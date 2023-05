Nhóm nhạc nam chiến thắng show thực tế nhưng chờ hơn nửa năm vẫn chưa được ra mắt

Còn nhớ vào ngày 13/10/2022, đêm Chung kết chương trình truyền hình thực tế Vote For Five đã chính thức khép lại và tìm ra đội hình thành viên debut chính thức trong nhóm nhạc, bao gồm: Alex Dương, Gusty, Jayden, Cường Bạch và Jiroh. Sau đó, đại diện nhà sản xuất Vote For Five - ông Nguyễn Quang Huy - bất ngờ công bố thành viên thứ 6 của đội hình do nhà sản xuất lựa chọn để cân bằng yếu tố chuyên môn trong một nhóm nhạc, đó là Jbin.

Trong số các chàng trai giành chiến thắng, nhiều gương mặt từng quen thuộc với khán giả như top 5 Giọng Hát Việt 2018 - Alex Dương team Lam Trường, cựu thành viên Zero9 Jbin hay Cường Bạch từng tham gia show thực tế tìm ra nhóm nhạc "em trai MAMAMOO".

6 chàng trai chiến thắng Vote For Five

Những tưởng với bệ phóng vững chắc từ Vote For Five cùng sự hẫu thuẫn từ We Pro, nhóm nhạc chiến thắng sẽ có khởi đầu rất tốt. Tuy nhiên, từ khi được công bố đội hình từ tháng 10/2022 cho đến hiện tại (hơn nửa năm), 6 chàng trai này vẫn "im thin thít, lặn mất tăm" trên bản đồ âm nhạc và không hề có dấu hiệu được debut.

Dù thỉnh thoảng họ vẫn đăng hình chụp cùng nhau nhưng khi nào được debut thì chưa rõ. Với sự thay đổi liên tục của thị trường âm nhạc, nếu như nhóm nhạc Vote For Five không được ra mắt sớm thì nguy cơ bị khán giả lãng quên là rất cao.

6 chàng trai Vote For Five vẫn khoe hình cùng nhau nhưng chưa có dấu hiệu debut

Một số ý kiến của netizen về sự "biến mất" bí ẩn của nhóm nhạc từ Vote For Five:

- Mấy ông ra nhạc đi cho tôi nhờ, lâu quá rồi!

- Rồi cuối cùng có debut không, hơn nửa năm từ lúc công bố đội hình rồi!

- Suýt quên chương trình này luôn á!

Đây không phải là lần đầu tiên một chương trình do We Pro có Quán quân chiến thắng xong bị "ngủ đông". Trước đó, ở The Debut năm 2018, người đăng quang là Tùng Dương - anh chàng từng 3 lần bị loại. Sau cuộc thi, Tùng Dương cũng hoàn toàn biến mất trên bản đồ âm nhạc và không có sản phẩm âm nhạc nào đáng chú ý.