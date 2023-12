Những cái “nhất” trong sự kiện tri ân VVIP của Mega Gangnam

Vào dịp cuối năm, PKQT Mega Gangnam lại tổ chức các sự kiện tri ân hoành tráng nhằm gửi lời tri ân đặc biệt tới sự tin yêu, ủng hộ của các khách hàng, đặc biệt là các khách hàng VVIP. Năm nay, sự kiện tri ân "First Come, First Lead: 15 years - The elite journey to noble beauty" còn đặc biệt ý nghĩa khi đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Mega Gangnam, từ vai trò là chi nhánh của Tập đoàn Mega Hàn Quốc đến khi trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành trẻ hóa phi phẫu thuật tại Việt Nam. Ngoài ra, sự kiện cũng là để kỷ niệm sự ra mắt dịch vụ Meta Elite-Trẻ hóa chuẩn quý phái mới được Mega Gangnam ra mắt trung tuần tháng 10 vừa qua.

Do đó, siêu sự kiện tri ân VVIP năm nay được đầu tư với mức kinh phí cực hoành tráng nhằm đem đến trải nghiệm thượng lưu đích thực cho mỗi khách hàng. Cũng vì thế mà sự kiện này còn mang lại nhiều cái "nhất" nhất từ trước tới giờ, không chỉ với bản thân thương hiệu Mega Gangnam nói riêng mà còn với ngành trẻ hóa Việt nói chung.

Du thuyền sang trọng bậc nhất Việt Nam

Từ nhiều năm nay, ROS Yacht Club vẫn được biết đến là nơi thường xuyên lui tới của những người đam mê cuộc sống sành điệu hay muốn đổi mới cách thư giãn với trải nghiệm du thuyền thời thượng. Trong sự kiện tri ân event VVIP, không gian du thuyền ROS càng trở nên hoành tráng và diễm lệ với sự xuất hiện của hàng trăm nghìn đóa hoa tươi đang ở độ rực rỡ nhất.

Doanh nhân Lê Anh Thơ, một trong những khách hàng VVIP của Mega Gangnam, tận hưởng không gian tràn ngập hoa tươi trên du thuyền 5 sao trong sự kiện tri ân hoành tráng.

Không phải ngẫu nhiên mà Mega Gangnam lại lựa chọn địa điểm đặc biệt này để tổ chức dạ tiệc thượng lưu của mình. Không muốn bó buộc trong những không gian đại sảnh khách sạn gò bó, năm nay, thương hiệu này muốn đưa các khách hàng VVIP tới một không gian ngoài trời tươi mới và trong lành, để họ có những giây phút thật thư giãn, tạm rời xa những ồn ã của nếp sống thành thị, thoải mái chia sẻ với nhau chuyện đời, chuyện nghề, chuyện làm đẹp…

Glambot đắt bậc nhất và sàn runway độc đáo hàng đầu ngành thẩm mỹ Việt

Lần đầu tiên trong một sự kiện của ngành thẩm mỹ, cánh tay Glambot đắt đỏ hiện diện để ghi lại mọi khoảnh khắc tỏa sáng của 40 khách hàng VVIP. Ngoài ra, Mega Gangnam còn đầu tư bố trí hẳn một sàn runway ngay bên bờ sông Sài Gòn để các "chị đẹp" thỏa sức trải nghiệm với liên hoàn thử thách Đi catwalk - Tạo dáng - Chụp Glambot như trong các siêu sự kiện hoành tráng mang tầm cỡ quốc tế.

Có mặt tại sự kiện để hỗ trợ các khách mời là 2 Á quân đình đám của The New Mentor Như Vân và Mai Ngô. Với những kỹ năng có được từ chương trình này, cộng với thâm niên của những người mẫu kì cựu, bộ đôi Á quân không những trực tiếp thị phạm mà còn hướng dẫn tỉ mỉ để các khách hàng VVIP biết được đâu là tư thế tạo dáng và góc mặt đẹp nhất để thể hiện trước Glambot. Nhờ đó, tất cả các khách mời đều vượt qua được sự rụt rè ban đầu, phá vỡ giới hạn bản thân và tự tin thực hiện những cú xoay người ấn tượng, phô diễn thần thái cuốn hút cũng như khoe trọn vẻ đẹp quý phái, cao sang của mình trong những shot Glambot để đời.

Sự kiện tri ân hoành tráng bậc nhất ngành trẻ hóa Việt trong năm 2023

Với hàng loạt những hoạt động, trải nghiệm và mức đầu tư "khủng" chưa từng có từ Mega Gangnam, sự kiện "First Come, First Lead: 15 years - The elite journey to noble beauty" được giới mộ điệu đánh giá là một trong những điểm nhấn thú vị nhất của ngành thẩm mỹ-làm đẹp Việt trong một năm 2023 có phần ảm đạm.

Vượt qua nhiều nghịch cảnh từ tình hình kinh tế chung, PKQT Mega Gangnam vẫn trên đà tăng trưởng tốt và giữ vững vị thế hàng đầu làng trẻ hóa phi phẫu thuật Việt. Đặc biệt, tháng 10 vừa qua, thương hiệu này còn ra mắt dịch vụ trẻ hóa toàn năng Meta Elite mới, được chuyển giao trọn vẹn từ Tập đoàn Mega Hàn Quốc, với tầm nhìn giúp mọi phụ nữ trẻ hóa toàn diện và định hình vẻ đẹp quý phái như các Hoàng hậu, Nữ hoàng, nữ quý tộc nổi tiếng xuyên suốt lịch sử.

Với Meta Elite và đại tiệc tri ân VVIP ngày 2/12, Mega Gangnam tiếp tục thực hiện hóa cam kết thương hiệu đem đến trải nghiệm làm đẹp hoàn hảo và sự hài lòng tuyệt đối từ khách hàng.