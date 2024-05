Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng như thiêu đốt của những người coi 'việc nghỉ lễ là điều xa vời'

Trong ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5, không khí oi bức, trên các con đường, tuyến phố ở TP Vinh (Nghệ An), đâu đó thấp thoáng những lao động tự do đang “phơi” mình dưới nắng nóng 40 độ C để làm việc. Nhịp sống của họ chẳng khác gì ngày thường. Mỗi người một hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là cuộc sống mưu sinh khó nhọc.