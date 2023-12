Nhìn lại màn debut đỉnh cao của BLACKPINK: Tạo nên cơn địa chấn Kpop, chứa bí mật 4 năm sau mới được hé lộ

Đúng ngày 8/8/2016, YG đã chính thức ra mắt công chúng nhóm BLACKPINK cùng hai ca khúc debut Boombayah và Whistle. Đây cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên mà YG cho debut sau 7 năm kể từ ngày 2NE1 ra mắt. Chính vì vậy, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào 4 cô gái Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa.

Ở thời điểm này, dù nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng nhưng BLACKPINK không tránh khỏi những sự ngờ vực hay so sánh với đàn chị 2NE1. Tuy nhiên, hai ca khúc debut đã chứng minh BLACKPINK có được vị trí như hiện tại - nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu hoàn toàn có lý do.

Cơn địa chấn khiến mạng xã hội bùng nổ, đạt PAK ngay từ bài hát debut

Chỉ chưa đầy 1 tuần ra mắt, những tân binh của ông lớn YG đã đạt được những thành công vượt bậc và tạo nên cơn địa chấn khiến cả thế giới phải xôn xao lúc bấy giờ. Cả hai ca khúc Boombayah và Whistle đều thu về lượt xem "khủng" trên YouTube, trở thành sản phẩm âm nhạc được nghe đi nghe lại nhiều nhất đối của các fan Kpop.

Đặc biệt, ca khúc Whistle còn xuất sắc đạt được thành tích PAK - Perfect All-Kill trên BXH uy tín iChart. Đối với một tân binh mới "ra lò" của thị trường Kpop thì đây có thể nói là thành tích vô cùng "khủng khiếp" của BLACKPINK ở thời điểm năm 2016.

Whistle giúp BLACKPINK đạt Perfect All-Kill ngay từ bài debut

Vào năm 2020, ca khúc debut Boombayah cũng ghi nhận thành tích cán mốc 1 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Thành tích này đã giúp cho BLACKPINK trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên sở hữu MV debut đạt 1 tỷ lượt xem trên nền tảng này. Bên cạnh đó, BLACKPINK cũng là nhóm nhạc thứ 2 trên toàn thế giới giành được thành tích đáng mơ ước này khi trước đó, nghệ sĩ quốc tế đầu tiên giành 1 tỷ view cho MV debut là nhóm nhạc nước Anh đình đám một thời - One Direction với hit What Makes You Beautiful.

BLACKPINK trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên sở hữu MV debut cán mốc 1 tỷ lượt xem với Boombayah

Sân khấu debut tạo kỷ lục chỉ BLACKPINK có được

Sau khi MV debut được ra mắt, người hâm mộ đã vô cùng chờ đón màn "ra quân" của BLACKPINK trên sân khấu trực tiếp. Theo đó, vào ngày 14/8/2016, BLACKPINK đã lần đầu trình diễn ca khúc Boombayah trên sân khấu âm nhạc của show Inkigayo. Sau hơn 4 năm 4 tháng, video này đã thu về 100 triệu lượt xem. Thành tích này giúp cho sân khấu debut đầu tiên của BLACKPINK chạm được vào thành tích trăm triệu view - kỷ lục chỉ có riêng 4 cô gái nhà YG mới có thể đạt được.

Clip sân khấu debut của BLACKPINK với ca khúc Boombayah

Sân khấu debut của BLACKPINK đạt 100 triệu view - thành tích chỉ có BLACKPINK mới sở hữu

Những bí mật nhiều năm sau mới được công bố: Kiên quyết "cứu sống" Whistle, phản đối tựa đề gốc của Boombayah

Đối với một nhóm nhạc tân binh, phần lớn màn debut đều đến tự sắp xếp từ công ty chủ quản. Thế nhưng với BLACKPINK lại hoàn toàn ngược lại. Có thể nói nếu không có sự “nhúng tay" từ các cô gái nhà YG, rất có thể 2 ca khúc debut Whistle và Boombayah không đạt được nhiều thành tích đỉnh cao đến vậy.

Cụ thể, trong chương trình Party People của đài SBS được phát sóng vào năm 2017, Jennie đã tiết lộ tựa đề ca khúc gốc không phải Boombayah như được công bố: "Vốn dĩ tên ban đầu là 'Oppayah' thế nhưng CEO Yang Hyun Suk đã hỏi chúng tôi nghĩ gì về cái tên đó. Bởi vì cụm từ 'Oppa' nằm khá nhiều trong bài hát và chúng tôi cảm thấy rằng nếu tựa đề cũng là 'Oppayah' thì sẽ có cảm giác như toàn bộ bài hát nói về việc tìm kiếm một anh người yêu vậy". Chính sự phản đối của BLACKPINK đã khiến cho ca khúc debut được mang tựa đề Boombayah.

BLACKPINK đã có ý kiến riêng về tựa đề ca khúc debut Boombayah

Bên cạnh ca khúc debut Boombayah thì nhiều người không khỏi ngỡ ngàng về việc ca khúc debut Whistle suýt chút nữa đã không được phát hành. Theo đó, trong phim tài liệu BLACKPINK: Light Up the Sky được ra mắt năm 2020, Teddy - người sản xuất các ca khúc cho BLACKPINK đã tiết lộ: "Họ (YG) đều cho rằng nó quá mạo hiểm. Ca khúc mang hơi hướng đồng quê kỳ lạ và nó cực kỳ tối giản".

