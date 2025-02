Nhờ AI phác họa chân dung nhân loại vào năm 3025: Làn da và vóc dáng thay đổi tới mức gây ngạc nhiên

Nhìn lại tổ tiên linh trưởng của chúng ta, dễ dàng nhận định rằng con người ngày nay đã đạt đến chương cuối của quá trình tiến hóa. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học tin rằng diện mạo con người hiện tại chỉ mới là khởi đầu câu chuyện. Nhờ công nghệ, du hành vũ trụ và biến đổi khí hậu, thế giới xung quanh chúng ta đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết - và các chuyên gia tin rằng loài người sẽ thay đổi theo. Trang Dailymail chia sẻ, các nhà khoa học đã sử dụng công cụ tạo ảnh ImageFX AI của Google, MailOnline dựa trên những dự đoán của họ để hình dung về sự tiến hóa của loài người.

Theo các chuyên gia, con người trong tương lai sẽ có ngoại hình đồng nhất hơn rất nhiều. Họ dự đoán một người bình thường sẽ có làn da sẫm màu hơn và trông giống người đến từ các nền văn hóa giao thoa hiện đại như Mauritius hoặc Brazil. Và, một tin tốt cho tất cả mọi người, các chuyên gia nói rằng con người vào năm 3025 có thể sẽ hấp dẫn hơn chúng ta ngày nay.

Con người sẽ thay đổi như thế nào vào năm 3025?

Chiều cao thấp hơn

Trong quá khứ, yếu tố lớn nhất thúc đẩy sự tiến hóa đến từ việc con người chết trước khi họ có cơ hội sinh sản và truyền lại gen của mình. Tuy nhiên, nhờ y học hiện đại, ngày càng nhiều người sống đủ lâu để có con. Điều này có nghĩa là một yếu tố khác sẽ quyết định gen nào trở nên phổ biến hơn.

Theo các chuyên gia, con người vào năm 3025 thì các gen gây ra cả sự trưởng thành sớm và vóc dáng thấp hơn có thể tăng lên trong quần thể. (Ảnh: Dailymail)

Giáo sư Mark Thomas (nhà di truyền học tiến hóa tại UCL) chia sẻ với Dailymail rằng: "Trước đây, điều này luôn dựa trên việc trẻ em khó sống sót, nhưng vấn đề là tiến hóa cũng tác động đến khả năng sinh sản - về số lượng trẻ em được sinh ra." Về cơ bản, điều này có nghĩa là những người có nhiều con cái sẽ có nhiều khả năng truyền lại gen của họ hơn. Điều thú vị là một số nhà khoa học đã gợi ý rằng điều này có thể khiến con người trong tương lai thấp hơn. Mặc dù Giáo sư Thomas khẳng định rằng đây chỉ là "một trong nhiều giả thuyết", nhưng nhiều người đã đề xuất rằng sự trưởng thành sớm về giới tính có liên quan đến chiều cao thấp hơn.

Việc đạt đến độ tuổi trưởng thành về giới tính sớm cho phép các sinh vật có nhiều con cái hơn trong suốt cuộc đời, nhưng điều này dường như bị đánh đổi bằng việc giảm kích thước. Giáo sư Thomas nói: "Đây là một trong những lập luận được đưa ra để giải thích tại sao bạn thấy các quần thể người lùn ở nhiều nơi trên thế giới. Cuộc sống của họ tương đối ngắn ngủi vì đó là một cuộc sống khó khăn trong rừng nhiệt đới, vì vậy họ đã đánh đổi sự trưởng thành về giới tính với sự phát triển thể chất."

Nếu những người trưởng thành sớm có nhiều con hơn, thì các gen gây ra cả sự trưởng thành sớm và vóc dáng thấp hơn có thể tăng lên trong quần thể. Tuy nhiên, Giáo sư Thomas nhấn mạnh rằng ý tưởng này chưa được kiểm chứng trong các nghiên cứu dân số, vì vậy mối liên hệ này có thể không đúng bên ngoài các môi trường cụ thể.

