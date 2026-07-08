Nhồi máu cơ tim ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia cảnh báo đừng chủ quan với những dấu hiệu sớm

Nếu trước đây nhồi máu cơ tim chủ yếu gặp ở người cao tuổi thì hiện nay, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa với nhiều trường hợp được ghi nhận ở độ tuổi 30 - 40, thậm chí trẻ hơn.

Theo các chuyên gia, lối sống thiếu lành mạnh, áp lực công việc, cùng sự gia tăng của các bệnh lý nền đang khiến nguy cơ nhồi máu cơ tim ngày càng hiện hữu ở người trẻ. Chủ động tầm soát và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ được xem là biện pháp hàng đầu giúp giảm thiểu những biến cố tim mạch nguy hiểm.

Nhồi máu cơ tim trẻ hóa: Hệ quả từ những yếu tố nguy cơ âm thầm

Nhồi máu cơ tim là tình trạng một phần cơ tim bị tổn thương hoặc hoại tử do dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn đột ngột. Đây là một trong những cấp cứu tim mạch nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Đáng lo ngại, nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhồi máu cơ tim ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng. Bên cạnh yếu tố di truyền, những thói quen như hút thuốc lá, ít vận động, ăn nhiều chất béo, căng thẳng kéo dài, thức khuya, béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu đang góp phần thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch diễn ra sớm hơn.

ThS. BS Nguyễn Danh Quý cho biết tỷ lệ nhập viện ở người trẻ có nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch đang có xu hướng gia tăng

Theo ThS.BS Nguyễn Danh Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), nhiều người trẻ thường có tâm lý chủ quan vì cho rằng bệnh tim mạch chỉ gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, đây là quan niệm không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

"Dù nhồi máu cơ tim xảy ra đột ngột, nhưng đây là hậu quả của quá trình tích tụ các yếu tố nguy cơ trong nhiều năm. Khi các mảng xơ vữa trong động mạch vành bị nứt vỡ, cục máu đông có thể hình thành và gây tắc hoàn toàn mạch máu nuôi tim. Điều đáng lo ngại là quá trình này có thể diễn ra âm thầm nhiều năm trước khi xuất hiện triệu chứng. Vì vậy, người trẻ có yếu tố nguy cơ cũng cần được tầm soát và theo dõi sức khỏe tim mạch định kỳ." - Bác sĩ Quý chia sẻ.

Theo ThS.BS Nguyễn Danh Quý, ngoài những cơn đau thắt ngực điển hình, nhồi máu cơ tim ở người trẻ đôi khi chỉ biểu hiện bằng cảm giác tức ngực, khó thở khi gắng sức, hồi hộp, mệt mỏi kéo dài hoặc đau lan lên vai, cổ, hàm. Bác sĩ Quý cũng cho biết, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec tiếp nhận không ít ca bệnh ngoài 20 tuổi nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, trong khi trước đó vài tuần đã xuất hiện những cơn tức ngực thoáng qua nhưng vì chủ quan, không đi khám sớm, dẫn đến phát hiện muộn.

"Những người có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân, béo phì, tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, người hút thuốc lá hoặc thường xuyên chịu áp lực công việc nên chủ động khám sức khỏe tim mạch định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và có biện pháp can thiệp phù hợp."- Bác sĩ Quý khuyến cáo.

Phát hiện sớm tổn thương mạch máu, có biện pháp điều trị kịp thời giúp ngăn ngừa biến chứng

Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec: Đồng hành phát hiện sớm và bảo vệ sức khỏe trái tim

Trong bối cảnh bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa, y học hiện đại không chỉ hướng đến điều trị mà còn chú trọng phát hiện sớm và dự phòng nguy cơ. Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec được xây dựng nhằm mang đến giải pháp chăm sóc tim mạch toàn diện cho cộng đồng ở mọi lứa tuổi.

Hiện nay, Trung tâm đang triển khai các gói khám tầm soát bệnh lý tim mạch và gói khám tầm soát nguy cơ đột quỵ, được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các gói khám kết hợp khám chuyên khoa tim mạch cùng hệ thống xét nghiệm, thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh hiện đại, giúp đánh giá toàn diện sức khỏe tim mạch, phát hiện sớm các bất thường như xơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp hay các yếu tố nguy cơ dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Máy siêu âm hiện đại giúp chẩn đoán sớm bất thường về tim mạch

Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec thực hiện các dịch vụ chẩn đoán và điều trị chuyên sâu như can thiệp động mạch vành, các kỹ thuật chuyên sâu can thiệp mạch vành đánh giá giải phẫu và chức năng mạch vành chuyên sâu như siêu âm trong lòng động mạch vành (IVUS) với máy áp dụng công nghệ AI cho hình ảnh nhanh chính xác, đo phân suất dự trữ vành FFR, khoan phá mảng vôi trong mạch vành Rotapro, phá mảng vôi sâu IVL, cutting balloon, can thiệp bệnh lý tĩnh mạch, Holter điện tim 24 giờ (theo dõi nhịp tim liên tục), nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ (stress test), đặt và cấy máy tạo nhịp tim... góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch.

Trung tâm có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, quy tụ nhiều bác sĩ đầu ngành, trong đó có PGS.TS Trương Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội xơ vữa động mạch Việt Nam, thành viên hội xơ vữa động mạch Châu Âu, Trưởng bộ môn Nội Trường Y - Dược Phenikaa, Đại học Phenikaa - Nguyên Trưởng phòng Tim mạch Nhi - Tim bẩm sinh, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai; chủ nhân Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 với công trình nghiên cứu về tăng cholesterol máu gia đình. Những thành tựu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ chuyên gia đã góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh lý tim mạch tại Việt Nam.

PGS. TS. BS Trương Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec cùng các bác sĩ luôn tận tình vì người bệnh

Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec không ngừng phát huy tinh thần "Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững" kế thừa từ Tập đoàn Phenikaa, thông qua việc ứng dụng các thành tựu y học tiên tiến, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần giúp người dân chủ động bảo vệ trái tim và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để được tư vấn và thăm khám cùng các chuyên gia Tim mạch hàng đầu, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa C, Bệnh viện Đại học Phenikaa, Tổ 5 Hòe Thị, phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline: 1900 886 648

Website: https://phenikaamec.com/