Anh còn nói thêm rằng hầu hết mọi người đều phản đối ca khúc vì nó nghe có vẻ quá trống rỗng. Tuy nhiên, cả 4 thành viên cùng với nhà sản xuất là Teddy vẫn quyết tâm làm mọi cách để ca khúc có thể được ra mắt.

Nhờ những ý kiến của BLACKPINK, Whistle đã được ra mắt với vai trò là ca khúc debut của nhóm

Sau 7 năm, hình ảnh debut vẫn khiến fan Kpop phát sốt

Ngay từ khi debut, YG đã định hướng hình ảnh của BLACKPINK với concept girl crush. Mỗi thành viên đều mang màu sắc âm nhạc riêng và theo đuổi phong cách tổng hòa của sự mạnh mẽ, cool ngầu nhưng cũng ngọt ngào, nữ tính.

Với Jennie, cô pha trộn giữa hình tượng dễ thương và sexy, lúc quyến rũ, bốc lửa, mạnh mẽ nhưng cũng có lúc đáng yêu. Jisoo lại gây ấn tượng với người hâm mộ bởi nhan sắc nữ tính mang một vẻ đẹp thuần khiết. Rosé lại mang hình ảnh của một cô nàng nghệ sĩ nhí nhảnh, tinh nghịch, dễ thương. Còn em út Lisa là một biểu tượng của sự mới mẻ, hiện đại và nổi loạn.

Hình ảnh thời mới debut của BLACKPINK

Mới đây nhất, loạt hình ảnh được YG quảng bá cho màn debut của BLACKPINK bỗng được dân tình "đào" trên khắp mạng xã hội. Dù chỉ mới là tân binh nhưng 4 cô gái BLACKPINK đã toát lên khí chất của những ngôi sao toàn cầu. Đã 7 năm trôi qua nhưng cộng đồng mạng vẫn phải thừa nhận rằng tạo hình, thời trang và gu của các cô gái không hề bị lỗi thời. Cho đến thời điểm hiện tại mỗi khi nhìn lại, ai nấy đều phải tấm tắc BLACKPINK từ khi debut đã rất "sang" và đều nhìn thấy rõ màu sắc khác biệt của từng thành viên.

BLACKPINK từ khi debut đã gây ấn tượng bởi khí chất của những ngôi sao toàn cầu

BLACKPINK - Cái bóng quá lớn với đàn em BABYMONSTER

Đúng với "lộ trình" 7 năm, sau 2NE1 và BLACKPINK, YG vừa chính thức cho ra mắt nhóm nhạc tân binh BABYMONSTER cùng MV debut mang tên Batter Up. Là nhóm nhạc em gái của BLACKPINK sau 7 năm nên người hâm mộ toàn cầu đều đổ dồn sự chú ý vào 6 thành viên mới toanh của nhà YG.

Sau khi MV lên sóng, Batter Up đã giành được nhiều thành tích nhạc số đáng ngưỡng mộ và thậm chí còn vượt qua BLACKPINK để chính thức trở thành nhóm nhạc có MV debut đạt lượt xem cao nhất Kpop sau 24 giờ đầu.

BABYMONSTER - nhóm nhạc nữ tân binh của nhà YG sau 2NE1 và BLACKPINK

Thế nhưng với cái bóng quá lớn của BLACKPINK, BABYMONSTER chưa thực sự tạo nên cú hích cho YG và trái lại, còn nhận về không ít những ý kiến trái chiều. Từ việc quảng bá, hình ảnh, MV, hoạt động cho màn debut của tân binh BABYMONSTER đều được đánh giá là thua xa so với BLACKPINK. Bên cạnh đó, định hướng hình ảnh cá nhân của các thành viên BABYMONSTER còn chưa thực sự rõ ràng.

Thậm chí các thành viên BABYMONSTER còn khiến cho người hâm mộ nhìn thấy bóng dáng của các đàn chị BLACKPINK. Có thể nói tới như Chiquita đang vướng tranh cãi trở thành bản sao của Lisa. Rora mang thần thái của Jisoo hay Rami lại khiến nhiều người nghĩ tới Rosé. Một số ý kiến còn cho rằng, nếu thành viên Ahyeon debut thì BABYMONSTER sẽ có đủ bộ "tiểu BLACKPINK" khi cô nàng này cũng mang dáng dấp của Jennie.

Dẫu vậy cũng phải nói thêm rằng, khi BLACKPINK debut vào năm 2016, nhóm cũng nhận một những ý kiến trái chiều và bị so sánh không ít với đàn chị 2NE1. Tuy nhiên sau 7 năm hoạt động, những gì mà BLACKPINK đã làm được có thể nói là không thể đếm xuể khi các cô gái đã trở thành một "hệ tư tưởng” của người hâm mộ trẻ. Với BABYMONSTER, sẽ còn quá sớm để đánh giá các tân binh và chắc chắn YG sẽ có những bài toán riêng để đưa thế hệ mới toàn năng tiếp nối BLACKPINK trong tương lai.