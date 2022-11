Letitia Wright - sao nữ 9X bị ghét nhất Marvel: Diễn xuất thiên phú nhưng suýt hủy hoại Black Panther 2

Từng là một trong những cái tên "măng mọc" đầy tiềm năng của Vũ trụ điện ảnh Marvel, Shuri - em gái của "Báo Đen" T'Challa bước vào dự án Black Panther: Wakanda Forever với một tâm thế hoàn toàn khác. Tại đây, cả Shuri và người thể hiện vai diễn này - Letitita Wright đều gồng gánh trên lưng những áp lực, trách nhiệm quá đỗi lớn lao. Với riêng Letitia Wright, đó là tiếp quản vai trò trung tâm sau khi tài tử Chadwick Boseman qua đời.

Letitia Wright (Ảnh: The Hollywood Reporter)

Thế nhưng có lẽ ngay cả fan cứng của Marvel cũng không ngờ rằng, Letitia Wright lại mang đến nhiều vấn đề hơn là niềm hi vọng cho Black Panther phần 2. Dần dà, nữ diễn viên 9X đã làm "lu mờ" cả đàn chị Brie Larson (Captain Marvel) để trở thành... sao nữ bị ghét nhất từng đặt chân vào Vũ trụ điện ảnh Marvel. Vì đâu nên nỗi?

Được đề cử Emmy và tham gia vũ trụ điện ảnh số 1 Hollywood

Mang trong mình 2 dòng máu Anh Quốc và Guyana, Letitia Wright bén duyên với điện ảnh từ lúc còn là thiếu niên. Hết mình tham gia những vở kịch tại trường, Wright nung nấu ý định trở thành diễn viên sau khi xem qua bộ phim Akeelah and the Bee. Cô cũng xem nữ chính phim Keke Palmer là hình mẫu để mình noi theo, rằng cô ấy chính là "lý do mà tôi ở đây ngày hôm nay". Năm 16 tuổi, Letitia Wright đăng ký theo học trường diễn xuất tại London.

Nữ diễn viên thuở mới diễn xuất (Ảnh: The Hollywood Reporter)

Thuở ban đầu, Letitia Wright chỉ có cơ hội đóng những vai truyền hình nhỏ, song nhờ tài năng và lòng nhiệt thành cho diễn xuất mà sao nữ 9X đã được đóng chính trong Urban Hymn của đạo diễn Michael Caton-Jones, vai diễn đưa cô đến gần hơn với ánh đèn Hollywood. Trong suốt hơn 5 năm, những cơ hội đến với Wright ngày một lớn dần, chứng tỏ tài năng của cô đang dần phát triển và được công nhận. Năm 2017, Wright góp mặt trong tập phim Black Museum của series đặt biệt Black Mirror, sau đó được đề cử Emmy cho Nữ phụ xuất sắc nhất. Đây là thành tích lớn nhất mà bất cứ diễn viên trẻ nào có thể mơ đến, và cũng từ đây Letitia Wright được Marvel chú ý.

Letitia Wright trong Black Mirror (Ảnh: The Hollywood Reporter)

Năm 2018 (1 năm sau đề cử Emmy đầu tiên), Letitia Wright chính thức trở thành một phần của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Cô ra mắt lần đầu tiên trong Black Panther với vai Shuri - em gái của nam chính T'Challa. Sở hữu bộ óc thiên tài, khả năng thành thạo công nghệ và tính cách năng động, hiện đại, Shuri chiếm trọn tình cảm của khán giả, và càng được yêu thích khi có vai trò nổi bật trong Infinity War và Endgame.



Shuri và T'Challa trong Black Panther (Ảnh: Marvel)

Kể từ đây, Letitia Wright đã trở thành một diễn viên rất khác, được săn đón trong nhiều siêu phẩm điện ảnh. Bên cạnh Marvel còn có Ready Player One của Steven Spielberg, hoạt hình Sing 2 hay phim trinh thám Án mạng trên sông Nile. Đồng thời, hành trình của "thần đồng" Shuri trong Vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn chưa khép lại. Cô sẵn sàng tái xuất trong phần 2 của Black Panther, thế nhưng đây lại là lúc rắc rối xuất hiện.

Black Panther 2 đình trệ vì nữ chính

Việc Letitia Wright trở lại với vai Shuri chẳng có gì đáng bất ngờ, song lại kéo theo nhiều điều phiền toái, khiến đoàn phim không ít lần phải "lao đao". Đầu tiên, Wright bất ngờ gặp chấn thương vào năm cuối tháng 8/2021 trong khi quay một cảnh rượt đuổi trên mô tô. Sang tháng 9, nữ diễn viên đành rời đoàn phim để dưỡng bệnh tại nhà ở London. Đoàn phim gấp rút ghi hình những cảnh không có cô trước, thế nhưng sau khi xong xuôi thì Wright vẫn chưa hồi phục. Ngày 19/11, đoàn phim phải tạm hoãn do tình trạng chấn thương của nữ chính chuyển biến nghiêm trọng hơn dự kiến. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không phải lỗi của Letitia Wright.

