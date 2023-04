Những chi tiết đáng chú ý trong vụ án Nguyễn Phương Hằng

Vừa qua, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) cùng các đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo kết luận điều tra, nhiều người gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) và các ông, bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu và Trương Việt Hà.

Bà Hằng khai những thông tin xúc phạm các cá nhân này là do bà đọc báo, nghe được, nằm mơ thấy.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Hằng cho rằng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện, không minh bạch trong các hoạt động từ thiện nên có lời nói xúc phạm.

Về lý do xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh, bà Hằng nói ông Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Khi bà Phương Hằng yêu cầu cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo tiền từ thiện, tiền xây chùa của ông Yên thì nghệ sĩ này im lặng.

Trong các buổi livestream, bà Hằng đã có những phát ngôn về Hoài Linh trong việc "ngâm" tiền từ thiện hơn 14 tỉ đồng. "Mày là thằng lừa đảo nhân dân, khẳng định 100% mày là thằng lừa đảo nhân dân… tao khẳng định mày là trộm cắp… nhá Hoài Linh"; "Tao tuyên bố mày là thằng lừa đảo đó mày kiện tao đi Võ Nguyễn Hoài Linh" - kết luận điều tra trích nội dung bà Hằng xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh.

Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có những phát ngôn liên quan đến nghệ sĩ hài Hoài Linh mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chơi thân với Hoài Linh nên nam ca sĩ này lên mạng xúc phạm bà trước.

Về lý do xúc phạm ca sĩ Vy Oanh, bà Hằng khai do nữ ca sĩ đăng bài viết trên Facebook cá nhân không liên quan bà Hằng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ở phần bình luận, Vy Oanh đã móc máy, xỉa xói về việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch COVID-19.

Đối với ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP HCM), bà Hằng cho rằng do ông Hiển trả lời Báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam quy kết bà phạm tội theo điều 331 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, theo bà Hằng, ông Hiển có những bài viết trên mạng xã hội ảnh hưởng uy tín của bà và Công ty Đại Nam. Riêng đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Hằng nói bà Ni phát ngôn trên mạng xúc phạm mình, chống phá Công ty Đại Nam, phá hoại Quỹ Hằng Hữu nên bà chửi trên mạng xã hội.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện theo chỉ đạo của bà Hằng. Họ sử dụng các điện thoại di động của cá nhân để soạn thảo, đăng tải bài viết, chia sẻ các buổi livestream có nội dung xúc phạm cá nhân cho bà Phương Hằng, chuẩn bị sân khấu để bà Hằng livestream, đăng tải nội dung bà Hằng trực tiếp livestream phát ngôn xúc phạm cá nhân…

Công an TP HCM đã làm việc với luật sư Nguyễn Đình Kim (SN 1959, Đoàn luật sư TP HCM) và YouTuber đăng clip bà Hằng xúc phạm các cá nhân.

Công an TP HCM cũng đã triệu tập hàng loạt chủ kênh YouTube như Phạm Hoàng Khang (SN 1994, chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố), Huỳnh Tấn Lợi (SN 1992, chủ kênh YouTube "Vlogs Trúc Ngân"), Võ Minh Điền (SN 1986, chủ kênh YouTube "Điền Võ"), Ngũ Lùn (SN 1984, chủ kênh YouTube Bánh Mỳ Đây), Nguyễn Việt Anh (SN 1986, chủ kênh YouTube Chuyện Đời Thường), Nguyễn Văn Việt (SN 1995, chủ kênh YouTube Trai Đồng Bằng)…

Công an TP HCM nhận định hành vi của những người này là vi phạm pháp luật nhưng chưa đủ cơ sở xử lý hình sự nên chuyển thông tin và tài liệu liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.