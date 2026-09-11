Nhìn hình ảnh và dòng chú thích này, không ít phụ huynh Việt phải cảm thán: Thấy thương các cô giáo quá!

Đôi khi, một dấu bút đỏ trong trang vở không phải là sự khắt khe, mà chỉ là lời nhắc đầu tiên để một đứa trẻ học cách chịu trách nhiệm với bài làm của mình.

Khi con đi học, việc cha mẹ có những thắc mắc về cách giáo viên dạy học, nhận xét hay sửa bài cho con là điều hoàn toàn bình thường. Những băn khoăn ấy, nếu được trao đổi thẳng thắn và trên tinh thần cùng tìm cách giải quyết, vốn không phải chuyện đáng bàn. Tuy nhiên, khi một sự việc chưa được nhìn nhận đầy đủ đã được đưa lên mạng xã hội, câu chuyện rất dễ đi theo hướng khác. Trang vở của học sinh tiểu học mới đây là ví dụ.

Những ngày đầu năm học, một đoạn video ghi lại trang vở bài tập của học sinh tiểu học đang thu hút sự chú ý. Trong hình ảnh được chia sẻ, học sinh thực hiện bài tập về số chục và số đơn vị. Với số 35, học sinh cần xác định số chục là 3 và số đơn vị là 5. Tuy nhiên, trong bài làm, các con số được ghi lệch sang những dòng khác, dẫn đến đáp án không còn tương ứng với yêu cầu của từng cột.

Chẳng hạn, số 35 lại xuất hiện đáp án 5 và 3 ở vị trí không phù hợp; những phép tương tự cũng xảy ra tình trạng tương tự. Giáo viên đã dùng bút đỏ đánh dấu chữ S để chỉ những đáp án sai. Sau đó, phụ huynh quay lại trang vở và đăng tải lên mạng xã hội với dòng chú thích cho rằng con chỉ viết không thẳng hàng, trong khi kết quả thực tế vẫn đúng. Việc giáo viên đánh dấu sai là quá khắt khe.

Sửa lỗi ngay từ những bài tập đơn giản là cần thiết

Bài đăng sau đó nhận được sự chú ý, song thay vì đồng cảm với phụ huynh, nhiều người lại bày tỏ sự cảm thông với giáo viên, cho rằng trong môi trường học đường hiện nay, đôi khi chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể bị đưa lên mạng xã hội để bàn luận.

Nếu quan sát cách trình bày bài làm, việc ghi lệch hàng đã khiến đáp án của học sinh không còn nằm đúng vị trí tương ứng với câu hỏi. Trong bài tập về số chục và số đơn vị, thứ tự và vị trí của từng chữ số là một phần quan trọng của yêu cầu.

Với số 35, học sinh không chỉ cần nhận biết được 3 là số chục và 5 là số đơn vị mà còn phải ghi đúng vào từng cột. Khi hai con số bị đảo vị trí hoặc viết lệch sang dòng khác, bài làm có thể dẫn đến kết quả sai.

Việc giáo viên sửa lỗi ngay từ những bài tập đơn giản là cần thiết, đặc biệt với học sinh ở giai đoạn đầu tiểu học. Việc rèn cho trẻ cách trình bày bài làm rõ ràng, đúng dòng, đúng cột tưởng như là một chi tiết nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lâu dài. Khi bước vào những bài kiểm tra có nhiều câu hỏi hoặc những dạng bài yêu cầu điền đáp án theo thứ tự, chỉ một thao tác ghi nhầm vị trí cũng có thể khiến kết quả cuối cùng bị ảnh hưởng.

Giáo viên đánh dấu lỗi không đơn thuần để xác định đúng sai mà còn giúp học sinh nhận ra mình cần chú ý điều gì trong những lần làm bài tiếp theo.

Không phải vấn đề nào cũng nên đưa lên mạng xã hội

Từ một trang vở và vài dấu bút đỏ, câu chuyện cũng gợi ra vấn đề quen thuộc trong mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên. Cha mẹ luôn mong muốn bảo vệ con, nhất là khi cho rằng con mình bị đánh giá chưa chính xác.

Tuy nhiên, trước khi đặt câu hỏi về cách xử lý của giáo viên, việc xem xét đầy đủ bài làm và yêu cầu của bài tập cũng là điều cần thiết. Không phải mọi lỗi sai của trẻ đều cần được giải thích hoặc tìm nguyên nhân từ bên ngoài. Có những lúc, điều trẻ cần nhất đơn giản là được chỉ ra lỗi sai và học cách sửa lại.

Có những chuyện phụ huynh chưa hiểu, có những tình huống cần được giải thích và việc trao đổi với giáo viên để làm rõ là điều cần thiết. Tuy nhiên, không phải vấn đề nào cũng cần được đưa ngay lên mạng xã hội, bởi khi một câu chuyện chỉ được nhìn từ một phía, người trong cuộc rất dễ nhận về những phán xét không đầy đủ.

Với học sinh tiểu học, sai một bài toán không phải vấn đề lớn. Quan trọng hơn là từ những lỗi nhỏ ấy, trẻ dần hình thành thói quen cẩn thận, biết kiểm tra lại bài làm và hiểu rằng mỗi đáp án đều cần được đặt đúng chỗ. Và đôi khi, một dấu bút đỏ trong trang vở không phải là sự khắt khe, mà chỉ là lời nhắc đầu tiên để một đứa trẻ học cách chịu trách nhiệm với bài làm của mình.