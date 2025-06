Những ai đã chuyển tiền cho Phạm Văn Nhất hãy báo ngay cho công an

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương do bị can Phạm Văn Nhất (37 tuổi, trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) thực hiện.

Bị can Phạm Văn Nhất (Ảnh: Công an Bình Dương).

Quá trình điều tra xác định, bị can Phạm Văn Nhất chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn vào dự án nhà ở tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đặt cọc các thửa đất tọa lạc tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, sau đó chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức, cá nhân nào là bị hại của bị can Phạm Văn Nhất và Phạn Thị Hợp có thông tin như trên đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương hoặc liên hệ Điều tra viên Thái Hữu Thành, số điện thoại: 0961.12.7979) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.