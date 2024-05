Nhóm Highlight lộ diện tại Hà Nội, nhan sắc sau 15 năm vẫn ở đỉnh cao

Sáng 25/5, 4 thành viên nhóm nhạc Highlight đã có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho đêm diễn buổi tối cùng ngày trong khuôn khổ lễ hội Korea Travel Festa 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ở Phân khu K-Town, Khu phố thương mại Grand World, Ocean City. Tại buổi họp báo trước sự kiện, trưởng nhóm Yoon Doo Joon chia sẻ: "Dù đã lâu không đến Việt Nam, chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ vẫn nồng nhiệt như những ngày đầu tiên. Từ năm ngoái, chúng tôi đã nỗ lực luyệnt tập rất nhiều để chuẩn bị cho sự kiện lần này. Chính vì cơ hội không nhiều, mỗi lần đến Việt Nam thì cả nhóm luyện tập rất kỹ. Hy vọng sẽ đưa đến những màn trình diễn tốt nhất".

Nhóm Highlight đến Hà Nội trước buổi biểu diễn tối 25/5.

Yoon Doo Joon cũng bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Cá nhân anh rất ấn tượng với con người, ẩm thực và thời tiết nơi đây. Đồng thời, theo nam ca sĩ, rất đông người dân Việt Nam có tình yêu cuồng nhiệt với các nghệ sĩ Kpop. Đó cũng là điều khiến anh luôn cảm thấy biết ơn.



Nhóm nhạc Highlight gồm có bốn thành viên: Yoon Doo Joon, Yang Yo Seob, Lee Gi Kwang và Son Dong Woon. Hoạt động cùng nhau từ năm 2009, họ tiền thân là nhóm Beast, sau khi chuyển công ty quản lý từ Cube Entertainment sang Around US Entertainment thì mới lấy tên như hiện tại. Một số ca khúc nổi bật của nhóm có thể kể đến là Fiction, Not The End, Beautiful Night... Sau 15 năm hoạt động, các thành viên Highlight vẫn giữ được một cộng đồng đông đảo người hâm mộ ở Hàn Quốc và cả quốc tế.

Son Dong Woon.

Yoon Doo Joon.

Lee Gi Kwang.

Yang Yo Seob.





Lễ hội Korea Travel Festa 2024 cũng là lần thứ 3 nhóm Highlight đến Việt Nam. Năm ngoái, họ dự kiến đến biểu diễn tại Đại nhạc hội Giáng sinh Open Air 2 diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, chương trình sau đó bị hủy chỉ vài ngày trước lịch diễn với lý do ban tổ chức cảm thấy chưa đảm bảo và đáp ứng được hết các yêu cầu mà công ty đã báo cáo với TP Hà Nội cũng như kế hoạch đã thông báo đến khán giả như ban đầu.

Sự kiện Korea Tourism Festa 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức. Trong đêm nhạc tối 25/5, Highlight sẽ biểu diễn cùng nhóm nhảy 1MILLION cùng các ngôi sao nhạc Việt như Min, Isaac... Trong cùng khuôn khổ của chương trình cũng diễn ra chung kết cuộc thi K-pop Cover Dance Contest là cuộc tranh tài giữa những nhóm nhảy, nhóm hát đầy tài năng trên khắp Việt Nam tụ hội.