Hấp dẫn hơn

Khi số người chết ít hơn, yếu tố lớn nhất thúc đẩy sự tiến hóa sẽ là số lượng con cái mà một người có thể có. Kỳ lạ thay, một tác động tiềm ẩn của điều này là nó có thể khiến đàn ông trở nên hấp dẫn hơn. Giáo sư Thomas nói: "Trạng thái tự nhiên của động vật có vú thực sự là con cái được lựa chọn. Nhưng khi bạn có chế độ phụ hệ mạnh mẽ, như chúng ta thấy ở nhiều nơi trên thế giới, thì con đực lại là người lựa chọn và kiểm soát."

Trong vài nghìn năm tới, khi những người đàn ông hấp dẫn hơn truyền lại gen của họ thành công hơn, nhân loại có thể trở nên đẹp trai hơn một chút. (Ảnh: Dailymail)

Khi xã hội tự do hóa và phụ nữ ngày càng có khả năng lựa chọn bạn đời của riêng mình, áp lực chọn lọc đó có thể được dồn lại. Giáo sư Thomas nói: "Rất may, chúng ta đang bước vào một thế giới mà phụ nữ được lựa chọn, và họ sẽ chọn những người đàn ông mà họ thích vì lý do này hay lý do khác. Có thể là vì trí tuệ, sự thành công, vì họ trông đẹp hoặc trông cơ bắp, nhưng khi có nhiều sự lựa chọn của phụ nữ hơn, bạn sẽ mong đợi những đặc điểm đó tăng lên." Vì vậy, trong vài nghìn năm tới, khi những người đàn ông hấp dẫn hơn truyền lại gen của họ thành công hơn, nhân loại có thể trở nên đẹp trai hơn một chút.

Làn da sẫm màu và đồng đều hơn

Một trong những thay đổi lớn nhất mà các chuyên gia dự đoán sẽ thấy là nhân loại sẽ trở nên đồng nhất hơn nhiều về ngoại hình. Trong phần lớn lịch sử loài người, các quần thể riêng lẻ vẫn tương đối biệt lập với nhau. Khi các nhóm nhỏ bị cô lập như Amish sinh sản cùng nhau, tỷ lệ trôi dạt di truyền, những biến động ngẫu nhiên về tần số gen, có xu hướng cao hơn, khiến chúng khác biệt hơn so với các quần thể khác.

Tuy nhiên, so với trước đây, những người thuộc các sắc tộc khác nhau đã hòa nhập với nhau thường xuyên hơn nhiều. Tiến sĩ Jason Hodgson (giảng viên cao cấp về tin sinh học và dữ liệu lớn tại Đại học Anglia Ruskin) nói với MailOnline: "Một điều có thể xảy ra trong tương lai là sự phá vỡ cấu trúc dân số. Xu hướng hiện tại ở Mỹ, ít nhất, cho thấy hôn nhân khác chủng tộc đang trở nên phổ biến hơn. Giả sử mô hình này tiếp tục, bạn sẽ thấy ít cấu trúc dân số hơn."

Một trong những thay đổi lớn nhất mà các chuyên gia dự đoán sẽ thấy là nhân loại sẽ trở nên đồng nhất hơn nhiều về ngoại hình. (Ảnh: Dailymail)

Ở cấp độ cá nhân, điều này có nghĩa là con người trung bình của tương lai sẽ trở nên đa dạng hơn về mặt di truyền vì họ sẽ thừa hưởng các đặc điểm trong một số lượng lớn hơn các quần thể. Tuy nhiên, ở cấp độ dân số, điều này có thể dẫn đến ít biến thể hơn.

Tiến sĩ Hodgson nói: "Xét về ngoại hình, khi đó bạn sẽ thấy mọi người có nhiều điểm chung hơn. Nếu chúng ta nghĩ về một trong số ít các đặc điểm khác nhau tùy theo dân số – màu da – thì hầu hết mọi người sẽ có làn da nâu, chẳng hạn." Giáo sư Thomas chỉ ra rằng một điểm tham khảo tốt sẽ là dân số hiện đại của Brazil hoặc Mauritius, nơi nhiều nhóm dân tộc đã hòa nhập trong nhiều thế hệ.

Bộ não nhỏ hơn

Giáo sư Robert Brooks (nhà sinh vật học tiến hóa từ Đại học New South Wales, Syndey) nói với MailOnline rằng ông dự đoán bộ não của con người sẽ nhỏ hơn theo thời gian. Lý thuyết của Giáo sư Brooks cho rằng khi máy tính đảm nhận nhiều hơn các khía cạnh tính toán, thực tế và xã hội của cuộc sống, lợi thế của việc có bộ não lớn sẽ giảm đi.

