"Những con số biết nói" về nỗ lực giảm nhựa của Tập đoàn TH

Qua chặng đường 15 năm kiên định theo đuổi phát triển bền vững, Tập đoàn TH không ngừng ghi dấu ấn với loạt sáng kiến giảm nhựa thiết thực: Từ việc loại bỏ màng co nắp chai đến thu gom bao bì, mở ra "vòng đời tái sinh" cho những vỏ hộp giấy.

Theo đại diện Tập đoàn TH, với tôn chỉ "Trân quý Mẹ Thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy", TH luôn gắn kết chặt chẽ hoạt động kinh doanh với phát triển bền vững. Một trong những minh chứng tiêu biểu cho cam kết này là chuỗi sáng kiến giảm nhựa được áp dụng đồng bộ: từ tối ưu thiết kế bao bì để giảm lượng vật liệu nhựa sử dụng, thay thế nhựa dùng một lần bằng vật liệu sinh học thân thiện hơn với môi trường, đến thu gom và thúc đẩy tái chế bao bì. Những nỗ lực ấy giúp giảm thiểu rác thải nhựa, đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn đồng thời góp phần khẳng định vị thế tiên phong của TH trong hành trình tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Những "con số biết nói" về hành trình giảm nhựa từ sản xuất đến tiêu dùng là minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa triết lý "Lấy đi của thiên nhiên ít nhất và trả về những điều tốt đẹp nhất" của Tập đoàn TH, với mong muốn mang đến "True Happiness - Hạnh phúc đích thực" cho cộng đồng. Đây cũng là dấu ấn cho thấy sự kiên định của TH trong việc phát triển các giải pháp sản phẩm gắn với tiêu dùng thân thiện với môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững của con người và hệ sinh thái.