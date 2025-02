Những cảnh đẹp khiến bạn mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên

Hà Giang - cảnh đẹp vùng biên viễn

Nếu nhắc đến vùng biên viễn nơi cực Bắc Tổ quốc, thì Hà Giang chính là điểm đến không thể bỏ qua. Vùng đất được mệnh danh là "hoa nở trên đá" sở hữu cảnh sắc hùng vĩ và ngoạn mục, xứng danh là cảnh đẹp Việt Nam được UNESCO vinh danh.

Hà Giang - cảnh đẹp vùng biên viễn.

Vùng đất này được ví như bức tranh hùng vĩ của miền sơn cước, với đỉnh núi đá vôi lởm chởm, các cung đường đèo ngoạn mục, điểm tô với bản làng khói lam chiều của người dân vùng cao. Tất cả hứa hẹn mang đến trải nghiệm đặc sắc cho mọi người trong suốt hành trình du lịch.

Sa Pa - nàng thơ của non cao Tây Bắc

Ẩn mình nơi non cao Tây Bắc, Sa Pa với những thửa ruộng bậc thang trải dài đến tận miền thung lũng là cảnh đẹp Việt Nam mà ai nấy đều ao ước được một lần chiêm ngưỡng.

Sa Pa với biển mây trời trắng xóa.

Đặc biệt, đây còn là "nhà" của đỉnh Fansipan hùng vĩ, với tầm nhìn hướng thẳng ra biển mây trời trắng xóa. Đến đây, bạn có thể trải nghiệm nhịp sống thường ngày của người dân vùng cao, với hàng loạt những hoạt động thú vị như đi chợ phiên, tham quan bản làng,...

Tràng An ở Ninh Bình

Tràng An là quần thể danh thắng gắn liền với cảnh sắc non nước hữu tình. Đây là quần thể bao gồm Cố đô Hoa Lư, Tràng An - Tam Cốc - Bích Động cùng cánh rừng nguyên sinh Hoa Lư. Với cảnh sắc ngoạn mục cùng cảnh quan đa dạng, Tràng An là quần thể danh thắng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới kép.

Tràng An là quần thể danh thắng gắn liền với cảnh sắc non nước hữu tình.

Đến với Tràng An, bạn có thể trải nghiệm ngồi thuyền xuôi dòng Ngô Đồng, thưởng ngoạn khung cảnh đồng nội đẹp mắt, trước khi khám phá quần thể hang Ba Giọt, Địa Linh, Tối - Sáng...

Đặc biệt, trong chuyến đi, bạn có thể kết hợp tham quan Cố đô Hoa Lư với đền vua Đinh được người dân thờ phụng tại đây.

Thác Bản Giốc hùng vĩ giữa đại ngàn Cao Bằng

Nằm sâu giữa lòng đại ngàn hùng vĩ, thác Bản Giốc tựa rèm châu lung linh với bọt nước tung trắng xóa. Thác sở hữu nhiều tầng, tạo nên cảnh quan hùng vĩ nơi miền biên viễn, và là một trong 4 thác nước xuyên quốc gia lớn nhất thế giới.

Thác Bản Giốc.

Đặc biệt, bên dưới thác là hồ nước màu xanh ngọc hiền hòa. Bạn có thể thong dong tản bộ đôi bờ thác, ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ, chụp ảnh hoặc đắm mình trong làn nước mát.

Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến

Hà Nội nổi tiếng với những phố phường đông đúc, cùng các công trình nhuốm màu rêu phong.

Nếu muốn hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, thì Thủ đô Hà Nội chắc hẳn là điểm đến phù hợp. Tại đây, mỗi con phố là một câu chuyện, với những điều đặc sắc để mọi người khám phá.

Hà Nội nổi tiếng với những phố phường đông đúc, cùng các công trình nhuốm màu rêu phong.

Bạn có thể thong thả tản bộ quanh bờ hồ Gươm, ngắm nhìn phố xá người xe qua lại, hoặc tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng như Lăng Bác, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà thờ lớn...

Vịnh Hạ Long

Nổi tiếng với hình ảnh hàng nghìn đảo đá lớn nhỏ rải rác khắp bờ biển Đông Bắc, Vịnh Hạ Long là cảnh đẹp Việt Nam nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, tại đây còn sở hữu quần thể hang động kỳ bí, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho mọi người.

Nếu đến Vịnh Hạ Long du ngoạn, bạn có thể ngồi du thuyền ngắm cảnh, hóng gió, hoặc chèo thuyền kayak, khám phá quần thể hang động, làng chài ven biển đều thú vị.

Hang Sơn Đoòng

Thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất hành tinh. Hang dài 9 km, với phần vòm rộng lớn cùng hệ thống thạch nhũ khổng lồ và rừng cây nguyên sinh cùng hệ sinh thái riêng biệt.

Hang Sơn Đoòng.

Chỉ ai từng có cơ hội đến hang Sơn Đoòng mới hiểu vì sao nơi đây được vinh danh là một trong những cảnh đẹp Việt Nam. Đến hang, bạn như lạc vào một thế giới khác với trần nhũ đá đa dạng hình thù.

Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu

Đà Nẵng nổi tiếng là thành phố của những cây cầu. Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu đường bờ biển dài, các bãi tắm với bờ cát trắng phau mịn màng.

Có nhiều trải nghiệm dành cho bạn khi đến đây, như ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước, thong dong tản bộ bên bờ biển, vẫy vùng trong làn nước mát, thưởng thức ẩm thực địa phương. Ngoài ra, núi Ngũ Hành Sơn với hệ thống chùa bên trong hang động là điểm đến phù hợp cho những ai muốn vãng cảnh, bái Phật.

Cố đô Huế hiền hòa bên bờ sông Hương

Huế gợi nhớ thương với khung cảnh êm đềm, nhịp sống bình dị, con người đôn hậu. Nép mình yên bình bên dòng sông Hương, Huế nổi tiếng với những công trình đền đài, lăng tẩm cổ kính, in đậm dấu ấn văn hóa thời đại.

Nhắc đến Huế, ai nấy đều nghĩ ngay đến sông Hương - núi Ngự, cầu Trường Tiền, hay chùa Thiên Mụ hướng thẳng ra bờ sông hiền hòa. Tất cả cùng nhau vẽ nên bức tranh Huế trầm mặc, bình dị nhuốm màu thời gian, và là một trong những cảnh đẹp Việt Nam mà ai yêu không khí yên bình đều muốn được đắm chìm.

Nha Trang

Nha Trang sở hữu cảnh quan hùng vĩ cùng hệ thống đảo đa dạng. Thành phố biển là điểm đến trong mơ của các tín đồ yêu khám phá, với hàng loạt trò chơi giải trí dưới nước chờ đợi mọi người trải nghiệm.

Biển Nha Trang nổi tiếng trong xanh, êm đềm.

Hơn nữa, ẩm thực phố biển cũng rất đa dạng, đủ để chiều lòng cả những vị thực khách khó tính nhất.

Đà Lạt - thành phố ngàn hoa thơ mộng

Tọa lạc ở độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển, Đà Lạt được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc căng tràn nhựa sống, nổi tiếng với khung cảnh rừng thông trải dài.

Thành phố ngàn hoa thơ mộng ẩn mình trong sương mù.

Với khí hậu se lạnh quanh năm, bạn có thể thong dong tản bộ khám phá Đà Lạt vào sớm tinh mơ hay khi tối muộn. Những công trình kiến trúc cổ kính như Dinh Bảo Đại, Ga Đà Lạt,... chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu hơn về văn hóa vùng đất này. Hơn nữa, đừng quên tản bộ đôi bờ hồ Xuân Hương, thưởng thức cốc sữa đậu nành nóng và hít hà khí trời mát mẻ.

Đảo Ngọc Phú Quốc

Phú Quốc xứng danh là cảnh đẹp Việt Nam với cảnh sắc hoang sơ, làn nước trong veo có thể thấy đáy, bờ cát mịn màng cùng hệ thống rừng nguyên sinh đa dạng.

Bạn có thể thỏa thích vẫy vùng giữa làn nước mát, lặn ngắm san hô, hoặc trải nghiệm hàng loạt trò chơi dưới nước đầy thú vị. Ngoài ra, bạn còn có thể tham quan Nhà tù Phú Quốc để hiểu hơn về lịch sử nước nhà.

Côn Đảo

Côn Đảo là một trong những cảnh đẹp Việt Nam với bờ cát trắng phau cùng bãi biển xanh trong màu ngọc bích. Không khí tại hòn đảo này cũng yên bình hơn cả, phù hợp cho những ai muốn có chuyến du lịch trải nghiệm.

Côn Đảo với bờ cát trắng phau cùng biển xanh trong.

Hơn nữa, bạn còn có thể kết hợp tham quan Nhà tù Côn Đảo, thăm Nghĩa trang Hàng Dương, đốt nén nhang thơm để bày tỏ lòng biết ơn với những anh hùng đã mãi mãi nằm xuống.

Sài Gòn

Không sở hữu bờ biển trong veo có thể thấy đáy, hay quần thể hang động ngoạn mục, ấy vậy mà Sài Gòn vẫn là một cảnh đẹp mà ai yêu thích không khí sôi động không thể bỏ qua.

Nét đẹp Sài Gòn là sự kết hợp giữa cổ kính và hiện đại, biến nơi đây là một vùng đất lịch sử, nhưng cũng là thành phố sôi động, căng tràn nhựa sống.

Đến với Sài Gòn, bạn có thể rong ruổi khắp những khu chợ, hay leo lên những khu chung cư cũ để thưởng thức cốc cà phê và ngắm phố xá từ trên cao.

Đến với Sài Gòn, bạn có thể rong ruổi khắp những khu chợ, hay leo lên những khu chung cư cũ để thưởng thức cốc cà phê và ngắm phố xá từ trên cao. Buổi tối, bạn có thể chạy xe quanh khu vực trung tâm Quận 1 để có thể cảm nhận sự sôi động của thành phố này.