Letitia Wright gặp chấn thương (Ảnh: The Hollywood Reporter)

Trong lúc ekip Black Panther 2 đang không khỏi lo lắng vì quá trình quay phim gián đoạn, nữ chính đã gây ra thêm một vụ việc khác. Vào tháng 10/2021 (nhiều khả năng trong giai đoạn Wright đang dưỡng thương), tờ The Hollywood Reporter đã đưa tin rằng Wright và đại diện của mình tại Mỹ đã ngưng hợp tác bởi vì nữ diễn viên cứ liên tục thể hiện quan điểm "chống vắc-xin" tại phim trường Atlanta.

Nữ diễn viên gây tranh cãi vì bài trừ vắc-xin (Ảnh: The Hollywood Reporter)

Trước đó vào cuối năm 2020, Letitia Wright đã gây tranh cãi kịch liệt sau khi chia sẻ một đoạn clip dài 69 phút về câu chuyện nguồn gốc mơ hồ của vắc-xin cùng những tình tiết gây tranh cãi khác về COVID-19. Hành vi của Wright đã dấy lên làn sóng phẫn nộ, buộc cô phải xóa đoạn video do mang đến những điều tiêu cực cho công chúng. Tuy nhiên sau đó, Wright lại đăng tải dòng trạng thái rằng: "Mục đích DUY NHẤT tôi đăng video là vì tôi lo lắng liệu vắc-xin chứa gì và chúng ta đang tiêm thứ gì vào người mình. Chỉ vậy thôi".

Dòng trạng thái, cộng thêm tin tức của The Hollywood Reporter càng khiến công chúng tức giận. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên 9X thiếu nhận thức, lại mang tư tưởng "bài xích vắc-xin" trong khi việc tiêm đủ liều vắc-xin đã trở thành quy định công khai cần tuân theo. Nhiều bài viết nêu quan điểm chỉ trích Wright xuất hiện với sự ủng hộ to lớn, thậm chí nhiều ý kiến còn yêu cầu rằng nếu Wright không chịu tiêm, vậy thì hãy loại cô ra khỏi phim. Sự việc nêu trên buộc Wright phải khóa toàn bộ tài khoản MXH, cộng với chấn thương đang có thì cô khó lòng trở lại với vai Shuri. Vấn đề chồng chất vấn đề càng khiến công tác sản xuất Black Panther 2 càng thêm gấp rút, cũng như liên tục đối mặt với làn sóng đả kích của dư luận. Có thể nói, dù vô tình hay cố ý, loạt ồn ào của Letitia Wright đã ảnh hưởng, thậm chí suýt nữa khiến dự án Black Panther 2 chịu ảnh hưởng tiêu cực về lâu về dài.

Sau thời gian ngắn, Letitia Wright trở thành sao nữ bị ghét nhất Marvel (Ảnh: Marvel)

May mắn là sau cùng, mọi chuyện cũng "thuận buồm xuôi gió" trở lại. Letitia Wright trở lại phim trường để hoàn thành hết mọi cảnh quay vào tháng 1/2022, và chính thức đóng máy vào tháng 3/2022 - chưa đầy 8 tháng trước khi phim chính thức ra rạp.

Shuri - Tiếng lòng của chính Letitia Wright

Có thể nói, làn sóng tẩy chay của Letitia Wright năm ấy còn lớn và nghiêm trọng hơn cả Brie Larson năm xưa. Vì dù sao đi nữa, Larson gặp tranh cãi vì cô không hợp vai chứ không có câu chuyện hậu trường nào quá nghiêm trọng. Mặt khác, chia sẻ về quan điểm của Letitia Wright lại nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn tác động đến cuộc sống con người. Về sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, Letitia Wright và đội ngũ của mình mới chính thức lên tiếng, không đề cập đến đoạn video kia mà chỉ phủ nhận những thông tin của The Hollywood Reporter nhưng khó lòng xoa dịu được khán giả.

Letitia Wright vẫn mạnh mẽ trở lại với vai Shuri (Ảnh: Marvel)

Đến hiện tại khi Black Panther: Wakanda Forever đã ra rạp, Shuri và Letitia Wright vẫn chưa thể thoát khỏi sự tranh cãi nơi khán giả. "Shuri không xứng đáng là Black Panther", "Nữ Báo Đen quá chán", "Shuri không bằng T'Challa", "Ekip nên tuyển diễn viên mới đóng T'Challa"... chính là những bình luận từ người xem ngay từ trước khi phim ra mắt. Tuy nhiên chia sẻ với truyền thông Việt Nam gần đây, nữ diễn viên khẳng định cô không quan tâm đến ý kiến trên mạng. Có lẽ sứ mệnh của Shuri trong phim cũng phản ánh rõ ràng Letitia Wright ngoài đời - cống hiến hết mình cho lý tưởng của bản thân, hết mình vì người mình tin yêu, và phải thật mạnh mẽ bước tiếp trên con đường đầy "gai nhọn" của tranh cãi. Để rồi cuối cùng, Shuri lựa chọn sự bình yên thay vì tiếp tục gồng mình tranh đấu.

Nữ Báo Đen là niềm hi vọng mới của Wakanda (Ảnh: Marvel)

Letitia Wright chắc chắn vẫn sẽ còn trở lại với Vũ trụ điện ảnh Marvel, nhưng từ đây ngôi sao đầy tài năng và hoài bão này đã sẵn sàng để trưởng thành, viết tiếp chương mới cho bản thân và học được những bài học đắt giá, mặc cho sự đánh đổi lại quá to lớn.