Nhiều nhà khoa học dự đoán con người năm 3025 sẽ có bộ não nhỏ hơn. (Ảnh: Dailymail)

Theo The Conversation, Tiến sĩ Nicholas Longrich (nhà cổ sinh vật học và sinh vật học tiến hóa từ Đại học Bath) đã so sánh sự phát triển tương lai của con người với sự phát triển của một loài động vật được thuần hóa. Tiến sĩ Longrich viết: "Có thể cho rằng chúng ta đang trở thành một loại vượn người được thuần hóa, nhưng kỳ lạ thay, lại là do chính chúng ta thuần hóa." Ông tiếp tục: "Cừu đã mất 24% khối lượng não sau khi được thuần hóa; đối với bò, con số này là 26%; chó là 30%. Điều này đặt ra một khả năng đáng lo ngại. Có thể việc sẵn sàng bị động đi theo dòng chảy (thậm chí ít suy nghĩ hơn), giống như một loài động vật được thuần hóa, đã được lai tạo vào chúng ta, giống như đối với chúng."

Có thể tự lựa chọn đặc điểm ngoại hình

Công nghệ mới mạnh mẽ có thể mang đến cho con người khả năng định hình sự tiến hóa của chính mình. Tiến sĩ Hodgson cho biết: "Tôi tự hỏi liệu sự tiến hóa có được phép diễn ra tự nhiên trong tương lai xa hay không. Hiện tại, chúng ta có công nghệ để chỉnh sửa gen mục tiêu bằng CRISPR-Cas9. Điều này cho phép chúng ta thay đổi bộ gen phần lớn theo ý muốn."

Mặc dù Tiến sĩ Hodgson chỉ ra rằng hầu hết các nhà khoa học ngày nay đều coi đây là hành vi phi đạo đức, nhưng các thế hệ tương lai có thể không quá khắt khe. Đã có những công ty cung cấp dịch vụ 'thiết kế em bé' ở Mỹ, tuyên bố giúp cha mẹ lựa chọn các đặc điểm như chiều cao, trí thông minh và giới tính. Nếu những công nghệ này được phép lan truyền mà không được kiểm soát, thì các đặc điểm di truyền từng hiếm gặp trong quần thể có thể trở nên phổ biến hơn đáng kể.

Sử dụng các công nghệ như CRISPR-Cas9, cho phép các nhà khoa học cắt và dán các đoạn DNA, con người thậm chí có thể tiếp nhận các đặc điểm di truyền mới từ những loài khác trong thế giới động vật. (Ảnh: Dailymail)

Tiến sĩ Hodgson nói: "Trong tương lai xa, bạn có thể thấy sự thay đổi rất đáng kể và nó có thể xảy ra ở quy mô của một thế hệ." Sử dụng các công nghệ như CRISPR-Cas9, cho phép các nhà khoa học cắt và dán các đoạn DNA, con người thậm chí có thể tiếp nhận các đặc điểm di truyền mới từ những loài khác trong thế giới động vật. Ví dụ, mọi người có thể chọn cho mình làn da sẫm màu hơn với hàm lượng melanin cao hơn để giúp bảo vệ chống lại bức xạ UV có hại.

Thời trang và xu hướng văn hóa cũng sẽ thay đổi diện mạo của con người khi công nghệ cho phép mọi người lựa chọn nhiều hơn về ngoại hình của mình. Tiến sĩ John Hawks (nhà nhân chủng học từ Đại học Wisconsin-Madison) nói với MailOnline: "Nếu chúng ta nhìn về tương lai, những thay đổi về văn hóa và công nghệ gần như chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn những thay đổi về di truyền trên khắp nhân loại. Nhiều trong số đó ảnh hưởng đến ngoại hình: bạn có thể tưởng tượng những hình xăm đổi màu, tất cả các loại hình chỉnh sửa cơ thể, các phương thức thể hiện mới đến từ việc kết hợp cơ thể với công nghệ."

Nguyệt Phạm (Nguồn: Dailymail)