Bộ Công an chính thức phát động chiến dịch thay đổi thói quen triệu người dùng MXH giữa thời AI, ra mắt bản tin soi thật - giả trên VTV

Sáng 31/7, Bộ Công an phát động Chiến dịch "TinAI? - Kiểm trước tin sau" và ra mắt bản tin "Thật - Giả, kiểm chứng" trên VTV nhằm lan tỏa kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI.

Sáng 31/7, tại Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức lễ khởi động Chiến dịch "TinAI? - Kiểm trước tin sau", đồng thời ra mắt bản tin "Thật - Giả, kiểm chứng" phối hợp với Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Đây là chiến dịch truyền thông cộng đồng quy mô toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện và kiểm chứng thông tin, góp phần phòng chống tin giả, tin sai sự thật trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ môi trường thông tin số.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) (Ảnh: Như Hoàn)

Chương trình có sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, trường đại học, chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung cùng đông đảo sinh viên và người dân quan tâm đến vấn đề an toàn thông tin trên không gian mạng.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) nhận định AI đang mang đến nhiều cơ hội phát triển, nhưng đồng thời cũng khiến việc tạo ra hình ảnh, video, giọng nói và các nội dung giả mạo trở nên dễ dàng và tinh vi hơn.

Phần phát biểu tại lễ khởi động Chiến dịch "TinAI? - Kiểm trước tin sau" (Clip: Như Hoàn)

Chiến dịch "TinAI? - Kiểm trước tin sau" chính thức được khởi động (Ảnh: Như Hoàn)

Đại diện Cục nhấn mạnh: "Điều chúng ta đang đối mặt không chỉ là sự gia tăng của tin giả hay các nội dung sai lệch. Điều đáng quan tâm hơn là ranh giới giữa thật và giả đang ngày càng trở nên mong manh."

Theo đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong bối cảnh đó, việc bảo vệ an ninh trên không gian mạng không chỉ dừng ở bảo vệ hệ thống, dữ liệu hay hạ tầng số, mà còn là bảo vệ niềm tin, an ninh nhận thức và sự ổn định của xã hội.

Đại diện Cục cũng cho rằng công nghệ dù phát triển đến đâu cũng không thể thay thế sự tỉnh táo của con người. "Không có một công cụ nào có thể kiểm chứng thay chúng ta mọi thông tin. Không có một cơ quan nào có thể theo kịp tốc độ lan truyền của hàng triệu nội dung được tạo ra mỗi ngày." Vì vậy, việc hình thành phản xạ kiểm chứng trước khi tin, trước khi chia sẻ là giải pháp căn cơ để hạn chế sự lan truyền của thông tin sai lệch.

Chương trình có sự tham gia của nhiều chuyên gia, diễn giả và người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên không gian mạng (Ảnh: Như Hoàn)

Chiến dịch "TinAI?" được triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Liên minh Niềm tin số và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức, cùng sự đồng hành của MoMo và VTV.

Với thông điệp "Kiểm trước tin sau", chiến dịch hướng tới xây dựng một phản xạ mới trong cộng đồng: trước khi tin, chia sẻ hoặc đưa ra quyết định dựa trên một thông tin trên mạng, người dùng cần dành thời gian kiểm tra nguồn tin, bối cảnh và tính xác thực của nội dung.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt bản tin "Thật - Giả, kiểm chứng", phát sóng trên VTV vào 19h55 hằng ngày.

Bản tin sẽ tập trung xác minh những vụ việc đang được dư luận quan tâm, phân tích các dấu hiệu nhận biết thông tin sai lệch, cảnh báo các hình thức lừa đảo mới, đồng thời hướng dẫn người dân kỹ năng kiểm chứng thông tin bằng những hình thức trực quan, ngắn gọn và dễ tiếp cận.

Đặc biệt, chương trình sẽ cập nhật các vụ việc nổi bật trên không gian mạng, nhận diện những nội dung giả mạo được tạo ra bằng AI và các công nghệ mới, qua đó giúp người dân chủ động bảo vệ mình trước các rủi ro trên môi trường số.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra tọa đàm với chủ đề "Xây dựng phản xạ kiểm chứng trong kỷ nguyên AI", quy tụ đại diện cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, chuyên gia và các nhà sáng tạo nội dung.

Các diễn giả đã chia sẻ về những thách thức AI đặt ra đối với môi trường thông tin, đồng thời nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân trong việc xây dựng một hệ sinh thái thông tin minh bạch và đáng tin cậy. Theo các ý kiến tại tọa đàm, cuộc chiến chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý hay báo chí mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dùng Internet đều có thể trở thành "người gác cổng" nếu hình thành thói quen kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin.

Ảnh: Như Hoàn

Ban tổ chức cũng phát động chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "TinAI?" trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian tới, chiến dịch sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số; phát hành video, infographic, bản tin kiểm chứng; đồng thời phối hợp với các địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, MCN, KOL, KOC và các tổ chức xã hội để lan tỏa kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin đến cộng đồng.

Thông qua chiến dịch và bản tin "Thật - Giả, kiểm chứng", Ban tổ chức kỳ vọng từng bước hình thành văn hóa kiểm chứng trong cộng đồng, góp phần hạn chế việc lan truyền thông tin sai sự thật và xây dựng một không gian mạng an toàn, minh bạch, đáng tin cậy hơn.