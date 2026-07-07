Chọn đúng ngành, học đúng chất: Sinh viên FPT Polytechnic tự lập sớm với mức thu nhập khủng

Mức lương hấp dẫn ngay sau khi tốt nghiệp, hay có công việc đúng chuyên ngành từ khi còn ngồi trên giảng đường là điều nhiều thí sinh mong muốn khi chọn ngành, chọn trường. Nhưng để đạt được điều đó, khác biệt không chỉ nằm ở tên trường hay tấm bằng, mà ở môi trường đào tạo có giúp người học làm được việc ngay sau khi ra trường.

Thu nhập 20 triệu/tháng khi chưa tốt nghiệp

Không ít sinh viên chỉ bắt đầu tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng với Lê Thị Huyền, sinh viên chuyên ngành Digital Marketing tại FPT Polytechnic, việc đi làm đúng chuyên ngành đã bắt đầu ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Hiện cô duy trì mức thu nhập ổn định từ 16–20 triệu đồng mỗi tháng với công việc livestream và đào tạo cho các nhãn hàng.

Ít ai biết rằng trước khi quyết định quay lại giảng đường, Huyền từng có công việc mang lại thu nhập ổn định mỗi tháng. Quyết định bẻ lái này không phải là một phút ngẫu hứng, mà đến từ một tầm nhìn thực tế. Huyền thẳng thắn nhìn nhận: "Làm việc dựa trên kinh nghiệm tự phát giúp em có thu nhập ngắn hạn, nhưng nếu thiếu nền tảng kiến thức bài bản và tư duy kinh doanh hệ thống, em sẽ rất khó phát triển lâu dài trước sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số".

Lê Thị Huyền tại Xưởng Thực hành Thương mại điện tử – nơi giúp cô làm quen với nhịp độ công việc thực tế ngay từ những học kỳ đầu.

Tìm đến FPT Polytechnic để nâng cấp bản thân, Huyền nhanh chóng tìm thấy lời giải thông qua mô hình học tập gắn liền với thực tiễn. Tại Xưởng Thực hành của bộ môn - nơi được vận hành như một "doanh nghiệp thu nhỏ" với đầy đủ trang thiết bị chuyên nghiệp - Huyền không tiếp cận lý thuyết đơn thuần. Cô trực tiếp tham gia vào việc xây dựng kịch bản, vận hành các nền tảng số và làm chủ các phiên livestream áp lực cao theo đúng chỉ số KPI thực tế ngoài thị trường. Quyết định bỏ mức lương ngày trước để đi học lại từ đầu không hề khiến Huyền thụt lùi hay chậm nhịp so với bạn bè. Ngược lại, nhờ kiến thức được thực chiến mỗi ngày, Huyền hiện đang đảm nhận công việc livestream và đào tạo cho các nhãn hàng lớn.

Lê Thị Huyền (áo trắng) trong một buổi đào tạo chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực chiến tại đối tác FPT Telecom.

Với Huyền, điều giá trị nhất không chỉ là mức thu nhập ở thời điểm hiện tại, mà còn là cơ hội cọ xát thực tế từ sớm. Sự chuyển dịch từ kinh nghiệm tự phát sang tư duy chiến lược bài bản chính là bệ phóng giúp cô phát triển sự nghiệp sau này.

Nếu câu chuyện của Huyền cho thấy người học có thể sớm tự chủ tài chính ngay từ khi còn trên giảng đường, thì hành trình của Chu Văn Sơn lại là minh chứng cho khả năng bứt tốc sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Đảm nhiệm vị trí quản lý ở tuổi 23 nhờ năng lực thực chiến

Ở tuổi 23, Chu Văn Sơn – cựu sinh viên chuyên ngành Quản trị Khách sạn - Nhà hàng tại FPT Polytechnic Hà Nội đã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí giám sát bộ phận Ẩm thực tại Flamingo Đại Lải. Với nhiều người trẻ mới gia nhập thị trường lao động, đây là cột mốc không dễ đạt được khi vị trí này đòi hỏi khả năng điều phối nhân sự, kiểm soát chất lượng dịch vụ và xử lý nhiều tình huống phát sinh trong quá trình vận hành.

Theo Sơn, lợi thế lớn nhất của anh khi bước vào doanh nghiệp là đã được làm quen với môi trường nghề nghiệp ngay từ khi còn đi học. Trong quá trình đào tạo, sinh viên thường xuyên được thực hành các nghiệp vụ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng phục vụ, giao tiếp, xử lý tình huống và tác phong làm việc theo tiêu chuẩn của ngành dịch vụ.

Nhờ nền tảng đó, ngay từ kỳ thực tập, Sơn nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc thực tế và từng bước khẳng định năng lực. Từ vị trí thực tập sinh, anh được giao thêm nhiều đầu việc quan trọng trước khi được bổ nhiệm làm F&B Supervisor chỉ sau một thời gian ngắn.

Ở vai trò quản lý cấp trung, Sơn chịu trách nhiệm phân công và điều phối nhân sự theo từng ca làm việc, giám sát chất lượng phục vụ, quản lý tài sản của bộ phận, đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan để vận hành các sự kiện và đại tiệc quy mô lớn. Khối lượng công việc đòi hỏi khả năng xử lý tình huống, quản trị con người và ra quyết định ngay trong quá trình vận hành.

Khi năng lực thực chất định hình lại tiêu chí tuyển dụng

Nhìn rộng ra, những câu chuyện bứt phá thu nhập của cả Huy và Huyền không phải là những hiện tượng cá biệt, mà là tấm gương phản chiếu sự thay đổi sâu sắc của thị trường lao động. Giữa bối cảnh làn sóng AI đang sàng lọc nhân sự khắt khe, ngay cả cử nhân trường TOP cũng chật vật tìm việc, thì thước đo duy nhất của doanh nghiệp lúc này là: "Bạn có thể vào việc ngay ngày đầu tiên không?".

Thực tế này một lần nữa khẳng định ý kiến "chọn đúng hơn nỗ lực". Chọn đúng ở đây không còn là cuộc đua chạy theo danh tiếng bọc ngoài hay những tấm bằng lý thuyết, mà là chọn một môi trường áp sát thực tế, nơi coi doanh nghiệp là giảng đường và coi dự án thật là bài thi.

Thí sinh và phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về các chương trình đào tạo của FPT Polytechnic tại đây.