm du lịch hoàn hảo, phục vụ nhiều dòng khách, nhiều thị trường. Có như vậy, du lịch Quảng Ninh mới thực sự khẳng định vị thế và đủ sức cạnh tranh với các điểm đến khác.