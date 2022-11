Những cặp đôi phim giả - tình thật nổi tiếng xứ Hàn

Đúng như hai từ “định mệnh”, Hyun Bin và Son Ye Jin đã có những cuộc gặp gỡ ngầm báo hiệu cho một tương lai viên mãn. Năm 2018, cả hai đã có dịp được hợp tác cùng nhau trong bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử, nhưng đáng tiếc là họ không có sự tương tác chung nào. Cuối năm 2019, Hyun Bin và Son Ye Jin một lần nữa tái ngộ màn ảnh khi có sự hợp tác với nhau trong bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Có thể nói, sự hợp tác lần này chính là chất xúc tác lớn nhất để thúc đẩy tình yêu giữa cặp đôi trai tài, gái sắc này.

Chính nhờ phản ứng hóa học đầy ngọt ngào từ bộ phim, không ít lần cả hai đã vướng phải tin đồn hẹn hò, song họ đều lên tiếng phủ nhận mối quan hệ này. Ngày 1/1/2021, sau khi Dispatch công bố cả hai đang hẹn hò, phía công ty chủ quản của Hyun Bin và Son Ye Jin cũng đã đồng thời đưa ra xác nhận chuyện tình cảm này.

Ngày 31/3/2022, cặp đôi vàng được rất nhiều người mong chờ đã chính thức “về chung một nhà” và thông báo mang thai con đầu lòng vào cuối tháng 6. Theo dự kiến, tiểu Huyn Bin sẽ chào đời vào đầu tháng 12 năm nay.

2. Ji Sung và Lee Bo Young

Ji Sung và Lee Bo Young quen biết và cùng hợp tác trong bộ phim Save The Last Dance For Me năm 2004. Tuy nhiên phải 4 năm sau, cả hai mới chính thức hẹn hò. Nam tài tử cho biết anh đã phải lòng bà xã mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cho vai diễn lúc đó của Lee Bo Young chỉ là vai phụ không mấy nổi trội. Ở thời điểm đó, Ji Sung thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình để theo đuổi cô chỉ vì nữ diễn viên nói không muốn cưới người làm cùng ngành.

Năm 2013, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và về chung một nhà. Họ hạnh phúc bên nhau và đã có hai cô công chúa xinh xắn nhưng luôn không ngừng hỗ trợ, trở thành điểm tựa vững chắc cho đối phương trên con đường sự nghiệp.

Năm 2009, nam diễn viên Ki Tae Young và nữ diễn viên, thế hệ idol đầu tiên Eugene chính thức hẹn hò sau khi cùng nhau kết hợp trong bộ phim Creating Destiny. Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định kết hôn vào năm 2011 và có hai cô con gái xinh xắn tên Rohee và Rorin.

Khi được hỏi về bí kíp giữ gìn hôn nhân lâu bền, Eugene đã cho biết cả hai bên nhau vì “lòng biết ơn” và “xem nhau như những người bạn thân thiết”. “Muốn thay đổi tình bạn với một người là rất khó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu tôi và chồng mình cùng lúc có cả tình yêu và tình bạn, chắc chắn chúng tôi sẽ bên nhau dài lâu”, cô nói. Hơn một thập kỷ ở bên nhau, Eugene và Ki Tae Young được xem là cặp vợ chồng với hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Hàn.

4. Han Ga In và Yeon Jung Hoon

Yeon Jung Hoon và Han Ga In lần đầu gặp nhau trong dự án phim Khăn Tay Vàng năm 2003 của đài KBS. Nam diễn viên đã si mê vẻ đẹp tuổi đôi mươi của Ga In và quyết định theo đuổi người con gái trong mộng của mình. Năm 2005, cả hai quyết định về chung một nhà.

Ở bên nhau hạnh phúc là vậy nhưng ít ai biết để có được những ngày tháng vui vẻ như hiện tại, cặp đôi đã phải trải qua nhiều lời bàn tán, gièm pha, cao trào là phải đối diện với nhiều thông tin chuyện sinh con và cả đồn đoán ly hôn. Thế nhưng sau tất cả, tình yêu của Yeon Jung Hoon và Han Ga In vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, họ cùng nhau đi qua mọi sóng gió và cùng vẽ nên một chuyện tình thật đẹp trong showbiz Hàn. Ông trời vốn không phụ lòng người, 11 năm sau ngày cưới, cả hai đã chào đón đứa con đầu lòng. Hiện tại, cặp đôi vẫn luôn hạnh phúc viên mãn với hai con.

5. Lee Sang Woo và Kim So Yeon

Cặp đôi tài sắc vẹn toàn Lee Sang Woo và Kim So Yeon đều là những gương mặt quen thuộc, có tiếng của Hàn Quốc. Cả hai đã gặp gỡ và có “tình yêu sét đánh” dành cho đối phương khi đã hợp tác cùng nhau trong cùng bộ phim Happy Home.

Ngày 9/6/2017, lễ cưới của cả hai đã bí mật được tổ chức với sự tham dự của gia đình hai bên cùng các đồng nghiệp thân thiết. Sau khi kết hôn, Lee Sang Woo và Kim So Yeon vẫn luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình yêu bình dị, giản đơn của cả hai, thậm chí cũng không ngần ngại dành cho nhau nhiều lời khen ngợi trước báo chí, truyền thông, “Lúc hẹn hò tôi đã cảm nhận thấy anh Lee Sang Woo có rất nhiều ưu điểm. Và sau khi kết hôn, tôi bắt đầu thấy những ưu điểm này ngày càng rõ rệt”.

Có thể thấy, tình yêu trong showbiz không phải là điều quá xa xỉ. Dù chúng ta là ai, dù chúng ta ở địa vị nào trong xã hội, tình yêu đẹp là tình yêu khi cả hai cùng nhau vun đắp và đặt niềm tin vào đó. Mọi vất chất, cám dỗ sẽ chẳng là gì nếu chúng ta trao trọn trái tim cho đối phương.