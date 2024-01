Nhìn lại 2023 - Hành trình cảm xúc âm nhạc cùng 200 nghệ sĩ Việt và khán giả của Zing MP3

Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Zing MP3 chính thức ra mắt Hành trình âm nhạc mang tên "Nhìn lại 2023" dành cho 200 nghệ sĩ Việt và hàng triệu người dùng nhạc số trên ứng dụng.

Bên cạnh Báo cáo thị trường âm nhạc Việt Nam 2023 và kết quả Best Of 2023 vừa được công bố vào ngày 09 tháng 01 vừa qua, Zing MP3 một lần nữa khẳng định lời hứa "tiếp tục đồng hành - tiếp tục vinh danh" các nghệ sĩ Việt với chiến dịch Nhìn lại 2023. Thông qua đó, nền tảng này kết nối nghệ sĩ với người dùng âm nhạc trực tuyến đẩy mạnh cộng hưởng và lan tỏa những điều tích cực, nâng niu cảm xúc của người nghe qua từng bài hát của từng nghệ sĩ.

Kết quả vinh danh Top 10 Nghệ sĩ & Bài hát xuất sắc của năm Best Of 2023 được Zing MP3 công bố vào ngày 09/01 vừa qua.

Zing MP3 công bố bức tranh Nhìn lại 2023 của 200 nghệ sĩ, bao gồm cả mainstream và indie. Theo đó, mỗi nghệ sĩ đều được tổng hợp những ca khúc và playlist nổi bật trong năm 2023, tổng số người nghe và thành tích cao nhất đạt được trên #zingchart – Bảng xếp hạng của Zing MP3. Thú vị hơn cả, Zing MP3 còn đưa ra thống kê nhạc của từng nghệ sĩ được khán giả đón nghe nhiều nhất vào mùa nào trong năm, từ đó có thể gợi mở được sự đặc trưng trong phong cách nhạc của mỗi người. Có thể kể đến như: Nhạc của AMEE sôi động, vui tươi, nhí nhảnh - phù hợp với mùa hè, nhạc của Hứa Kim Tuyền dịu dàng và lãng mạn như mùa thu, còn những ca khúc của Orange thường khiến người nghe bồi hồi nhiều hơn khi mùa đông về.

"Nhìn lại 2023 của một số nghệ sĩ Việt có hoạt động nổi bật trong năm qua do Zing MP3 tổng kết và vinh danh.

Đặc biệt, 20 nghệ sĩ nổi bật xuất hiện trên ảnh bìa của các playlists theo từng chủ đề cũng được Zing MP3 tổng kết và vinh danh thông qua chiến dịch Nhìn lại 2023. Đây cũng là minh chứng cho một năm nỗ lực hoạt động vì âm nhạc, để khán giả có thể tiếp cận và đón nhận nghệ sĩ một cách dễ dàng hơn.



Từ đây, Zing MP3 giúp nghệ sĩ có được sự phản hồi thông qua các số liệu thực tế về hành vi người dùng nhạc số đối với các tác phẩm của mình trên nền tảng này. Để từ đó đưa ra những chiến lược, kế hoạch ra mắt sản phẩm phù hợp với thị hiếu khán giả.

Tại sự kiện Ra mắt Báo cáo thị trường Âm nhạc Việt Nam 2023 & Công bố kết quả Best Of 2023 diễn ra vào ngày 09 tháng 01 vừa qua, ông Đoàn Quốc Anh – Head Of Product, Zing MP3 - chia sẻ: "Năm 2024 tiếp tục là một năm mà Zing MP3 đồng hành và cộng hưởng cùng các nghệ sĩ, chúng tôi sẵn sàng đưa ra những chiến dịch nằm hỗ trợ và kết nối nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả, góp phần giúp các tác phẩm âm nhạc mới được lan tỏa, được đón nhận sâu và rộng hơn". Sau chia sẻ này, chiến dịch Nhìn lại 2023 của Zing MP3 ngay lập tức được triển khai. Đây chính là hành động tiếp theo khẳng định Zing MP3 đang từng bước thực hiện định hướng hỗ trợ, kết nối và đẩy mạnh hơn nữa hình ảnh cũng như sản phẩm của các nghệ sĩ sâu sắc và bền chặt hơn, không chỉ riêng năm 2024 mà cho cả tương lai.

Sự đồng hành và cộng hưởng của Zing MP3 và các nghệ sĩ sẽ ngày càng bền chặt hơn nữa thông qua các hoạt động, các chiến dịch mới trong năm 2024 và cả tương lai.

Nhìn lại 2023 của Zing MP3 vừa là một chiến dịch tổng kết năm cũ vừa là dịp để nghệ sĩ và khán giả cùng chuyển giao cho một năm mới với những màu sắc âm nhạc mới.

Bên cạnh tổng kết và vinh danh 1 năm hoạt động âm nhạc không ngừng nghỉ của 200 nghệ sĩ, Zing MP3 cũng vẽ lại bức tranh hành trình về xu hướng nghe nhạc trong năm qua của các khán giả. Theo đó, người dùng nhạc số trên nền tảng này sẽ được nhìn lại những cảm xúc âm nhạc như "vui vẻ", "tâm trạng" và "chill" theo thể loại nhạc nghe nhiều nhất, cùng với đó là các số liệu thống kê về số lượng bài hát, nghệ sĩ, playlist từng nghe trong năm qua, từ đó tìm ra bài hát và nghệ sĩ nào được người dùng yêu thích nhất và đặc biệt là tổng lượng thời gian bạn đã gắn bó cùng Zing MP3 trong năm 2023.